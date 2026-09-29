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Трамп подписал указ о создании единого портала госуслуг США
Трамп подписал указ о создании единого портала госуслуг США America.gov
Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании единого цифрового портала America.gov для предоставления государственных услуг федерального правительства.
Президент США Дональд Трамп поручил создать единый портал госуслуг America.gov. Глава американского государства подписал соответствующий документ, трансляция церемонии велась из Белого дома, передает РИА «Новости».
В течение 90 дней власти США должны разработать порядок запуска America.gov, после чего ведомства подключат свои сервисы.
«Настоящий указ предписывает создать America.gov в качестве единого цифрового портала федерального правительства для всех находящихся в США лиц, обращающихся за информацией или услугами федеральных органов власти», – говорится в заявлении.
На новом ресурсе пользователи смогут авторизоваться, получать ответы на вопросы и оформлять запросы без перехода на сайты разных ведомств. Исключение составят услуги по подаче налоговых деклараций, а также сервисы военных и разведывательных ведомств. Власти также должны обеспечить защиту персональных данных граждан.
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