    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Почему враги не задушили Иран

    Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Голливуд убил мировое кино, теперь его добивает «Нетфликс»

    Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных как бы странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с Netflix.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мир предстоит нестабильный, но предсказуемый

    Если 2025 год стал моментом понимания Западом невозможности восстановить старый порядок вещей, то 2026-й окажется временем только начала формирования новых правил игры.

    2 января 2026, 13:00

    Мошенники использовали новогодние сюрпризы для обмана россиян

    Мошенники использовали новогодние сюрпризы для обмана россиян
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мошенники использовали фейковые подарки-сюрпризы для обмана в новогоднюю ночь: они звонили россиянам, представляясь курьерами и требовали код из СМС, рассказал директор по продукту «МТС Защитник» Андрей Бийчук.

    По его словам, мошенники использовали фейковые подарки-сюрпризы для обмана россиян в новогоднюю ночь, передает РИА «Новости». Как рассказал Бийчук, аферисты обзванивали жителей страны с 31 декабря по 1 января, представляясь курьерами или организаторами «тайных сюрпризов», и просили назвать полученный по смс код.

    Мошенники уверяли, что доставляют «новогодний сюрприз» от друзей или близких, и объясняли: для его получения нужно продиктовать код верификации. Схема рассчитана на эмоциональное состояние людей в новогоднюю ночь, когда большинство максимально расслаблено и не настроено критически воспринимать поступающую информацию.

    Эксперт подчеркнул, что злоумышленники манипулируют человеческим любопытством, ожиданием чуда и традицией дарить подарки к празднику. Таким образом, атаки проходили в момент, когда уровень критического мышления у жертв был снижен.

    Бийчук порекомендовал сохранять бдительность даже в праздничные часы: «Любой звонок с запросом каких-либо кодов из СМС, независимо от вдохновляющей легенды, является мошенническим. Получение настоящего подарка или посылки никогда не требует запроса таких данных».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кибермошенники вдвое увеличили кражи у молодежи в 2025 году. МВД России и Белоруссии задержали более 70 кибермошенников. Компания Wildberries предотвратила массовый взлом аккаунтов пользователей с помощью вирусов.

    1 января 2026, 17:35
    Каллас пригрозила России последствиями за повреждение подводного кабеля

    Tекст: Ольга Иванова

    Евросоюз намерен усилить контроль над танкерами, якобы перевозящими российскую нефть, после инцидента с повреждением подводного кабеля между Финляндией и Эстонией, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    Евросоюз намерен усилить контроль над якобы перевозками российской нефти после инцидента с повреждением подводного кабеля между Финляндией и Эстонией, сообщает РИА «Новости».

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас обвинила Москву в якобы причастности к атаке на критическую инфраструктуру. Каллас заявила, что Евросоюз будет вкладывать средства в новые кабельные линии, улучшать мониторинг, повышать готовность к ремонту и бороться с деятельностью так называемого теневого флота России.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта уточнил, что он и власти ЕС внимательно следят за развитием ситуации. Кошта отметил, что речь идет о кабеле передачи данных между Хельсинки и Таллином, и выразил поддержку мерам, направленным на защиту европейской инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финские власти уведомили российское посольство о задержании грузового судна с гражданами России среди членов экипажа. Диппредставительство России в Финляндии запросило дополнительные сведения по поводу задержания судна Fitburg.

    Посольство России в Финляндии заявило о готовности оказать помощь гражданам России из экипажа этого судна.

    31 декабря сообщалоьсь что Финляндия задержала судно за якобы повреждение подводного кабеля в Финском заливе.

    1 января 2026, 15:27
    Медведев призвал уничтожать «бандеровских ублюдков» после теракта в Хорлах
    Медведев призвал уничтожать «бандеровских ублюдков» после теракта в Хорлах
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Бандеровские ублюдки должны уничтожаться на Украине, в Европе и где бы они ни находились, их «надо резать как больных свиней», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Ответ на теракт в Хорлах должен быть беспощадным и всеобъемлющим, заявил Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

    По его словам, возмездие обязательно затронет как непосредственных исполнителей, так и командиров украинских подразделений. Медведев подчеркнул, что реагировать на случившееся необходимо только «беспощадным языком возмездия», добавив: «хватит церемониться».

    Медведев отметил, что уничтожение бандеровцев должно происходить не только на Украине, но и в Европе, и на морских курортах, где бы они ни скрывались. Он процитировал стихотворение Константина Симонова, подчеркнув необходимость уничтожать врага при любой возможности.

    «Бандеровских ублюдков надо резать, как больных свиней.Как сказал в своем великом стихотворении Константин Симонов: «Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей!» – подчеркнул Медведев.

    Зампред Совбеза сравнил трагедию в Херсонской области с массовым убийством мирных жителей в Хатыни в 1943 году. «Зверство. Подлость. Цинизм. Словарь нормального человека слишком беден, чтобы дать определение действиям этих бандеровских подонков», – заявил Медведев.

    Он добавил, что теракт, совершенный в новогоднюю ночь, повлечет за собой неминуемое и скорое возмездие в ходе российского наступления.

    Ранее Сальдо сообщил, что число погибших при ударе ВСУ по кафе в Херсонской области превысило 24 человека. Сальдо также уточнил, что атака БПЛА затронула кафе и гостиницу, погибли 24 человека, еще 50 пострадали.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что атака по мирным жителям в Херсонской области должна получить максимально жесткую правовую и политическую оценку всех стран.

    Мария Захарова отметила, что в гибели людей виновны спонсоры киевских властей.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области.

    31 декабря 2025, 09:59
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    1 января 2026, 15:44
    Сальдо: Тела жертв в Хорлах почти полностью сгорели, как после ядерного удара

    Tекст: Ольга Иванова

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что тела жертв удара украинских беспилотников по Хорлам практически полностью сгорели, погиб ребенок.

    О жертвах атаки украинских беспилотников на кафе и гостиницу в поселке Хорлы в Херсонской области Сальдо сообщил в эфире «России-24».

    По его словам, тела погибших почти полностью сгорели, что, по его словам, напоминает последствия «ядерного удара».

    Глава региона рассказал: «Идет идентификация [личностей], тела полностью практически сгорели. Это страшно, просто страшно на это смотреть, потому что как после ядерного удара – остались только силуэты, лежащие там после разбора завалов».

    Сальдо сообщил также, что в результате атаки один ребенок погиб, его тело обнаружено среди обломков, но идентификация пока продолжается. Помимо этого, получили ранения четверо человек. По словам губернатора, на месте трагедии продолжаются следственные действия и разбор завалов для установления всех обстоятельств случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу в Херсонской области, в результате которой погибли 24 человека и еще 50 пострадали.

    Позднее он уточнил, что число погибших в результате удара ВСУ превысило 24 человека.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте из-за гибели более 20 мирных жителей Херсонской области.

    1 января 2026, 15:14
    Минобороны расшировало полетное задание атаковавшего резиденцию Путина БПЛА

    Минобороны: Конечной целью БПЛА 29 декабря был объект в резиденции Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Техническая экспертиза навигационной системы сбитого БПЛА выявила его целевое назначение – атаку объекта, входящего в резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, сообщило Министерство обороны России.

    Во время проведения специальной технической экспертизы блока навигационной системы одного из украинских беспилотников, пораженного ночью 29 декабря 2025 года, представителям российских спецслужб удалось извлечь файл с полетным заданием, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Данные расшифровки маршрутизации показали, что основной целью удара украинских дронов был объект резиденции президента России, расположенной в Новгородской области.

    Согласно информации, все материалов по данному происшествию российская сторона собирается передать американским коллегам установленными каналами.

    Отметим, что cотрудники служб национальной безопасности США попытались опровергнуть информацию об атаке Киева на резиденцию президента России Владимира Путина. А Управление верховного комиссара ООН по правам человека оставило без комментариев попытку атаки на резиденцию главы государства беспилотниками.

    Минобороны России накануне показало карту пролета украинских БПЛА, пытавшихся атаковать резиденцию президента. Киевский режим использовал при атаке на резиденцию Путина в Новгородской области 91 ударный дрон.

    Между тем, атакам подвергается не только резиденция, но и многие другие объекты – как военные, так и гражданские. В новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар по кафе в Херсонской области, на данный момент число жертв превысило 24 человека, это были мирные жители, в их числе и ребенок. Список погибших в ближайшее время будет опубликован на сайте губернатора.

    Это не первая кровавая атака украинского режима на мирных граждан в канун Нового года. Напомним, в 2023 году 31 декабря в результате украинского обстрела Белгорода погибли 24 человека, ранения получили 108 человек.

    1 января 2026, 14:59
    Опубликованы фото с места теракта ВСУ против жителей Хорлов

    Сальдо опубликовал фото с места теракта ВСУ против жителей Хорлов

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал фотографии из поселка Хорлы, где в новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар тремя БПЛА с зажигательной смесью по кафе и гостинице, где мирные жители отмечали праздник.

    Фотографии разрушений после атаки беспилотников на поселок Хорлы опубликовал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. На снимках видны последствия удара: пострадали местный отель и кафе, расположенные на побережье Черного моря.

    Владимир Сальдо подчеркнул, что атака произошла в ночь на 1 января.

    «И после этого в Киеве продолжают говорить о мире, – Пусть весь мир видит, какой именно »мир« они предлагают», – написал губернатор.

    Ранее Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу в Херсонской области, в результате которой погибли 24 человека и еще 50 пострадали. Позднее он уточнил, что число погибших в результате удара ВСУ превысило 24 человека.

    Сальдо допустил причастность британских спецслужб к этому удару по гостинице в Хорлах. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что атака по мирным жителям должна получить максимально жесткую правовую и политическую оценку всех стран.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назначила виновными в гибели людей спонсоров ублюдков в Киеве.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области.

    В результате ночного удара дронами в больницах Крыма и Херсонской области остаются 13 пострадавших, среди которых двое детей и шестеро человек в тяжелом состоянии.

    1 января 2026, 16:29
    Сальдо: Атаковавшие кафе и гостиницу в Хорлах БПЛА висели над морем

    Tекст: Ольга Иванова

    Дроны несколько минут висели в небе над морем прежде чем нанести удар по гостинице и кафе в херсонском поселке Хорлы, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Беспилотники, атаковавшие кафе и гостиницу в поселке Хорлы Херсонской области, несколько минут находились над морем перед нападением, сообщил Сальдо в эфире «России 24». По словам губернатора, первый из дронов выполнял функцию разведчика и нацелил остальные устройства на объект.

    Сальдо отметил: «Противник специально подобрал время. Беспилотники, видимо, висели где-то над морем, а первый беспилотник-разведчик направил их прямо в точку без нескольких минут до боев курантов. Это был первый беспилотник, потом второй, третий уже был с зажигательным взрывным снарядом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу в Херсонской области, в результате которой погибли 24 человека и еще 50 пострадали.

    Глава региона затем уточнил, что число погибших в результате удара ВСУ превысило 24 человека.

    Он также заявил, что тела жертв практически полностью сгорели, среди погибших есть ребенок.

    2 января 2026, 11:24
    «Буратино» за первые сутки проката собрал более 226 млн рублей
    «Буратино» за первые сутки проката собрал более 226 млн рублей
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Фильм «Буратино», премьера которого состоялась 1 января 2026 года, стартовал в прокате с заметным успехом – за первые сутки он собрал более 226,6 млн рублей. Всего продано билетов на разные даты на почти полмиллиарда рублей.

    Данные представила единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов, передает Ura.ru. Кинотеатры уже увеличивают количество сеансов из-за высокого спроса, а билеты активно раскупались заранее. Всего продано билетов на разные даты на почти полмиллиарда рублей.

    Ленту поставил Игорь Волошин, который предложил современный взгляд на сказку Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». На экране зрителя ждет полный приключений путь деревянного мальчика, который стремится завоевать уважение и любовь папы Карло.

    Премьера совпала с важной датой для поклонников истории: ровно 50 лет назад – 1 января 1976 года – вышел культовый советский телефильм «Приключения Буратино». Создатели новой картины сознательно сохранили связь с классикой, пригласив композитора Алексея Рыбникова.

    Народный артист вновь написал музыку для «Буратино», а в фильме прозвучали и узнаваемые мелодии, знакомые нескольким поколениям зрителей. В актерский состав вошли Виталия Корниенко, Александр Яценко, Федор Бондарчук, Виктория Исакова, Александр Петров, Анастасия Талызина и другие звезды.

    В декабре министр культуры Ольга Любимова посетила премьеру новой экранизации «Буратино» в московском кинотеатре «Октябрь».

    Накануне сообщалось, что в первый день нового года посещаемость кинотеатров резко выросла из-за премьеры семейного фильма «Буратино».

    2 января 2026, 02:32
    Туск в новогоднем обращении пообещал «быстрое завоевание польской Балтики»
    Туск в новогоднем обращении пообещал «быстрое завоевание польской Балтики»
    @ Donald Tusk - kanal oficjalny/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Польский премьер-министр Дональд Туск пообещал в новогоднем обращении, что 2026 год станет годом «быстрого завоевания польской Балтики».

    «Это будет год быстрого завоевания Балтики. Нашей польской Балтики», – приводит слова Туска РИА «Новости».

    Туск отметил, что Варшава намерена не только укрепить свое положение в регионе, но и ускорить строительство самой сильной армии в Европе. В планах правительства Польши – увеличить численность вооруженных сил с текущего уровня (более 200 тыс.) до 300 тыс. человек. Глава кабмина подчеркнул, что страна также ускорит значимые инфраструктурные инвестиции в ближайшие два года. «Несмотря ни на что, 2026 год будет годом польского ускорения», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Польши Радослав Сикорский созвал экстренное онлайн-совещание Совета государств Балтийского моря в декабре. Польша заняла седьмую строчку в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Замглавы МИД России Александр Грушко утверждал, что страны НАТО и Европейский союз продолжают политику по усилению напряженности в Балтийском регионе. Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что Балтика превращается в зону нестабильности.

    2 января 2026, 10:48
    Названы возможные исполнители теракта в Хорлах

    Сальдо: Исполнителями теракта в Хорлах могло быть подразделение ВСУ «Птицы Мадьяра»

    Названы возможные исполнители теракта в Хорлах
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Боевики подразделения ВСУ «Птицы Мадьяра» были переброшены на правый берег Херсонской области и, вероятно, имеют отношение к новогоднему теракту в гостинице в селе Хорлы, а также удару по гражданскому автомобилю в Тарасовке, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

    «По оперативным данным разведки, на правый берег Херсонской области с других направлений киевским режимом были переброшены боевики «Птиц Мадьяра». Это, можно сказать, террористы-беспилотчики», – сообщил Сальдо в беседе с РИА «Новости». По его словам, особый цинизм и жестокость отличают теракт в Хорлах и удар в Тарасовке, где погиб ребенок.

    Руководитель региона выразил уверенность, что именно представители этого подразделения могут быть причастны к совершению этих преступлений.

    Ранее Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу в Хорлах, в результате которой погибли 24 человека и еще 50 пострадали. Установлены личности семи погибших. По обновленным данным, число погибших при атаке на Хорлы достигло 27.

    После атаки ВСУ в Херсонской области объявили траур.

    Россия потребовала от ООН осудить теракт, совершенный ВСУ в Херсонской области.

    2 января 2026, 03:08
    Замгубернатора Запорожской области Зинченко арестован в Москве
    Замгубернатора Запорожской области Зинченко арестован в Москве
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Московский суд избрал меру пресечения в виде ареста для заместителя губернатора Запорожской области Александра Зинченко по обвинению в крупном мошенничестве, сообщается в судебных документах.

    Зинченко арестовали на срок один месяц 29 суток до 17 февраля 2026 года. Его задержали 19 декабря, а 20 декабря предъявили официальное обвинение в крупном мошенничестве, передает РИА «Новости».

    Следствие мотивировало арест тем, что Зинченко может использовать связи для оказания давления на свидетелей и воспрепятствования расследованию уголовного дела. В документах отмечено, что подозреваемый может склонять участников процесса к даче других показаний.

    Сам Зинченко и его адвокат настаивали на более мягкой мере пресечения: домашнем аресте, запрете определенных действий или залоге. Обвиняемый заявил о намерении сотрудничать со следствием и о наличии несовершеннолетних детей на иждивении. Адвокат Зинченко заявил об отсутствии доказательств причастности его подзащитного к инкриминируемому преступлению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова заключили под стражу по делу о получении взяток от бизнесменов на сумму 80 млн рублей. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону постановил заочно заключить бывшего замгубернатора региона под стражу на два месяца. Басманный суд Москвы принял решение об аресте бывшего губернатора Рязанской области Николая Любимова, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

    1 января 2026, 20:45
    Внук Бандеры признал необходимость «новой Бучи» для перехода украинцев на украинский язык

    Tекст: Денис Тельманов

    Внук Степана Бандеры, проживающий в Канаде, заявил, что лишь трагические события могут заставить украинцев полностью перейти на украинский язык в качестве государственного, отметив, в частности, отсутствие литературы по хоккею на украинском.

    В интервью львовским СМИ внук Степана Бандеры рассказал о разговоре с родителями детей, занимающихся хоккеем, куда он привозил экипировку.

    «Мы доставляли хоккейную экипировку для детей и, разговаривая с родителями, услышали, что после Бучи был какой-то период, месяца два, когда тренеры и работавшие с детьми люди старались говорить на украинском. Это ужасный прецедент. Но нужна Буча, чтобы люди заговорили на украинском языке».

    Таким образом, Стефко Бандера поставил в пример события в Буче как стимул к переходу на украинский язык на Украине.

    Он отметил, что украинским тренерам не хватает специализированной литературы по хоккею – российских спортивных пособий заменить нечем.

    По его словам, украинской методической базы для этого вида спорта не существует.

    Напомним, провокация в Буче произошла в апреле 2022 года в ходе начавшейся СВО. Тогда мирных граждан, погибших в результате боевых действий в украинском городе Буча и его окрестностях, а также людей, убитых украинскими националистами по подозрению в «сотрудничестве с Россией», Украина и западные страны попытались выдать за якобы жертв российских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил недоумение отсутствием расследований со стороны западных журналистов по событиям в Буче. По словам Лаврова, екретариат ООН не стремится разоблачать организаторов «кровавых инсценировок» в Буче. Российская сторона уже три с половиной года ожидает ответа от ООН по обстоятельствам событий в Буче в апреле 2022 года.

    1 января 2026, 18:55
    Впервые в истории трое россиян выиграли в лотерею 1 млрд рублей

    Впервые новогодний 1 млрд рублей от «Русского лото» поделили трое россиян

    Tекст: Мария Иванова

    В новогоднем тираже «Русского лото» впервые главный приз в размере 1 млрд рублей достался сразу трем участникам из разных регионов России.

    Три россиянина впервые разделили между собой главный приз в один миллиард рублей в новогоднем 1707-м тираже «Русского лото», передает РИА «Новости». Каждый победитель получил по 333 млн 333 тыс. 333 рубля. Известно, что счастливые билеты были приобретены в Тюменской, Свердловской и Новосибирской областях.

    Вероятность того, что миллиард достанется одному человеку, оценивалась более чем в 60%. В предыдущих розыгрышах миллиард рублей доставался одному или двум победителям. Чаще всего главный приз вытягивал только один билет – такие случаи фиксировались в 2020, 2023, 2024 и 2025 годах.

    В этом году установлен абсолютный рекорд по общей сумме выигранных денег: в новогоднем тираже был разыгран 4 млрд 247 млн 63 тыс. 723 рубля. Это максимальная сумма среди всех розыгрышей государственных лотерей в России. В прошлом году общий призовой фонд составлял 3 млрд 650 млн рублей.

    Крупные выигрыши также достались другим участникам: игрок из Липецкой области получил 100 млн рублей, а 98 человек из разных регионов выиграли по 1 млн рублей. Всего по итогам тиража выигрышными стали 14 млн 750 тыс. билетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новогодний розыгрыш лотереи сделал миллионерами 66 жителей России.

    В конце прошлого года житель Пермского края выиграл 31,5 млн рублей в государственной лотерее, не угадав ни одного числа.

    Между тем профессор РАН Иван Оселедец уточнил, что вероятность выиграть крупную сумму в лотерею составляет менее 0,2%.


    1 января 2026, 20:10
    Минобороны передало данные со сбитого у резиденции Путина БПЛА посольству США

    Документы с маршрутными данными и контроллер сбитого украинского БПЛА, атаковавшего резиденцию президента России, представители Минобороны передали представителю военного атташе США в Москве.

    Материалы с расшифрованными данными маршрутизации и контроллер украинского беспилотника, сбитого российскими средствами ПВО в ночь на 29 декабря 2025 года над Новгородской областью, были переданы представителю аппарата военного атташе при посольстве США в Москве, сообщает Минобороны России.

    Аппарат БПЛА был уничтожен в ходе предотвращения террористической атаки на резиденцию президента России. Специалисты изучили бортовую электронику и маршруты полета дрона, после чего всю полученную информацию предоставили иностранным дипломатам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны расшировало полетное задание атаковавшего резиденцию президента России БПЛА и установило, что сбитый БПЛА был предназначен именно для атаки на объект в резиденции Владимира Путина в Новгородской области.

    Накануне Минобороны России показало карту пролета украинских БПЛА, которые пытались атаковать резиденцию главы государства.

    При этом Управление верховного комиссара ООН по правам человека оставило без комментариев попытку атаки на резиденцию президента России беспилотниками.

    Экс-разведчик США Скотт Риттер назвал украинское правительство террористической организацией и посчитал любые переговоры с ним невозможными после этой атаки.

    2 января 2026, 09:42
    Дмитриев задался вопросом о реакции западных СМИ на трагедию в Хорлах
    Дмитриев задался вопросом о реакции западных СМИ на трагедию в Хорлах
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев задался вопросом, будут ли традиционные западные СМИ освещать трагедию в селе Хорлы Херсонской области.

    Дмитриев задался вопросом, будут ли западные СМИ освещать трагедию, произошедшую в селе Хорлы Херсонской области, передает RT.

    Дмитриев опубликовал соответствующий пост в соцсети Х, сделав репост сообщения одного из блогеров, который написал о трагедии. Дмитриев задался вопросом: «Осветит ли это какое-нибудь традиционное [западное] СМИ?».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия потребовала от ООН осудить теракт, совершенный ВСУ в Херсонской области. После атаки ВСУ в регионе объявили траур. В результате атаки в населенном пункте Хорлы установили личности семи погибших.

    2 января 2026, 03:25
    Президент Финляндии Стубб: Отношения с Россией изменились навсегда
    Президент Финляндии Стубб: Отношения с Россией изменились навсегда
    @ IMAGO/Markku Ulander/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Взаимодействие между Финляндией и Россией изменились навсегда, заявил президент Финляндии Александер Стубб в новогоднем обращении.

    По словам Стубба, Финляндия внесла вклад в глобальные преобразования и участвовала в развитии международного сотрудничества во имя мира, передает ТАСС со ссылкой на Yle.

    «Стубб заявил, что отношения с Россией изменились навсегда», – говорится в сообщении телерадиокомпании Yle.

    Стубб выразил уверенность в необходимости усиления европейского сотрудничества, подчеркнув, что это отвечает ценностям и интересам страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала Стубба одним из лидеров по неадекватности заявлений в 2025 году. Власти Финляндии заняли шестое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

