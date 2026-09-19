Два человека пострадали при атаках беспилотников в Белгородской области

Два мирных жителя ранены при ударах дронов ВСУ в Белгородской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Двое жителей региона получили ранения после атак беспилотников ВСУ, сообщает оперативный штаб Белгородской области в «Макс».

«В городе Валуйки беспилотник атаковал грузовой автомобиль. Мужчину в тяжелом состоянии с ожогами тела бригада скорой доставила в Валуйскую ЦРБ. Для продолжения лечения будет переведен в областную клиническую больницу», – сказано в сообщении.

Второй инцидент произошел в Шебекине, где дрон также ударил по автомобилю. Пострадавшего с касательным ранением уха и акубаротравмой доставили в больницу бойцы самообороны. После оказания медицинской помощи мужчину отпустили домой, его машина сгорела.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 17 сентября в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в Шебекинском округе погиб один человек.

В тот же день дроны ВСУ атаковали грузовые автомобили в Ракитянском округе и Шебекино.

Днем ранее два мирных жителя получили ранения при ударах беспилотников по Валуйскому и Шебекинскому округам.