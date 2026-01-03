  • Новость часаМИД России призвал внести ясность в ситуацию с захватом Мадуро
    США нанесли удары по Венесуэле
    Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены
    Эксперты оценили атаку США на Венесуэлу
    В Польше произошел скандал из-за ошибки в новогоднем обращении Туска
    Трамп заявил о «блестяще проведенной» операции США в Венесуэле
    МИД Венесуэлы заявил о развертывании армии для защиты страны
    Рубио назвал удары по Венесуэле прикрытием для задержания Мадуро
    CBS: Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта»
    Экс-посол США Макфол назвал ошибкой удары по Венесуэле
    Сергей Миркин Сергей Миркин Исчезнет ли Украина в 2026 году

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что если Украина дальше продолжит так воевать, то исчезнет с географической карты мира, перестанет существовать. Как это может произойти? Попробуем смоделировать.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Почему враги не задушили Иран

    Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Голливуд убил мировое кино, теперь его добивает «Нетфликс»

    Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных как бы странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с Netflix.

    3 января 2026, 14:05

    МВД: Мошенники будут усложнять схемы социальной инженерии в России

    МВД сообщило об усложнении мошеннических схем с применением социальной инженерии

    Tекст: Мария Иванова

    Мошенники в России начали применять более сложные схемы обмана, используя психологическое давление и новые технологии для введения граждан в заблуждение, сообщили в пресс-центре МВД.

    Мошенники разрабатывают все более сложные схемы обмана, основанные на социальной инженерии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

    В ведомстве заявили: «В настоящее время отмечается усложнение схем, основанных на социальной инженерии. Широкое распространение получили звонки от лжесотрудников банков или правоохранительных органов с сообщениями о «подозрительных операциях» и требованиями перевести деньги на «безопасный счет».

    МВД отмечает, что преступники используют фишинговые сайты и рассылки, которые имитируют официальные порталы госорганов. Кроме того, злоумышленники нередко прибегают к шантажу, используя данные, полученные через взлом аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах.

    В ведомстве подчеркивают, что мошенники все чаще оказывают психологическое давление на жертв, создавая иллюзию нехватки времени для принятия решения. Они предлагают «быстрое решение» возникшей проблемы за денежное вознаграждение, вынуждая россиян совершать поспешные действия.

    Напомним, в субботу премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать государственную информационную систему «Антифрод» для борьбы с кибермошенничеством.

    В МВД ранее раскрыли, что самыми частыми уловками телефонных мошенников остаются просьбы перевести деньги на «безопасные счета» и угрозы блокировки счетов.

    Между тем мошенники использовали новогодние сюрпризы и подарки для подмены сайтов и рассылки фейковых уведомлений с целью обмана россиян.

    2 января 2026, 15:29
    Госдеп рекомендовал американцам срочно покинуть Россию

    США продлили экстренное предупреждение для граждан о поездках в Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Государственный департамент США продлил экстренное предупреждение для американцев в России и рекомендовал гражданам срочно покинуть Россию.

    Государственный департамент Соединенных Штатов вновь продлил экстренное предупреждение, сообщает Lenta.ru. По данным телеканала Fox News, ведомство настоятельно рекомендует всем американцам, находящимся в России, немедленно уехать с территории страны.

    «Гражданам США, находящимся на территории России, следует немедленно уехать», – говорится в заявлении Госдепа. Причиной такого шага называют сокращение персонала американских миссий, что серьезно ограничивает возможности дипломатов помогать согражданам в экстренных ситуациях.

    Ранее временный поверенный в делах США Дуглас Дайкхаус поздравил граждан России с Новым годом от имени всех американцев.

    Посол России в США Александр Дарчиев отметил, что 2025 год стал шансом для восстановления отношений между Москвой и Вашингтоном.

    2 января 2026, 18:01
    Эксперт назвала последствия назначения Буданова главой офиса Зеленского

    Политолог Шеслер: После назначения Буданова главой офиса президента Киев усилит террористическую деятельность

    Эксперт назвала последствия назначения Буданова главой офиса Зеленского
    @ Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Назначение Кирилла Буданова (внесен в список экстремистов и террористов в России) на пост главы офиса Зеленского укрепит террористическую направленность политики Киева, а также скажется на переговорном треке. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказала политолог Лариса Шеслер.

    «Террористическая практика украинской власти после назначения Кирилла Буданова (внесен в список экстремистов и террористов в России) будет продолжена. Не стоит забывать, что глава ГУР МО Украины является одним из основных идеологов преступных атак на территорию России», – говорит политолог Лариса Шеслер.

    «Более того, Буданов, представляющий интересы спецслужб, по сути, является ставленником Британии. На этом фоне можно говорить о серьезном укреплении позиций Лондона на Украине. Как следствие, стоит ожидать еще большего усиления диверсионной деятельности Киева», – продолжила спикер.

    Определенные изменения ждут и переговорный трек, допускает аналитик. «России стоит отдавать себе отчет в том, что Буданов – представитель «партии войны». Поэтому никакого смягчения в позиции Киева ждать не приходится. И Зеленский лишний раз подчеркивает это новым назначением», – считает она.

    «В то же время США крайне заинтересованы в том, чтобы Украина уступила на этом направлении. Однако Трамп очень ограничен в инструментах влияния. Поэтому он, скорее всего, просто выскажет свое недовольство таким решением Зеленского», – заключила Шеслер.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил, что предложил начальнику Главного управления разведки министерства обороны Кириллу Буданову занять пост главы офиса президента Украины. Согласился ли он, пока не известно.

    По словам Зеленского, сейчас Украине нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности, развития Сил обороны и безопасности Украины и в дипломатии.

    Ранее он озвучивал список кандидатов на пост главы своего офиса, в который вошли Денис Шмыгаль, Михаил Федоров и собственно Кирилл Буданов.

    Между тем украинские силовики начали масштабную кампанию по ослаблению позиций Зеленского. После ухода Андрея Ермака с поста руководителя офиса Зеленского все его советники и помощники, включая Сергея Лещенко, лишились своих должностей.

    Андрей Ермак, несмотря на увольнение, сохранил не менее десяти должностей в аппарате правительства Украины.

    31 декабря 2025, 09:59
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    2 января 2026, 15:21
    Медведев: Финляндия заплатит за свою гнусную русофобию

    Медведев ответил Стуббу, что Финляндия уже столкнулась с платой за русофобию

    Tекст: Вера Басилая

    Финляндия уже несет последствия своей политики по отношению к Москве и должна заплатить за свою гнусную русофобию, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев отреагировал на заявления президента Финляндии Александра Стубба об изменениях в отношениях с Россией, передает РИА «Новости».

    Медведев написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что согласен с мнением Стубба о навсегда изменившихся отношениях, и выразил надежду, что Россия не повторит исторических ошибок.

    «Финляндия должна заплатить за свою гнусную русофобию. На самом деле, она уже платит – Стубб говорит, а граждане оплачивают счет», – отметил Медведев.

    Президент Финляндии Александр Стубб в новогоднем обращении заявил, что взаимодействие между Хельсинки и Москвой изменилось навсегда.

    Власти Финляндии заняли шестое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    3 января 2026, 12:40
    Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены
    Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены
    @ Alexey Maishev/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты успешно нанесли удары по Венесуэле.

    По его словам, президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены, после чего их вывезли из страны, передает ТАСС.

    Трамп добавил, что в субботу в 19.00 по московскому времени он проведет специальную пресс-конференцию, на которой расскажет подробности операции в Венесуэле.

    Газета The New York Times писала, что власти Венесуэлы скрыли нахождение Мадуро после ударов США.

    Ранее власти Венесуэлы заявили о готовности обратиться в ООН с требованием осудить военные действия США, подчеркнув угрозу для международной стабильности.

    Президент Кубы потребовал срочной реакции на нападение США на Венесуэлу.

    3 января 2026, 02:19
    Sohu: Польша получила отпор после скандала с консульством России в Гданьске
    Sohu: Польша получила отпор после скандала с консульством России в Гданьске
    @ REUTERS/Malgorzata Wojtunik

    Tекст: Антон Антонов

    Польша столкнулась с жестким отпором России после скандала с попыткой захвата здания российского консульства в Гданьске, пишет китайский портал Sohu.

    Sohu пишет, что «атмосфера на улицах Гданьска внезапно накалилась», передает РИА «Новости».

    «Несколько польских чиновников с документами и сотрудниками службы безопасности направились к знакомому зданию российского консульства. Двери были плотно закрыты, и находившиеся внутри явно предвидели их цель», – рассказывается в материале.

    Как отмечает Sohu, российские дипломаты не передали им ключи и демонстрировали спокойствие, несмотря на давление со стороны местных властей, заявлявших, что недвижимость теперь принадлежит Польше. В Sohu подчеркивают, что прямой конфронтации удалось избежать, но вся ситуация происходила в напряженной обстановке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Польши закрыли последнее российское консульство в Гданьске. Чиновники города Гданьска попытались войти в здание генконсульства, «но никто не открыл чиновникам двери», сообщила глава пресс-службы администрации города Изабела Козицкая-Прус.

    3 января 2026, 07:58
    В Польше произошел скандал из-за ошибки в новогоднем обращении Туска

    Слова Туска спровоцировали скандал и обвинения в переписывании истории Польши

    В Польше произошел скандал из-за ошибки в новогоднем обращении Туска
    @ Donald Tusk - kanal oficjalny/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Польши Дональд Туск вызвал скандал и обвинения в переписывании истории из-за слов о дате основания польского государства, пишет Fakt.

    Причиной стали слова в новогоднем обращении, когда Туск заявил, что начало 2026 года будет 1001-м годом государственной истории Польши. Традиционно поляки ведут начало своей государственности с 966 года – даты крещения князя Мешко I Пяста, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fakt.

    Депутат от партии «Право и справедливость» Мариуш Блащак обвинил премьера в намеренном искажении фактов, заявив в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России): «Ни для кого не секрет, что Туск считает христианское наследие нашей родины мерзким, но даже ученики начальной школы знают, что начало нашей истории восходит к Крещению Польши. Если, конечно, премьер-министр не начал переписывать историю».

    Польский историк Камиль Яницкий считает, что слова премьера прозвучали противоречиво и неудачно для праздничного обращения. Он подчеркнул, что лучше было бы избежать указания на конкретную датировку основания Польши, так как подобное высказывание могло быть воспринято как провокационное.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также Туск пообещал в новогоднем обращении, что 2026 год станет годом «быстрого завоевания польской Балтики».

    2 января 2026, 17:12
    Иран пригрозил ударами по базам США на Ближнем Востоке
    Иран пригрозил ударами по базам США на Ближнем Востоке
    @ Msgt. John Hillier/U.S. Air/Planet Pix/ZUMA Press Wire/Reuters Connect

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран готов нанести удары по американским военным объектам и силам на Ближнем Востоке в случае любого агрессивного шага со стороны США, заявил спикер парламента страны Мохаммад-Багер Галибаф.

    Он подчеркнул, что подобный отпор последует в ответ на любые действия Вашингтона против Исламской республики, передает РИА «Новости».

    «Неуважаемому президенту США следует знать, что в результате этого официального признания все американские базы и их вооруженные силы во всем регионе Ближнего Востока станут нашей законной целью в ответ на любую возможную авантюру с американской стороны. Знайте, что иранцы едины и полны решимости действовать против своего врага», – написал Галибаф в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран будет «убивать мирных протестующих», то Соединенные Штаты вмешаются и окажут им помощь.

    Советник верховного лидера Ирана Али Шамхани пообещал «отсечь» руку любого интервента, который попытается вмешаться во внутренние дела страны под каким-либо предлогом.

    3 января 2026, 01:57
    Чешский МИД счел неуместным заявление посла Украины

    Глава МИД Чехии Мацинка назвал неуместным заявление посла Украины Зварича

    Чешский МИД счел неуместным заявление посла Украины
    @ Министерство иностранных дел Чехии

    Tекст: Антон Антонов

    Реакция украинского посла Василия Зварича, который осудил публичное выступление спикера Палаты депутатов Чехии Томио Окамуры, является неуместной, заявил глава МИД Чехии Петр Мацинка.

    «Я не считаю уместным, чтобы посол иностранного государства публично оценивал заявления одного из высших конституционных должностных лиц Чешской Республики», – приводит слова министра РИА «Новости» со ссылкой на CTK.

    Дипломат добавил, что если у иностранной дипломатической миссии есть замечания или вопросы, они должны выражаться по обычным дипломатическим каналам. Мацинка также отметил, что чешская политика – это исключительная прерогатива граждан страны и их демократически избранных представителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зварич выразил возмущение новогодним обращением Окамуры, который назвал кабинет Владимира Зеленского «хунтой» и выступил против военной поддержки Киева. Либеральные оппозиционные партии Чехии потребовали рассмотреть вопрос об отставке Окамуры после его критики в адрес Украины.

    3 января 2026, 09:36
    Банки начали блокировать крупные покупки россиян на маркетплейсах
    Банки начали блокировать крупные покупки россиян на маркетплейсах
    @ Ingram Images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Многие пользователи маркетплейсов при попытке оплатить дорогостоящие заказы сталкиваются с блокировкой операции и уведомлением о возможном мошенничестве, пишут СМИ.

    Российские банки начали активнее перепроверять крупные покупки клиентов на маркетплейсах, передает РИА «Новости».

    При попытке оплатить дорогой заказ у россиян нередко возникает блокировка: операция отклоняется, а клиент получает уведомление о том, что она была остановлена «во избежание мошенничества».

    После этого, чтобы снять ограничения на покупку, требуется самостоятельно связаться с банком или дождаться звонка. В телефонном разговоре голосовой помощник уточняет, не является ли данная операция мошенничеством. Если клиент подтверждает, что платеж легитимен, банк разблокирует оплату.

    Кроме того, пользователям предлагается ознакомиться с материалами по распознаванию мошеннических уловок и способами защиты от них, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД предупредило о том, что мошенники маскируются под представителей партнерских программ маркетплейсов. Преступники обещают жертвам доход за оформление рассрочек на дорогую электронику. В результате пострадавшие остаются с долгами на свое имя.

    2 января 2026, 16:24
    Опрос показал рост числа согласных на территориальные уступки украинцев

    КМИС: Число сторонников уступок по территориям на Украине выросло втрое

    Опрос показал рост числа согласных на территориальные уступки украинцев
    @ Pat Batard/Hans Lucas/Reuters Connect

    Tекст: Валерия Городецкая

    Доля украинцев, готовых к территориальным уступкам ради завершения конфликта, увеличилась втрое по сравнению с 2022 годом, следует из результатов опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

    Согласно исследованию, в декабре 2025 года 33% респондентов допустили уступки по территориям, тогда как в 2022 году такой позиции придерживались лишь 10%, передает ТАСС.

    Одновременно снизилась доля граждан, полностью отвергающих любые территориальные компромиссы: если в 2022 году их было 82%, то к концу 2025 года – 53%.

    Исследование проводилось методом телефонных интервью с 26 ноября по 29 декабря 2025 года на территориях, контролируемых Киевом. В опросе участвовали 1001 человек старше 18 лет, максимальная статистическая погрешность не превышает 4,1% для показателей, близких к 50%.

    Ранее опрос показал рекордный уровень недоверия украинцев к правительству Зеленского.

    Газета The New York Times писала, что украинские представители выразили готовность уступить часть территорий в ходе переговоров с делегацией США в марте в Эр-Рияде.

    2 января 2026, 18:29
    Названа причина пожара в баре швейцарского курорта Кран-Монтан

    Прокуратура назвала бенгальские огни вероятной причиной пожара на швейцарском курорте

    Tекст: Вера Басилая

    Прокуратура кантона Вале склоняется к версии, что пожар в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана был спровоцирован бенгальскими огнями.

    Прокуратура кантона Вале считает наиболее вероятной причиной пожара в баре на швейцарском курортe Кран-Монтана использование бенгальских огней, передает ТАСС.

    Генеральный прокурор Беатрис Пийу заявила, что всё указывает на то, что огонь вызвали раскаленные свечи или бенгальские огни, которые были вставлены в бутылки шампанского и поставлены слишком близко к потолку.

    По словам Беатрис Пийу, к такому выводу следствие пришло благодаря анализу видеозаписей и проведенным допросам. Она подчеркнула, что были опрошены два управляющих из Франции и выжившие посетители. Прокуратура продолжает изучать обстоятельства произошедшего и работать с другими материалами дела.

    Полиция Швейцарии заявила, что среди пострадавших при пожаре не оказалось граждан России.

    В результате крупного пожара в баре Le Constellation на курорте Кран-Монтана в Швейцарии скончались около 40 человек и 115 получили травмы.

    Инцидент произошел в ночь на 1 января в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в центре страны.

    По данным очевидцев, молодые люди, большинство из которых были несовершеннолетними, оказались заблокированы в подвальном зале бара.

    2 января 2026, 21:12
    ВСУ использовали при ударе по Хорлам средства против бункеров

    Сальдо сообщил об ударе ВСУ по Хорлам средствами для разрушения бункера

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины при ударе по кафе и гостинице в Хорлах применили средства поражения, которые обычно используют для уничтожения укрепленных бункеров, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Вооружённые силы Украины нанесли удар по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области накануне нового года, используя средства поражения, которые обычно применяются против укреплённых бункеров, сообщил в Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо.

    По его словам, выжившие в результате удара называют произошедшее настоящим ужасом.

    Власти региона пообещали материальную помощь пострадавшим и семьям погибших. Родственникам погибших выплатят по 1 млн. 567,5 тыс. рублей, гражданам с ранениями средней и тяжёлой степени – 627 тыс. рублей, а пострадавшим с лёгкими травмами – 313,5 тыс. рублей. Травмированным также окажут необходимую медицинскую и организационную помощь.

    Сальдо сообщил, что один из трех выпущенных ВСУ по кафе в Хорлах беспилотников нес около 20 кг тротила.

    В результате атаки на кафе и гостиницу в Хорлах число жертв среди мирных жителей увеличилось до 28 человек, а количество пострадавших превысило 60 человек.

    Власти Херсонской области опубликовали список опознанных 12 погибших при теракте в Хорлах.

    3 января 2026, 09:41
    В Каракасе прозвучали семь взрывов

    В Каракасе возле крупной военной базы прозвучали семь взрывов

    В Каракасе прозвучали семь взрывов
    @ Cristian Hernandez/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В южной части Каракаса возле крупной военной базы прогремели взрывы, в результате которых было отключено электричество в районе.

    Семь взрывов прогремели в Каракасе, сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

    В столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы, сообщает корреспондент РИА «Новости». По информации France Press, аналогичные сообщения поступали ранее.

    Как передает ТАСС со ссылкой на Reuters, в результате взрывов, прогремевших вблизи крупной военной базы на юге Каракаса, часть города осталась без электричества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные нанесли удары по двум лодкам с предполагаемыми наркотиками в Карибском регионе, в результате чего погибли пять человек. Атака на Венесуэлу грозит Соединенным Штатам непредсказуемыми последствиями.

    3 января 2026, 11:00
    МИД Венесуэлы заявил о развертывании армии для защиты страны
    МИД Венесуэлы заявил о развертывании армии для защиты страны
    @ Cristian Hernandez/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венесуэла развернула вооруженные силы для защиты суверенитета страны, заявил глава МИД страны Иван Хиль.

    Хиль заявил, что МИД осуждает действия США, которые были охарактеризованы как военная агрессия против территории и населения республики, передает РИА «Новости».

    В заявлении отмечается, что инциденты произошли как в гражданских, так и в военных районах Каракаса, а также в штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра.

    «Боливарианская Республика Венесуэла отвергает, осуждает и заявляет международному сообществу о вопиющей военной агрессии, совершенной нынешним правительством Соединенных Штатов Америки против территории и населения Венесуэлы», – говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале главы МИД.

    Напомним, в Каракасе прозвучали семь взрывов.

    Чиновники США отказались комментировать сообщения о взрывах в Каракасе.

    Президент Колумбии призвал ООН созвать экстренное заседание из-за удара по Каракасу.

    3 января 2026, 04:56
    Financial Times назвала самого высокооплачиваемого чиновника ЕС

    Глава ЕЦБ Лагард стала самым высокооплачиваемым чиновником ЕС

    Financial Times назвала самого высокооплачиваемого чиновника ЕС
    @ CNBC Television/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Полная зарплата главы Европейского центрального банка Кристин Лагард оказалась на 56% выше, чем обнародованная в отчете, пишет Financial Times.

    По подсчетам издания, только базовая зарплата делает Лагард «самым высокооплачиваемым чиновником в ЕС», передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Сообщается, что в 2024 году Лагард получила примерно 726 тыс. евро, что на 56% превышает сумму в 466 тыс. евро, указанную в годовом отчете ЕЦБ как базовую зарплату. Кроме того, отмечается, что доход Лагард почти в четыре раза выше, чем у главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лагард в 2023 году попросила 26 членов совета управляющих отказаться от телефонов на заседаниях, чтобы прекратить утечку информации. В 2019 году депутаты Европарламента одобрили назначение Лагард на пост главы Европейского центрального банка.

