МВД: Мошенники будут усложнять схемы социальной инженерии в России

МВД сообщило об усложнении мошеннических схем с применением социальной инженерии

Tекст: Мария Иванова

Мошенники разрабатывают все более сложные схемы обмана, основанные на социальной инженерии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

В ведомстве заявили: «В настоящее время отмечается усложнение схем, основанных на социальной инженерии. Широкое распространение получили звонки от лжесотрудников банков или правоохранительных органов с сообщениями о «подозрительных операциях» и требованиями перевести деньги на «безопасный счет».

МВД отмечает, что преступники используют фишинговые сайты и рассылки, которые имитируют официальные порталы госорганов. Кроме того, злоумышленники нередко прибегают к шантажу, используя данные, полученные через взлом аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах.

В ведомстве подчеркивают, что мошенники все чаще оказывают психологическое давление на жертв, создавая иллюзию нехватки времени для принятия решения. Они предлагают «быстрое решение» возникшей проблемы за денежное вознаграждение, вынуждая россиян совершать поспешные действия.

Напомним, в субботу премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать государственную информационную систему «Антифрод» для борьбы с кибермошенничеством.

В МВД ранее раскрыли, что самыми частыми уловками телефонных мошенников остаются просьбы перевести деньги на «безопасные счета» и угрозы блокировки счетов.

Между тем мошенники использовали новогодние сюрпризы и подарки для подмены сайтов и рассылки фейковых уведомлений с целью обмана россиян.