Российский солдат в одиночку пленил восемь боевиков ВСУ под Красноармейском

Tекст: Катерина Туманова

Пленный рассказал, что их группу привезли на свиноферму под Красноармейском, где по их позиции начала работать российская артиллерия. В результате артудара один украинский солдат погиб, еще несколько получили ранения, передает РИА «Новости».

По словам Бойко, над их позицией появился российский дрон, который предложил сдаться, однако украинские военные не знали, каким образом это сделать.

Позже им доставили обед, что позволило обнаружить их позицию. В итоге один российский военнослужащий взял в плен восемь украинских боевиков.

Другой пленный, Ростислав Лемешенко, отметил, что во время штурма российский военнослужащий стрелял в пол и уничтожил двух боевиков их группы, после чего остальные решили сдаться.

