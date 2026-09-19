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Ким Чен Ын проинспектировал главные военные заводы КНДР
Ким Чен Ын проверил работу ведущих оборонных предприятий Северной Кореи
Лидер КНДР Ким Чен Ын провел инспекцию ведущих предприятий военно-промышленного комплекса, оценив текущие темпы производства и планы модернизации вооруженных сил.
Председатель Государственных дел КНДР с 16 по 18 сентября посетил ведущие предприятия оборонного комплекса страны, передает РИА «Новости».
Центральное телеграфное агентство Кореи отмечает, что заводы ежедневно демонстрируют высокие производственные показатели.
«Успехи, которых мы добиваемся в последнее время во всех сферах для модернизации всех составных частей государственной обороноспособности, включая артиллерию, означают важные перемены состава и средств наших вооруженных сил, плана реагирования на войны… Мы должны дальше расширять и укреплять военную промышленность страны», – подчеркнул лидер Северной Кореи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер КНДР поручил внедрить искусственный интеллект в системы вооружений.
Весной глава государства ознакомился с производством новых самоходных гаубиц калибра 155 миллиметров. Позже главнокомандующий потребовал превратить южную границу страны в неприступную крепость.