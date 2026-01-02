Мошенники использовали новогодние сюрпризы для обмана россиян

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, мошенники использовали фейковые подарки-сюрпризы для обмана россиян в новогоднюю ночь, передает РИА «Новости». Как рассказал Бийчук, аферисты обзванивали жителей страны с 31 декабря по 1 января, представляясь курьерами или организаторами «тайных сюрпризов», и просили назвать полученный по смс код.

Мошенники уверяли, что доставляют «новогодний сюрприз» от друзей или близких, и объясняли: для его получения нужно продиктовать код верификации. Схема рассчитана на эмоциональное состояние людей в новогоднюю ночь, когда большинство максимально расслаблено и не настроено критически воспринимать поступающую информацию.

Эксперт подчеркнул, что злоумышленники манипулируют человеческим любопытством, ожиданием чуда и традицией дарить подарки к празднику. Таким образом, атаки проходили в момент, когда уровень критического мышления у жертв был снижен.

Бийчук порекомендовал сохранять бдительность даже в праздничные часы: «Любой звонок с запросом каких-либо кодов из СМС, независимо от вдохновляющей легенды, является мошенническим. Получение настоящего подарка или посылки никогда не требует запроса таких данных».

Как писала газета ВЗГЛЯД, кибермошенники вдвое увеличили кражи у молодежи в 2025 году. МВД России и Белоруссии задержали более 70 кибермошенников. Компания Wildberries предотвратила массовый взлом аккаунтов пользователей с помощью вирусов.