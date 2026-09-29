  • Новость часаВ Кремле допустили подготовку Китаем встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС
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    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Украина никак не определится с гимном

    Исходно песня «Ще не вмерла» исполнялась в узком кругу и была вариацией на тему польского гимна, известного как «мазурка Домбровского», то есть была самодеятельной обработкой чужого национального символа.

    11 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Хорошими делами прославиться – можно

    У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.

    3 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европейские правые России не друзья

    Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.

    37 комментариев
    29 сентября 2026, 21:39 • Новости дня

    Танк Т-80БВМ уничтожил пункт управления дронами ВСУ под Добропольем

    Танк Т-80БВМ уничтожил пункт управления БПЛА на Добропольском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Экипаж российского танка Т-80БВМ из группировки «Центр» успешно ликвидировал пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ на Добропольском направлении.

    Российские танкисты уничтожили пункт управления украинскими дронами, сообщило Министерство обороны в Max.

    «Всыпали стальных «аргументов»», – прокомментировали в Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Министерство обороны России показало уничтожение подразделений ВСУ на западе и востоке Доброполья.

    В Минобороны рассказали, что ВС России системно уничтожают тяжелые украинские дроны у Доброполья.

    Также огнеметная система «Тосочка» уничтожила командный пункт ВСУ на Добропольском направлении.

    29 сентября 2026, 05:10 • Новости дня
    Военкоры сообщили о применении «Цирконов» при ночном ударе по Киеву

    При ударе по Киеву применили «Цирконы»

    Военкоры сообщили о применении «Цирконов» при ночном ударе по Киеву
    @ Petersburg Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на вторник ВС России осуществили мощный ракетный удар по Киеву, в котором звучали взрывы и сирена воздушной тревоги, согласно сообщениям украинских СМИ и пабликов.

    «Мощный ракетный удар нанесён по Киеву: взрыв у Рады и пожары после «Цирконов». Выпущены уже не менее шести гиперзвуковых «Цирконов». Известно о двух попаданиях в Киеве, одно попадание в Жулянах. Дрон взорвался в районе Верховной Рады», – сообщает Max-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    Там добавили, что Киев и область продолжают атаковать «Герани», также идет атака реактивных БПЛА на Одессу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем ранее, 28 сентября российские войска поразили военные объекты в Одессе и Измаиле, а также поразили цеха производства беспилотников ВСУ.

    Кроме того, ВС России нанесли удар по дата-центру «Укр Телекома» в Киеве и двум сухогрузам.


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    29 сентября 2026, 09:15 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар по центрам обработки данных в Киеве
    ВС России нанесли групповой удар по центрам обработки данных в Киеве
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные нанесли групповой удар по дата-центрам в Киеве, поразили два крупных центра обработки данных – «Бимобайл» и «Парковый», обеспечивавшие обмен разведывательной информацией и работу сервисов ВСУ, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженные силы России нанесли масштабный удар по украинской инфраструктуре высокоточным оружием и беспилотниками, передает Министерство обороны.

    Атака была направлена на логистические центры, портовые объекты и морские суда, используемые в интересах украинских войск.

    В Киеве уничтожено локомотивное депо со складом крылатых ракет FP-5 «Фламинго». Также поражены два крупных центра обработки данных – «Бимобайл», одна из основных точек обмена интернет-трафиком, обеспечивающая стабильность передачи информации, в том числе разведывательной, в интересах ВСУ; и «Парковый», обеспечивавший обмен разведывательной информацией и работу сервисов ВСУ. В Киевской области ликвидирован складской терминал «Белогородка», где производились и хранились беспилотники самолетного типа.

    В Одесской области удары пришлись по электроподстанции «Усатово», питающей порты, и цеху производства дронов в Великодолинском. В Измаиле повреждены объекты для разгрузки военных грузов. Кроме того, в порту Одессы и на переходе морем поражены два сухогруза с военным имуществом для ВСУ.

    ВС России нанесли серию ударов беспилотниками по центрам обработки данных компаний «УкрТелеком» и «ДримЛайн», а также логистике и портовой инфраструктуре на территории Украины.

    Из-за масштабного поражения серверных инфраструктур украинские телеканалы «Армия.ТВ» и «Новини Live» прервали свои эфиры. Несколькими днями ранее Вооруженные силы России уничтожили телекоммуникационные узлы «Киевстар» и «Парковый».

    Украинский премьер Сергей Корецкий анонсировал возможный перенос серверов страны в подземные укрытия или за рубеж из-за регулярных ударов по инфраструктуре.

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    29 сентября 2026, 13:20 • Видео
    Лидера Венгрии лишили иммунитета: украл телефон

    Парламент Венгрии лишил юридического иммунитета премьер-министра Петера Мадьяра за кражу сотового телефона. Ситуация вдвойне уникальная, поскольку премьер сам об этом попросил.

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    29 сентября 2026, 18:37 • Новости дня
    Депутат рады: Украина проворонила появление у России реактивных дронов
    Депутат рады: Украина проворонила появление у России реактивных дронов
    @ кадр из видео

    Украина «немного проворонила» появление у России реактивных беспилотников с высокой скоростью полета, заявил депутат Верховной рады от партии «Голос» Сергей Рахманин. По его словам, украинская ПВО готовилась противодействовать аппаратам, летящим медленнее и на меньшей высоте.

    Рахманин сообщил, что «Герань-4» и «Герань-5» входят в зону действия украинской противовоздушной обороны на высоте более семи километров. При этом малая ПВО эффективно сбивала обычные дроны на высоте до пяти километров, сообщает издание «Страна».

    Депутат отметил, что новые российские аппараты развивают скорость 450–600 км в час, и украинские перехватчики не могут их догнать. Применение других средств поражения, по его словам, упирается в то, что сбивать такие цели «либо очень дорого, либо ракет нет».

    Парламентарий пояснил, что главная трудность заключается не столько в создании подходящего реактивного перехватчика, сколько в налаживании массового выпуска. Производство должно быть экономически оправданным, а сам перехватчик – стоить дешевле цели. По приведенным им данным, сертифицированные сейчас Украиной модели обходятся в 45–100 тыс. долларов. Рахманин назвал такие расходы «очень дорогой историей».

    Оценивая перспективы защиты украинских объектов, парламентарий допустил значительные разрушения. «Все (объекты на Украине) уничтожены не будут. К сожалению, значительная часть будет уничтожена. Насколько значительная? Будет зависеть от того, насколько нам помогут партнеры», – заявил он.

    Рахманин также указал на разницу в производственных возможностях двух стран. По его словам, Россия располагает как минимум двумя крупными производствами реактивных двигателей и способна увеличивать объем их изготовления. На Украине такие мощности тоже есть, но они меньше, поэтому расширять выпуск сложнее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе «Герани» ударили по складу с дронами в Чернигове. В июне Минобороны России сообщило об уничтожении «Геранями» склада дронов ВСУ под Сумами. В июне удар дронов «Герань» уничтожил пункт управления ВСУ в ДНР.

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    29 сентября 2026, 08:58 • Новости дня
    Минобороны заявило о контроле Ямполя, Редкодуба, Нового и Новомихайловки
    Минобороны заявило о контроле Ямполя, Редкодуба, Нового и Новомихайловки
    @ Минобороны России

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные установили полный контроль над населенными пунктами Ямполь, Редкодуб, Новое и Новомихайловка в Донецкой народной республике, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженные силы России взяли под полный контроль населенные пункты Ямполь, Редкодуб, Новое и Новомихайловку в ДНР, сообщает Минобороны.

    Военнослужащие группировки «Запад» уверенно удерживают занятые рубежи.

    «Военнослужащие группировки «Запад» держат под полным контролем населенный пункт Ямполь в Краматорском районе», – заявили в ведомстве. Штурмовые подразделения также закрепились в Новомихайловке, где подняты российские флаги.

    В Минобороны подчеркнули, что российские бойцы продолжают уверенно стоять на занятых позициях в населенном пункте Новое Краматорского района. Продвижение войск на данном направлении продолжается.

    Минобороны сообщило о боях за четыре населенных пункта в Харьковской области.

    Министерство обороны России опубликовало кадры боев за населенный пункт Ямполь.

    Весной прошлого года группировка войск «Запад» сообщила, что освободила Новомихайловку в Донецкой народной республике.

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    29 сентября 2026, 12:00 • Новости дня
    Российские войска освободили Веселое Поле в ДНР и харьковскую Крейдянку
    Российские войска освободили Веселое Поле в ДНР и харьковскую Крейдянку
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Крейдянка в Харьковской области, а группировка «Центр» взяла под контроль Веселое Поле в Донецкой Народной Республике (ДНР).

    Об освобождении двух населенных пунктов сообщается в канале Max Минобороны.

    Группировкой «Север»  освобожден населенный пункт Крейдянка в Харьковской области.

    За минувшие сутки в зоне ответственности группировки противник потерял свыше 315 военнослужащих, четыре бронемашины и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Центр» активными действиями Веселое Поле в ДНР. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии около Новоявленки, Марьевки, Староварваровки, Горняка и Роганского ДНР, отчитались в Минобороны.

    В Доброполье в течение суток штурмовые группы 51-й армии наступали в северо-восточной, центральной и южной частях города. За этот период освобождено 72 здания, уничтожено более 25 военнослужащих ВСУ.

    Всего в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили до 460 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие «Мста-Б».

    В то же воемя подразделения группировки«Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии возле Брусовки, Маяков, Сидорово, Райгородка ДНР, Малиевки и Осиново Харьковской области.

    При этом потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, шесть бронемашин и два артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Беленького, Дружковки, Николаевки, Краматорска и Семеновки ДНР.

    Противник при этом потерял более 205 военнослужащих, бронемашину и два орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ у Новосоленого Запорожской области, Васильковки, Федоровскои, Подгавриловки и Демурино Днепропетровской области.

    ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, танк, бронемашину и семь автомобилей, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили сумское Уланово и Нововодяное в ДНР.

    Днем ранее армия России взяла под контроль Хрипуны в Харьковской области.

    До этого ВС России освободили харьковские Петропавловку и Лозовую, сумское Марьино.

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    29 сентября 2026, 13:16 • Новости дня
    Движение поездов под Брянском остановили после атаки ВСУ

    Атака ВСУ на железную дорогу остановила поезда в Брянской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Движение поездов остановлено на участке железной дороги на перегоне Тросна-Ржаница в Брянской области после атаки ВСУ, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

    Движение поездов на перегоне Тросна-Ржаница в Брянской области было приостановлено из-за атаки со стороны ВСУ. Губернатор региона Егор Ковальчук сообщил в MAX, что инцидент произошел в ночное время, когда по участку следовал поезд Смоленск-Брянск.

    В результате происшествия железнодорожное полотно получило повреждения, однако обошлось без человеческих жертв. «На перегоне Тросна-Ржаница… Движение на участке дороги остановлено. После осмотра места происшествия ремонтная бригада РЖД приступила к восстановительным работам», – отметил глава региона в своем Telegram-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне серия атак беспилотников привела к частичному обрушению моста и сходу грузовых составов с рельсов в Брянской области.

    Московская железная дорога сообщила о временной остановке движения поездов на участках Унеча – Злынка и Людиново-1 – Дятьково.

    Ранее повреждение железнодорожных путей в Унечском районе вызвало задержку нескольких пассажирских и грузовых составов.

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    29 сентября 2026, 15:42 • Новости дня
    Колесник: ВСУ задействовали последние резервы в операции «Вивальди»

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные успешно сдерживают украинскую операцию «Вивальди» под Красным Лиманом, пресекая попытки противника сорвать наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

    Колесник в интервью изданию «Лента.ру» рассказал о тяжелых боях под Красным Лиманом. Украинские войска бросают силы на прорыв обороны, пытаясь помешать ВС РФ выйти к Славянско-Краматорской агломерации.

    «Пытаются прорвать оборону в районе Красного Лимана, но там сейчас встречные бои, у нас потихоньку ситуация стабилизируется. Их задача – прорвать и сорвать нам выход на Славянско-Краматорскую агломерацию. Мы пока удерживаем, вводим резервы, они тоже вводят резервы, бои тяжелые, но ситуация абсолютно контролируемая», – пояснил депутат.

    Противник сумел занять несколько деревень, однако понес несоразмерные потери. Колесник отметил, что операция «Вивальди» стала попыткой ВСУ использовать последние резервы для выхода к реке Жеребец. Российская армия успешно пресекает эти планы массированными ударами артиллерии, авиации и беспилотников.

    Из-за отсутствия сплошной линии обороны столкновения носят позиционный характер, добавил парламентарий. Он подчеркнул, что разгром группировки противника на этом участке обернется для Киева серьезным поражением и значительно ускорит российское наступление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Госдумы Андрей Колесник анонсировал скорую остановку наступления украинской армии на Лиманском направлении.

    Российские военные вынудили противника отступить на вторые и третьи эшелоны обороны в Славянско-Краматорской агломерации.

    Вооруженные силы России в ходе успешных боев прижали украинские подразделения к Славянску и Краматорску.

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    29 сентября 2026, 03:17 • Новости дня
    Мирошник: Делегации в Женеве задали вопрос о сроках наказания Украины

    Мирошник: Делегации в Женеве спросили о сроках наказания Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Представители международных делегаций в Женеве заинтересовались сроками привлечения Украины к ответственности после ознакомления с доказательствами преступлений Киева, которые в ходе выступления представил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    Мирошник рассказал о реакции международных делегаций на предоставленные доказательства преступлений Киева, когда дипломат выступил в рамках 63-й сессии Совета ООН по правам человека.

    «У меня был час, чтобы в деталях рассказать о ситуации, которая есть на Украине с народовластием. А также я отреагировал на выступление министра иностранных дел Украины, который позволил себе просто откровенно врать (о ситуации в Алешках – прим. ВЗГЛЯД)», – заявил Мирошник «Вестям».

    Дипломат добавил, что предъявил участникам встречи видео- и фотоматериалы, после чего последовала знаковая реакция.

    «Они на самом деле отреагировали очень простым вопросом: когда Украина понесет ответственность за совершаемые преступления?» – сказал Мирошник.

    Он подчеркнул, что часть государств и организаций адекватно оценивают происходящее и ждут привлечения Киева к ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирошник сообщил о планах раскрыть в ООН преступления Киева, а также отметил, что Запад не понимает, как ядерный терроризм Украины угрожает и ему.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о сложившейся гуманитарной обстановке в Алешках.

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    29 сентября 2026, 08:12 • Новости дня
    Три танка спасли от засады 53 машины с провизией под Кривым Рогом

    Tекст: Мария Иванова

    В 2022 году взвод из трех российских танков спас колонну из 53 машин с провизией, попавшую в засаду под Кривым Рогом.

    Колонна, сопровождаемая тремя танками, попала в засаду в марте 2022 года. Экипажи незамедлительно начали прикрывать технику и отбивать атаку, пишет РИА «Новости».

    В результате пострадал только один танк, а вся техника и экипажи остались невредимыми. Командир учебной танковой роты окружного учебного центра Московского военного округа с позывным Таганай рассказал, что все грузы, включая продовольствие, медикаменты и инженерные боеприпасы, были успешно доставлены.

    Путь в 50 км занял около шести часов из-за сложных погодных условий и тающего снега.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле 2026 года российские дроны остановили контратаку ВСУ с танком Abrams под Красноармейском.

    Ранее танкисты группировки «Днепр» уничтожили колонну украинских диверсантов.

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    29 сентября 2026, 18:45 • Новости дня
    БПЛА поразил сухогруз с военным имуществом для ВСУ

    Удар БПЛА поразил сухогруз с грузом для ВСУ в Черном море

    Tекст: Вера Басилая

    В северо-западной части Черного моря беспилотники нанесли удар по сухогрузу с военным имуществом для украинской армии, сообщило Минобороны.

    В северо-западной части Черного моря российские беспилотники поразили морское судно типа «сухогруз», на борту которого находилось военное имущество для украинской армии, сообщило Министерство обороны в Max.

    Ведомство подчеркнуло, что Вооруженные силы России продолжают наносить удары по морским судам, задействованным в интересах украинских войск.

    Ранее российские военные поразили инфраструктуру порта Килия, дата-центр и сухогруз ВСУ.

    В субботу Минобороны сообщило о поражении сухогруза с грузами для ВСУ в Одессе.

    Кроме того, Минобороны отчиталось об уничтожении 18 судов, доставлявших украинской армии западное вооружение за неделю.

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    29 сентября 2026, 08:33 • Новости дня
    Российская ПВО за ночь уничтожила 129 украинских дронов

    Силы ПВО за ночь уничтожили 129 украинских беспилотников над регионами России

    Российская ПВО за ночь уничтожила 129 украинских дронов
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минувшей ночью военные отразили массированную атаку, перехватив 129 украинских беспилотников над пятью регионами страны, Крымским полуостровом и Черным морем.

    Российские системы противовоздушной обороны в ночь на 29 сентября сбили 129 украинских дронов самолетного типа, передает Минобороны.

    Атаки беспилотников были отражены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской и Смоленской областей. Кроме того, дроны перехватили над Республикой Крым и акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 27 сентября российские силы ПВО перехватили 96 украинских беспилотников над приграничными регионами и Крымом.

    Пушилин заявил о наращивании ВСУ ударов по гражданским автомобилям.

    ВСУ применили БПЛА иностранного производства при атаке на онкоцентр в Донецке.

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    29 сентября 2026, 03:55 • Новости дня
    Эксперт Марочко: Взятие Уланово создало угрозу котла для ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Взятие села Уланово в Сумской области обеспечило расширение буферной зоны до 10 км и создание угрозы окружения для украинских боевиков в населенном пункте Коренёк, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Со взятием Уланово наши военнослужащие не только расширили буферную зону примерно до 10 км на данном участке, но и сформировали практически огневой мешок для украинских боевиков, которые находятся рядом, северо-восточнее от Уланово – это населенный пункт Коренёк», – заявил он ТАСС.

    Марочко отметил, что ширина горловины этого мешка достигает пяти километров. Он добавил, что при одновременном продвижении российских сил на юг от Бачаевска и на север от Уланово в ближайшее время может возникнуть новый котел для подразделений противника.

    Напомним, российские войска освободили сумское Уланово 28 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило о боях за четыре населенных пункта в Харьковской области, там добавили, что освобождение Нововодяного дало продвинуться на Добропольском направлении


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    29 сентября 2026, 07:32 • Новости дня
    Военкор Поддубный предрек самые тяжелые бои за север Донбасса

    Военкор Поддубный назвал предстоящую битву за Славянск самой сложной в СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный корреспондент Евгений Поддубный спрогнозировал беспрецедентно тяжелые бои за Славянско-Краматорскую агломерацию, которая остается последним крупным оплотом противника в Донбассе.

    Ожидаемые столкновения на севере региона превзойдут по сложности все предыдущие этапы спецоперации, передает ТАСС. Украинское командование не станет жалеть человеческих и материальных ресурсов для обороны оставшихся позиций.

    «Сейчас идет битва за север Донбасса, и переоценить ее сложно, потому что, как мне кажется, это будет самая тяжелая битва за Донбасс из всех, что мы прошли. Противник будет всеми силами цепляться за остатки Донецкой Народной Республики, которую войска неприятеля до сих пор оккупируют», – сказал Евгений Поддубный.

    Журналист добавил, что сохранение контроля над этой территорией имеет для Киева не только военное, но и важное политическое значение. Именно поэтому сопротивление на данном участке фронта ожидается максимально упорным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский телеканал CNN отметил ухудшение положения украинских войск у Славянска и Краматорска. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заслушал доклад о продвижении российских подразделений к этим городам. Генерал-полковник Сергей Рудской заявил о завершении зачистки освобожденной Константиновки от остатков сил противника.

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    29 сентября 2026, 07:25 • Новости дня
    При атаках ВСУ за неделю погиб 41 мирный житель России

    Посол Мирошник сообщил о гибели 41 мирного россиянина от ударов ВСУ за неделю

    При атаках ВСУ за неделю погиб 41 мирный житель России
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сорок один мирный житель России погиб от атак ВСУ за неделю с 21 по 27 сентября, говорится в докладе посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.

    Сорок один российский гражданин погиб в результате обстрелов со стороны украинских войск в период с 21 по 27 сентября, передает РИА «Новости». Эта информация содержится в докладе посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника.

    «За истекшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 315 гражданских лиц: ранены 274 мирных жителя, в том числе девять несовершеннолетних; погиб 41 человек», – отмечается в документе.

    Согласно данным дипломата, за минувшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили по территории России не менее 8033 боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе украинские военные выпустили по российской территории 37 тыс. боеприпасов. Неделей ранее дипломат заявил о гибели 41 мирного жителя от атак дронов. В ближайшее время Родион Мирошник выступит с докладом о преступлениях Киева на сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

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    29 сентября 2026, 12:20 • Новости дня
    Минобороны сообщило о боях за пять населенных пунктов в кольце окружения

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля в Харьковской области.

    В кольце окружения ведутся бои за освобождение Нестерного, Лукашово, Грачевки, Рубленого и Резниково. Нанесено комплексное огневое поражение по районам сосредоточения двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районе Хатнего Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили более 60 военнослужащих, две бронемашины и два автомобиля.

    В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются активные бои за освобождение Приколотного.

    Кроме того, в Харьковской области нанесено огневое поражение по районам сосредоточения живой силы и опорным пунктам двух механизированных бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины у Ивашки и Константиновки.

    А в Сумской области нанесено огневое поражение живой силе и технике формирований трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны возле Хотени, Кияницы, Великой Рыбицы и Малой Рыбицы, отчитались в Минобороны.

    Утром во вторник сообщалось, что российские войска сорвали попытку прорыва ВСУ под Харьковом.

    За последние сутки российские войска освободили харьковскую Крейдянку.

    Накануне Минобороны сообщало о боях за четыре населенных пункта в Харьковской области.

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