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World Gymnastics поддержала решение МОК вернуть россиян
World Gymnastics приветствовала снятие ограничений с российских спортсменов
Международная федерация гимнастики одобрила решение Международного олимпийского комитета об отмене рекомендаций по ограничению участия российских атлетов в соревнованиях.
Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) опубликовала официальное заявление, в котором поддержала решение Международного олимпийского комитета снять ограничения в отношении россиян, передает РИА «Новости».
Исполком МОК 7 июля отменил рекомендации для международных федераций, ограничивающие участие российских спортсменов.
«World Gymnastics приветствует решения, принятые исполнительным комитетом МОК 7 июля, и подчеркивает свою давнюю позицию о том, что спорт должен оставаться независимым от политических соображений и продолжать предоставлять нейтральную площадку, способствующую единству, справедливости, взаимному уважению и солидарности среди спортсменов и спортивных сообществ по всему миру», – говорится в заявлении организации.
В федерации также отметили готовность тесно сотрудничать с МОК для укрепления целостности международного спорта. Ранее, 17 мая, исполком World Gymnastics разрешил российским спортсменам участвовать в международных турнирах с национальным флагом и гимном. Подобное решение 24 мая принял и Европейский гимнастический союз, однако оно требует ратификации на внеочередной генассамблее, которая пройдет 28 июля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, исполком Международного олимпийского комитета выступил за отмену ограничений для российских атлетов.
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