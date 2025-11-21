  • Новость часаЗеленский заявил в обращении к украинцам, что может не выдержать давления
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европейская бюрократия не годится в самураи

    Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.

    Игорь Караулов Игорь Караулов «Безлюдные» технологии меняют смысл войны

    Кому жить и кому умереть, решают операторы-дроноводы. Но они не похожи на «героев былых времен». Они не обязаны быть сильными, ловкими, смелыми. Им достаточно освоить ноутбук, клавиатуру, мышь. Таковы воины нового типа – и к этому нам предстоит привыкнуть.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Какую сказку рисует России искусственный интеллект

    Сейчас решается архитектура отношений с ИИ на десятилетия вперед. После 2030 года, когда структуры затвердеют, изменить траекторию будет гораздо сложнее. Вопрос не в том, «спасет ИИ или уничтожит». Вопрос в том, кто решает, как встроить технологию в социальную ткань с минимальной травмой.

    21 ноября 2025, 17:44 • Новости дня

    Минобороны опубликовало кадры боев за Ямполь, Новоселовку и Ставки в ДНР

    Минобороны опубликовало кадры боев за Ямполь, Новоселовку и Ставки в ДНР
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Минобороны России опубликовало видеозаписи боев подразделений группировки «Запад» за населенные пункты Ямполь, Новоселовка и Ставки в ДНР.

    В частности, на роликах продемонстрированы штурмовые действия российских бойцов, а также уничтожение украинской техники и опорных пунктов ВСУ с использованием FPV-дронов, передает РИА «Новости».

    Отдельные кадры запечатлели, как российские военнослужащие устанавливают флаги России в освобожденных населенных пунктах. В Ямполе зафиксирован момент, когда двое бойцов держат российский флаг на дороге, разделяющей поселок. Также в видео показано, как российские военные срывают украинский флаг.

    Напомним, за последнюю неделю российские военные взяли под контроль 16 населенных пунктов, включая Купянск, Петропавловку, Новоселовку, Ставки, Масляковку, Ямполь, Платоновку, Двуречанское, Цегельное, Гай, Нечаевку, Радостное, Яблоково, Равнополье, Веселое и Малую Токмачку.

    Накануне начальник Генерального штаба Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину заявил, что российские войска наступают практически на всех направлениях. Герасимов также доложил Путину об освобождении Купянска в Харьковской области.

    20 ноября 2025, 21:48 • Новости дня
    Путин назвал число заблокированных в районе Купянска батальонов ВСУ

    Путин: В районе Купянска заблокированы 15 батальонов ВСУ

    Путин назвал число заблокированных в районе Купянска батальонов ВСУ
    @ REUTERS/Yan Dobronosov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные заблокировали 15 батальонов ВСУ в районе Купянска, сообщил президент России Владимир Путин на совещании в одном из командных пунктов группировки «Запад».

    Путин обратился к командующему этой группировкой с просьбой рассказать о ситуации в Купянске, а также на левом берегу реки Оскол, передает ТАСС.

    «Просил бы взять слово командующего группировкой «Запад» и доложить ситуацию в Купянске, а также на левом берегу реки Оскол. Имею в виду Купянск-Узловой и прилегающую территорию, где, настолько мне известно, вам также удалось заблокировать значительную группировку противника», – отметил президент.

    Он пояснил, что еще совсем недавно в этом районе находились 18 батальонов ВСУ, а сейчас их число сократилось примерно до 15. Президент поинтересовался, как российские военные планируют действовать на этом направлении дальше.

    Напомним, Путин в четверг посетил командный пункт группировки «Запад», где провел совещание с военными, в котором участвовали начальник Генштаба, начальник главного оперативного управления, командующий Южной группировкой войск и командующий группировкой «Запад».

    Ранее российские военные уничтожили группу боевиков ВСУ у Купянска.

    На прошлой неделе российские военные сорвали ротацию украинских сил с помощью системы «Ураган» под Купянском.

    20 ноября 2025, 22:25 • Новости дня
    Путин назначил Сергея Медведева командующим группировкой войск «Юг»

    Путин назначил генерала Медведева командующим группировкой войск «Юг»

    Путин назначил Сергея Медведева командующим группировкой войск «Юг»
    @ Пресс-служба Кремля/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Верховный главнокомандующий посетил один из командных пунктов группировки «Запад», где провел совещание с начальником Генштаба, начальником главного оперативного управления, командующим Южной группировкой войск, командующим группировкой «Запад», сообщив о назначении генерала Сергея Медведева командующим «Юга».

    «Сегодня в нашем совещании также принимает участие начальник Генерального штаба, начальник ГОУ, командующий и оперативный командный состав группировки «Запад», а также командующий группировкой «Юг». Бывший командующий группировкой «Юг» назначен на новую должность – заместителем министра обороны Российской Федерации. Уверен, что на новом месте работы он использует все свои знания, опыт боевого командира. Это сегодня востребовано», – сказал Путин.

    Так президент говорил о генерал-полковнике Александре Санчике, его сменил на посту начальника Южной группировки войск генерал Сергей Медведев.

    «Хотел бы заслушать нового командующего группировкой «Юг». Для вас это не новая работа, имея в виду, что вы были начальником штаба этой же группировки. В этом смысле преемственность у нас полная, стопроцентная. Кто, кроме вас, лучше знает ситуацию на этом направлении», – запросил Путин доклад по южному направлению фронта.

    Медведев доложил о том, что Южная группировка войск продолжает вести наступательные действия на всех направлениях.

    «Все задачи, стоящие перед соединениями и воинскими частями группировки, будут выполнены», – заявил новый командующий группировкой.

    Напомним, в начале ноября Владимир Путин подписал указ, освобождающий от занимаемой должности заместителя министра обороны Андрея Булыгу. Другим указом на пост замминистра обороны назначен командующий ЮВО Александр Санчик.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад» в четверг и заслушал доклады военных о ситуации вокруг Купянска и Константиновки.

    Глава Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту России сообщил о продвижении российских войск в Северске и Константиновке.

    20 ноября 2025, 11:04 • Видео
    Дело Эпштейна тянет Трампа на дно

    Президент США Дональд Трамп согласился рассекретить так называемое «досье Эпштейна». Но для него это вынужденное решение. Идет к тому, что следующий год президентства Трампа станет последним.

    21 ноября 2025, 16:38 • Новости дня
    Озвучены угрозы США при отказе Киева от мирного плана

    Reuters: США пригрозили прекратить поставки оружия Киеву при отказе от мирного плана

    Озвучены угрозы США при отказе Киева от мирного плана
    @ Wolfgang Maria Weber/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Белый дом предупредил власти Украины о прекращении военной и разведывательной поддержки, если американский план урегулирования не будет подписан до 27 ноября.

    Администрация США предъявила Украине ультиматум, требуя до 27 ноября подписать предложенный Вашингтоном план урегулирования конфликта, передает Reuters. В противном случае Белый дом пригрозил прекратить поставки вооружений и обмен разведывательными данными с Киевом, отмечает агентство со ссылкой на источники, передает ТАСС.

    По данным Reuters, на этот раз давление со стороны США оказалось значительно сильнее, чем ранее. Официальные лица утверждают, что Украина раньше уже сталкивалась с подобным давлением, но текущий ультиматум стал самым жестким за все время противостояния.

    Американский план, как утверждается, предполагает подписание документов о мире на условиях Вашингтона. Детали предложенного урегулирования агентством не раскрываются, однако источники подчеркивают, что времени на принятие решения у Киева остается крайне мало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина исключила из подготовленного Вашингтоном плана пункт об ответственности за коррупцию при использовании выделяемых средств. Вашингтон убрал из этого документа требование о проведении аудита всей международной помощи с самого начала спецоперации на Украине.

    20 ноября 2025, 21:50 • Новости дня
    Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск

    Герасимов доложил Путину об освобождении Купянска в Харьковской области

    Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Город Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск, военные продолжают уничтожать окруженные украинские формирования в районе реки Оскол, сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.

    Российские войска освободили город Купянск в Харьковской области, передает ТАСС. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов сообщил об этом президенту России Владимиру Путину.

    По словам Герасимова, соединения группировки «Запад» освободили город Купянск и продолжают уничтожение ВСУ, окруженных на берегу реки Оскол.

    На уточняющий вопрос президента, завершена ли операция полностью, командующий группировкой войск «Запад» подтвердил, что Купянск находится под полным контролем российских сил.

    Ранее президент России Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад» в четверг.

    Путин заслушал доклады командиров о ситуации на различных направлениях, включая район Купянска, Константиновки и Краматорское направление.

    20 ноября 2025, 21:54 • Новости дня
    Путин: Руководство Украины, сидя на золотых горшках, вряд ли думает о судьбе простых людей
    Путин: Руководство Украины, сидя на золотых горшках, вряд ли думает о судьбе простых людей
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Владимир Путин во время посещения командного пункта группировки «Запад» заявил, что руководство Украины превратилось в преступную группировку, удерживающую власть под предлогом продолжения войны и не заботящуюся о гражданах, офицерах и солдатах страны.

    Президент России Владимир Путин заявил, что нынешнее руководство на Украине представляет собой преступную группировку, сообщается на сайте Кремля.

    «Собственно говоря, что такое политическое руководство Украины, мы уже понимаем. Это уже никакое не политическое руководство. С марта прошлого года группа лиц, это – преступная группировка, организованное преступное сообщество, которое с марта прошлого года узурпировало власть и под предлогом необходимости продолжения войны с Россией удерживает эту власть на Украине с целью личного обогащения», – заявил глава государства. По его словам, этот факт стал достоянием широкой общественности после проведения антикоррупционного расследования на самой Украине.

    «Думаю, что для всех понятно, что эти люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, о судьбе простых людей Украины, офицерского состава, тем более – простых солдатах. Им не до этого», – сказал Путин.

    Президент добавил: «У нас с вами свои задачи, свои цели и решения задач, которые ставит перед нами наше Отечество и народ России. Народ России надеется на нас и ожидает нужного результата».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Владимир Путин заявил о необходимости создать условия для сдачи украинских военных в плен.

    Президент провел совещание на командном пункте группировки «Запад» и заслушал доклады о ситуации, включая район вокруг Купянска.

    Также Путин сообщил, что российские вооруженные силы ведут бои в городской черте Константиновки в ДНР.

    21 ноября 2025, 01:25 • Новости дня
    ВС России уничтожили до 3 тыс. солдат ВСУ за время попыток вырваться из Купянска
    ВС России уничтожили до 3 тыс. солдат ВСУ за время попыток вырваться из Купянска
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские войска уничтожили до 3 тыс. украинских солдат и почти 900 единиц техники при попытках ВСУ вырваться из Купянска, сообщили в российских силовых структурах.

    «Отчаянные меры командования противника не помогли: группировка ВСУ оказалась заблокирована в городе. Попытки прорыва и деблокирования ВСУ в городе привели к гибели до 3 тысяч боевиков, а также уничтожению 891 единицы вооружения и военной техники», – сообщил источник ТАСС.

    Он добавил, что ради удержания Купянска ВСУ стянули до 20 тыс. солдат в город, «выдергивая разрозненные подразделения со всей линии фронта».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, город Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск, военные продолжают уничтожать окруженные украинские формирования в районе реки Оскол, сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.

    Военный эксперт Андрей Марочко указал, к чему приведет продвижение ВС России за пределы Купянска. При этом в МИД России заявили о достаточной доказательной базе зверств ВСУ в Купянске.

    20 ноября 2025, 22:14 • Новости дня
    Герасимов: ВС России освободили 75% Красноармейска
    Герасимов: ВС России освободили 75% Красноармейска
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска контролируют более 75% территории города Красноармейска в ДНР, заявил глава Генерального штаба Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину.

    По словам Герасимова, российские войска освободили более 75% территории города Красноармейска (Покровск) в Донецкой народной республике, передает ТАСС.

    Герасимов отметил, что ВСУ оказывают упорное сопротивление и не оставляют попыток деблокировать подразделения в районе Красноармейско-Димитровской агломерации.

    По словам Герасимова, за последнюю неделю освобождены населенные пункты Гнатовка, Сухой Яр и Рог, примыкающие к Красноармейску.

    По словам Герасимова, украинские силы пытаются укрепиться и не прекращают попыток прорвать окружение, но российская группировка «Центр» продолжает наступательные действия и берет под контроль все новые районы города и ближайшие населенные пункты.

    Ранее президент России Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад».

    Герасимов доложил, что Вооруженные силы России освободили Купянск в Харьковской области.

    Российские военнослужащие ведут бои в городской черте Константиновки Донецкой народной республики.

    20 ноября 2025, 23:35 • Новости дня
    Марочко указал, к чему приведет продвижение ВС России за пределы Купянска

    Tекст: Катерина Туманова

    Продвижение ВС России за пределы Купянска в Харьковской области сократит возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) бить по гражданской инфраструктуре на северных окраинах Луганской Народной Республики (ЛНР), заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Это очень большой, ключевой успех наших российских войск и очень хорошая новость для жителей Луганской Народной Республики на северных ее окраинах, поскольку наши граждане очень сильно страдали от тех действий, которые происходили в населенном пункте Купянск», – сказал он ТАСС.

    Марочко пояснил, что украинские боевики доставали до северных окраин ЛНР и постоянно наносили удары по гражданской инфраструктуре.

    «Если мы продвинемся дальше, то у украинского командования и украинских боевиков будет меньше возможностей наносить удары по территории Луганской Народной Республики», – объяснил военный эксперт.

    Напомним, президент России Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад» в четверг.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, город Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск, военные продолжают уничтожать окруженные украинские формирования в районе реки Оскол, сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.

    Путин заслушал доклады командиров о ситуации на различных направлениях, включая район Купянска, Константиновки и Краматорское направление.

    21 ноября 2025, 13:10 • Новости дня
    Эксперты объяснили стратегическую важность освобождения Купянска

    Военкор Громов: У блокированных под Купянском батальонов ВСУ два пути – плен или бегство вплавь через Оскол

    Эксперты объяснили стратегическую важность освобождения Купянска
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Освобождение Купянской агломерации позволит России нарастить снабжение группировки «Запад» для наступления на Чугуев. От него открывается дорога на Харьков. Также успехи на этом участке фронта позволят двигаться на Славянск, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Федор Громов и Юрий Кнутов. Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что Купянск был освобожден российскими войсками.

    «Полный контроль над Купянском еще не означает освобождение Купянской агломерации, в которую входят населенные пункты Кучеровка, Петропавловка, Подолы, Куриловка, Купянск-Узловой, Ковшаровка и Новоосиново. Находящиеся там подразделения ВСУ окружены, но по-прежнему отнимают значительную часть наших сил, занятых деблокадой. В 2023 году противник возвел в пригородах бетонные укрепления, их освобождение будет для нас непростой задачей», – предупредил военкор Федор Громов.

    «Собственно, занятие Купянска решает для нас сразу несколько важнейших задач. Если российские войска встанут по Осколу, это высвободит существенную часть сил, которые можно будет перебросить на другие направления. Держать оборону по реке гораздо легче, чем, например, в поле», – объяснил собеседник.

    «Купянск – крупный железнодорожный узел. Контроль над ним даст возможность нарастить снабжение группировки «Запад» для масштабной перегруппировки сил. Затем мы можем начать наступление в сторону Великого Бурлука или Чугуева, что открывает дорогу на Харьков. Все зависит от направления главного удара, которое выберет военно-политическое руководство России», – пояснил спикер.

    «Что касается блокированных на левом берегу Оскола батальонов ВСУ, то у них два варианта. Первый: сдаться в плен. Россия для этого создала все возможные условия. Второй: пытаться форсировать реку в ночное время или ждать туманов днем. Противник будет наводить понтонные переправы. Но их уничтожение не составит труда. Технику же оппоненты почти гарантированно бросят», – резюмировал Громов.

    «В районе Купянска ситуация остается сложной. Российские военные освободили сам город, но впереди – работа в агломерации. Речь идет в том числе о поселке Купянск-Узловой, который прилегает к Купянску с юга», – добавил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Впрочем, как напомнил собеседник, у ВС России есть опыт в Купянске. «Наши военные действуют грамотно. Я считаю, что задача, которая поставлена, будет успешно выполняться», – акцентировал аналитик. Успехи на этом участке фронта позволят, среди прочего, двигаться на Славянск, указал Кнутов.

    Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что Купянск в Харьковской области перешел под полный контроль российских войск. Город освободили штурмовые отряды 68-й мотострелковой дивизии шестой армии.

    «Город находится под нашим контролем. Уничтожаются отдельные мелкие разрозненные группы противника. Купянск являлся ключевым узлом обороны противника и важным логистическим центром ВСУ на данном направлении», – отметил свою очередь командующий группировкой «Запад» Сергей Кузовлев.

    «В настоящее время соединения и части дивизии во взаимодействии с 47-й дивизией и 27-й мотострелковой бригадой 1-й танковой армии продолжают уничтожение формирований ВСУ, окруженных на левом берегу реки Оскол. Освобожден населенный пункт Петропавловка, идут бои по освобождению населенных пунктов Кучеровка, Куриловка и Купянск-Узловой», – отметил он.

    Путин поинтересовался, удается ли российской стороне создать условия, чтобы 15 блокированных батальонов ВСУ имели возможность сложить оружие и сдаться в плен. «Условия созданы, и учитывая безвыходное положение, конечно, многие военнослужащие принимают такое решение о сдаче в плен. Но большинство из них под угрозой расстрела или уничтожения своими же беспилотниками не могут выполнить эту задачу. При этом политическое руководство Украины никаких указаний на этот счет своим войскам не дает», – ответил Герасимов.

    Контроль над Купянском является ключевым для российских сил на данном участке, заявил военный эксперт Андрей Марочко. Продвижение ВС России за пределы города сократит возможности ВСУ бить по гражданской инфраструктуре на северных окраинах ЛНР. По его словам, от украинских атак очень страдало мирное население.

    20 ноября 2025, 22:39 • Новости дня
    Группировка «Запад» ВС России освободила Ямполь

    Командующий группировкой «Запад» Кузовлев заявил об освобождении Ямполя

    Tекст: Вера Басилая

    Российская группировка войск «Запад» освободила на Краснолиманском направлении населенный пункт Ямполь и Масликовку, доложил президенту России Владимиру Путину командующий группировкой Сергей Кузовлев.

    Российская группировка войск «Запад» освободила населенный пункт Ямполь на Краснолиманском направлении, передает ТАСС. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил командующий группировкой Сергей Кузовлев.

    Кроме того, войска группировки «Запад» взяли под контроль пригород Красного Лимана – населенный пункт Масликовка. Кузовлев сообщил, что штурмовые группы 25-й армии активно продвигаются к самому Красному Лиману, который считается крупнейшим железнодорожным узлом региона.

    По данным командующего, продвижение российских подразделений продолжается.

    Ранее начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил Путину об освобождении Купянска в Харьковской области.

    Герасимов также сообщил, что ВС России освободили 75% Красноармейска.

    20 ноября 2025, 19:15 • Новости дня
    Сийярто заявил о восхищении Каллас ударами по российской энергосистеме

    Сийярто: Каллас не раз восхваляла атаки ВСУ на российскую инфраструктуру

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто указал на явную угрозу эскалации после высказываний Кайи Каллас относительно атак Украины по объектам российской энергетики.

    Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас неоднократно восхваляла украинские атаки на энергосистему России, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто журналистам по окончании заседания министров иностранных дел Евросоюза. По его словам, такая позиция создает угрозу безопасности энергоснабжения в Европе и увеличивает риск дальнейшего обострения ситуации, сообщает РИА «Новости». 

    Сийярто также добавил, что подобная риторика безответственна и не способствует снижению напряженности между Россией и Евросоюзом. По мнению Сийярто, поддержка подобных действий может вызвать негативные последствия для самого ЕС. Он призвал руководство Евросоюза избегать высказываний, которые могут спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Сийярто заявил, что правительство не допустит так называемую украинскую мафию в Евросоюз и низкокачественное украинское зерно на европейский рынок. Он назвал угрозы Владимира Зеленского добиться прекращения поставок нефти из России в Венгрию атаками на венгерский суверенитет.

    Брюссель уже несколько лет финансирует украинское государство за счет европейского народа, несмотря на коррупцию на Украине, подчеркнул глава МИД Венгрии.

    21 ноября 2025, 15:14 • Новости дня
    Песков назвал численность блокированной у реки Оскол группировки ВСУ

    Песков: У реки Оскол заблокирована группировка ВСУ численностью 5 тыс. человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам о ситуации на левом берегу реки Оскол.

    Песков напомнил, что президент России Владимир Путин в ходе совещания с участием начальника Генштаба ВС России, начальника главного оперативного управления, командующих группировками «Запад» и «Юг» отметил этот участок фронта, передает РИА «Новости».

    «На что еще хотел бы обратить ваше внимание. Это левый берег реки Оскол. Там заблокирована еще одна достаточно крупная группировка врага, около пяти тысяч человек», – сказал представитель Кремля.

    Накануне Путин на совещании в одном из командных пунктов группировки «Запад» назвал число заблокированных в районе Купянска батальонов ВСУ.

    Он заявил о необходимости создания условий для того, чтобы украинские военные могли сложить оружие и сдаться в плен.

    21 ноября 2025, 13:45 • Новости дня
    Российские войска за неделю освободили 16 населенных пунктов
    Российские войска за неделю освободили 16 населенных пунктов
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    За последнюю неделю российские военные взяли под контроль 16 населенных пунктов, включая Купянск, Петропавловку, Новоселовку, Ставки, Масляковку, Ямполь, Платоновку, Двуречанское, Цегельное, Гай, Нечаевку, Радостное, Яблоково, Равнополье, Веселое и Малую Токмачку.

    В течение минувшей недели подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, трех механизированных, егерской, пехотной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка, батальона беспилотных систем ВСУ и бригады теробороны в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    А на Харьковском направлении активными действиями подразделений группировки освобождены Двуречанское и Цегельное. Было нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, мотопехотной бригады, штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны, полка нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины.

    В зоне ответственности группировки за неделю потери противника составили более 1155 военнослужащих, танк, девять бронемашин и восемь орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь станций РЭБ, 31 склад боеприпасов и матсредств.

    Параллельно подразделениями группировки «Запад» завершено освобождение города Купянска в Харьковской области и продолжается уничтожение формирований ВСУ, окруженных на левом берегу реки Оскол. Кроме того, освобождены Новоселовка, Ставки, Масляковка, Ямполь в Донецкой народной республике (ДНР) и Петропавловка в Харьковской области. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    Всего за последнюю неделю в зоне ответственности группировки потери ВСУ составили свыше 1570 военнослужащих, четыре танка, 32 бронемашины и 13 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 29 складов боеприпасов и 58 станций РЭБ, перечислили в оборонном ведомстве.

    В то же время подразделения Южной группировки в результате решительных действий освободили Платоновку в ДНР. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    За прошедшую неделю на этом направлении потери противника составили более 1195 военнослужащих, танк, 21 бронемашина и 14 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 12 станций РЭБ, а также 26 складов боеприпасов, горючего и матсредств.

    Между тем подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям шести механизированных, штурмовой, двух пехотных, трех десантно-штурмовых, двух егерских бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Центральный и Горняк, а также на территории западной промзоны. Продолжается зачистка Ровного в ДНР.

    Отражены шесть атак на бронетехнике подразделений 32-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 210-го штурмового полка ВСУ из района Гришино с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Уничтожены до 50 боевиков, танк и два американских бронетранспортера М113.

    В Димитрове штурмовые отряды 51-й армии продолжают активное наступление в микрорайонах Восточный, Западный и южной части города. Сорваны пять попыток формирований 35-й бригады морской пехоты вырваться из кольца окружения в северном направлении при поддержке бронетехники. Уничтожены до 25 военнослужащих и четыре бронемашины.

    С 15 по 21 ноября в районах Красноармейска и Димитрова ВСУ потеряли свыше 1,7 тыс. военнослужащих, два танка, 30 бронемашин и десять орудий полевой артиллерии.

    Всего же за неделю в зоне ответственности группировки «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3165 военнослужащих, четыре танка, 39 бронемашин, десять орудий полевой артиллерии и две станции РЭБ, отчитались в Минобороны.

    В течение прошедшей недели подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника и завершили освобождение Гая, Нечаевки и Радостного в Днепропетровской области, а также Яблоково, Равнополья и Веселого в Запорожской области. Было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны.

    Всего за последнюю неделю на этом направлении ВСУ потеряли до 1790 военнослужащих, два танка, девять бронемашин и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ и три склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Днепр» в результате активных действий освободили Малую Токмачку в Запорожской области.

    Нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны ВСУ и теробороны.

    Потери ВСУ составили до 550 военнослужащих, два танка, 12 бронемашин и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены 46 станций РЭБ, 28 складов боеприпасов и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне начальник Генерального штаба Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину заявил, что российские войска наступают практически на всех направлениях. Герасимов также доложил Путину об освобождении Купянска в Харьковской области.

    В тот же день российские войска освободили Веселое возле Гуляйполя.

    21 ноября 2025, 00:42 • Новости дня
    FT назвала предложенные Зеленскому сроки для согласия с мирным планом

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские чиновники заявили, что администрация президента США Дональда Трампа сообщила Владимиру Зеленскому и другим людям в его команде, что Белый дом работает в «агрессивном» режиме, чтобы завершить войну до конца года.

    По словам украинских чиновников, на Украину оказывается сильное давление, требующее от нее скорейшего принятия масштабного мирного плана, разработанного администрацией Трампа совместно с Москвой с целью положить конец войне России в стране.

    Мирный план из 28 пунктов, одобренный президентом Дональдом Трампом в четверг и разработанный переговорщиками из США и России, предусматривает серьезные уступки со стороны Киева, которые нарушат его давние красные линии.

    «Чиновники заявили, что официальные лица США ожидают от Зеленского подписания соглашения «до Дня благодарения» в четверг на следующей неделе, с целью представить мирное соглашение в Москве позднее в этом месяце и завершить [мирный] процесс к началу декабря», – пишет Financial Times (FT).

    Соблюдение этих сроков представляется крайне маловероятным, поскольку в офисе Зеленского заявили, что есть несколько пунктов, которые являются четкими красными линиями для Киева, пишет газета.

    Они добавили, что работают над встречными предложениями для представления американской стороне.

    «В офисе Зеленского заявили, что президент Украины официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке американской стороны, может способствовать активизации дипломатии», – сказано в статье.

    Однако Киев «согласился работать над положениями плана таким образом, чтобы обеспечить справедливое завершение войны», к тому же Зеленский рассчитывает в ближайшие дни поговорить с Трампом о «существующих дипломатических возможностях и ключевых моментах, необходимых для достижения мира», отметила FT.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, портал Axios сообщил, что США ведут с Россией «тайные консультации» по новому плану по урегулированию конфликта на Украине.

    Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с момента обсуждений на Аляске никаких новых шагов по теме мирного урегулирования не предпринималось. NBC News сообщил об одобрении Трампом нового мирного плана по Украине.

    А политолог и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов заявил о бессмысленности оценок слухов о некоем новом мирном плане США для Киева. А посол Украины в Вашингтоне Ольга Стефанишина назвала бессмысленным новый план США.

    20 ноября 2025, 21:32 • Новости дня
    Путин посетил командный пункт группировки «Запад»

    Tекст: Вера Басилая

    Путин вновь провел совещание с военнослужащими, на этот раз на одном из командных пунктов группировки «Запад». В ходе мероприятия президент заслушал доклады о положении дел на разных участках, включая район вокруг Купянска, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Путин отметил, что все задачи, поставленные на предыдущем совещании с военными 25 октября, были успешно выполнены, передает РИА «Новости».

    Президент России заслушал подробные доклады командиров о положении на различных направлениях, включая район Купянска. Командиры доложили о ситуации вокруг Константиновки. Военное руководство отчиталось о положении на Краматорском направлении.


