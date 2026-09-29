Трамп подписал указ о создании единого портала госуслуг США America.gov

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент США Дональд Трамп поручил создать единый портал госуслуг America.gov. Глава американского государства подписал соответствующий документ, трансляция церемонии велась из Белого дома, передает РИА «Новости».

В течение 90 дней власти США должны разработать порядок запуска America.gov, после чего ведомства подключат свои сервисы.

«Настоящий указ предписывает создать America.gov в качестве единого цифрового портала федерального правительства для всех находящихся в США лиц, обращающихся за информацией или услугами федеральных органов власти», – говорится в заявлении.

На новом ресурсе пользователи смогут авторизоваться, получать ответы на вопросы и оформлять запросы без перехода на сайты разных ведомств. Исключение составят услуги по подаче налоговых деклараций, а также сервисы военных и разведывательных ведомств. Власти также должны обеспечить защиту персональных данных граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе американская администрация представила интерактивный правительственный портал о финансовых нарушениях ведомств.

Ранее Департамент по достижению государственной эффективности США заявил об экономии миллиарда долларов бюджетных средств в день.

В прошлом году президент России Владимир Путин подписал указ о создании отечественного многофункционального сервиса госуслуг.