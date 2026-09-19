Несмотря на расстояние и разницу во времени, оторванность от жизни страны на Чукотке почувствовать невозможно. Каждая новая встреча – это своя история и своя малая родина: Башкирия, Пермь, Владивосток, Кубань.0 комментариев
В МВД отметили переход мошенников на сложные многоступенчатые схемы обмана
МВД: Мошенники начали применять многоходовые схемы обмана с каналами связи
Аферисты значительно усложнили тактику хищения средств граждан, начав применять глубокую персонализацию атак на основе изучения социальных сетей потенциальных жертв, констатировали в МВД.
В России зафиксировано изменение тактики телефонных аферистов, передает ТАСС. В пресс-центре МВД агентству подчеркнули: «Если раньше типичным сценарием был относительно простой звонок: «ваша карта заблокирована», то сегодня мошенничество все чаще представляет собой многоступенчатую операцию, в которой участвуют несколько персонажей и каналов связи».
Представители правоохранительного ведомства добавили, что преступники стали тщательнее готовиться к преступлениям. Злоумышленники внимательно изучают социальные сети, профессию, семейные обстоятельства и интересы человека. Благодаря этому жертве предлагают не абстрактную выдумку, а правдоподобную легенду, тесно связанную с ее реальной жизнью.
Подобные многоходовые сценарии могут начинаться с отправки сообщения, содержащего фишинговую ссылку. Затем следует звонок от лжесотрудника банка или полиции с требованием перевести сбережения, а на финальном этапе в схему нередко подключают приезд курьера за наличными деньгами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, злоумышленники начали комбинировать телефонные звонки с общением в мессенджерах.
Ранее сообщалось, что мошеннические колл-центры уже выстраивают сложные спектакли с десятками участников. Кроме того, преступники оказывают сильное психологическое давление на своих жертв.