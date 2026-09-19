Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.2 комментария
МВД рассказало о способах защиты аккаунта в мессенджере
МВД назвало эффективные способы защиты аккаунтов в мессенджерах от мошенников
Двухфакторная аутентификация, отключение автоматической загрузки файлов, а также постоянный контроль активных сессий помогут защитить аккаунт в мессенджере от взлома, говорится в материалах МВД.
Двухфакторная аутентификация и отключение автоматической загрузки файлов помогут защитить аккаунт в мессенджере от взлома, передает РИА «Новости».
Злоумышленники похищают аккаунты пользователей, используя методы социальной инженерии. Они внимательно изучают профили жертв, а затем выстраивают схему обмана так, чтобы человек сам выдал конфиденциальные данные.
Правоохранители настоятельно советуют включить двухфакторную аутентификацию. В этом случае, даже получив код авторизации, преступник не сможет войти в профиль без дополнительного пароля. Важно помнить, что называть коды посторонним людям ни в коем случае нельзя, это делают только мошенники.
Кроме того, рекомендуется отключить автоматическую загрузку файлов. Злоумышленники часто рассылают вредоносные программы под видом фотографий или обновлений, и автоматическая загрузка позволяет вирусу проникнуть на устройство без проверки.
В ведомстве также рекомендуют регулярно проверять активные сессии и завершать неизвестные сеансы связи. Дополнительной мерой безопасности станет запрет на добавление аккаунта в группы и каналы незнакомыми пользователями.
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