    Зеленский для Тимошенко оказался хуже Януковича
    Глава Роскосмоса назвал сроки серийного производства аналога Starlink
    NY Post рассказала об издевательствах Дании над коренными жителями Гренландии
    В России установили норматив приезда скорой помощи
    Кличко повторно призвал киевлян покинуть город
    Дмитриев раскрыл секрет стремления США завладеть Гренландией
    Экспорт российских лекарств в ЕС достиг рекордных за пять лет объемов
    FT сообщила о планах США расширить Совет мира на Украину
    Макрон объяснил необходимость временно носить солнцезащитные очки
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Афганистан рискует стать очагом большой региональной войны

    Трудно себе представить, что Пакистан, рискующий потерять всё, и Китай, рискующий потерять многое, просто будут ждать у моря погоды, а не сделают ставку на свержение власти в Афганистане. А если к этой увлекательной игре присоединится Индия?

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Интеллигенция страдает наследственным анархизмом

    Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.

    42 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Стоит ли радоваться «отмене» международного права

    «Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.

    15 комментариев
    17 января 2026, 14:47 • Новости дня

    В Бердянске 96 домов остаются без тепла после атак ВСУ

    Балицкий: В Бердянске 96 домов остаются без тепла после атак ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Около 96 жилых домов в Бердянске остаются без теплоснабжения после ударов ВСУ по энергетической инфраструктуре региона, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

    В Бердянске 96 жилых домов по-прежнему остаются без отопления после недавних атак украинских военных, сообщил в Telegram-канале Балицкий.

    Губернатор сообщил, что восстановительные работы ведутся круглосуточно, а аварийные бригады не прекращают работу ни на минуту.

    Как отметил глава региона, специалисты Фонда капремонта региона провели частичный спуск теплоносителя в домах с верхней разводкой, чтобы не допустить размораживания систем отопления. Эти работы уже завершены в 65 домах. После частичного восстановления электроснабжения начался запуск отопления еще в 234 домах.

    Вместе с тем Балицкий обратил внимание, что в северо-западной части Запорожской области все еще фиксируются перебои с подачей электроэнергии. Он подчеркнул, что специалисты продолжают восстановление объектов энергоснабжения, поврежденных при ударах по инфраструктуре с 14 по 16 января.

    Балицкий заявил, что в Бердянске после отключения электричества без отопления остались 280 многоквартирных домов.

    В Бердянском муниципальном округе Запорожской области произошла авария, из-за которой почти 37 тыс. жителей временно лишились доступа к электричеству.

    16 января 2026, 16:12 • Новости дня
    Командующий «Западом»: Купянск полностью перешел под контроль российских войск
    Командующий «Западом»: Купянск полностью перешел под контроль российских войск
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Купянск в Харьковской области полностью находится под контролем российских войск, несмотря на неоднократные попытки украинских сил вернуть город, сообщил командующий группировкой войск «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев.

    Все районы города Купянск Харьковской области находятся под контролем российских войск, передает ТАСС. Об этом доложил командующий группировкой «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев министру обороны России Андрею Белоусову во время оперативного совещания. В ходе разговора министр уточнил: «В целом, я так понимаю, что Купянск сейчас находится в режиме зачистки?»

    Кузовлев подтвердил, что все районы города полностью контролируются российскими подразделениями, несмотря на неоднократные безуспешные попытки прорыва с украинской стороны. По его словам, Вооруженные силы Украины сохраняют планы наступления на этот участок фронта.

    Генерал отметил, что «наступательная операция, которую противник проводил в декабре, в ноябре, успеха не принесла».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка войск «Запад» завершает освобождение Купянска-Узлового в Харьковской области. Российские войска освободили Комаровку в Сумской области.

    Комментарии (31)
    16 января 2026, 15:34 • Новости дня
    Медведев назвал цифры набора контрактников в ВС России в 2025 году

    Медведев озвучил цифры набора контрактников в ВС России в 2025 году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Более 422 тыс. человек подписали контракт на службу в Вооруженных силах России в 2025 году, а еще 32 тыс. выбрали добровольный формат, сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев на совещании по вопросам комплектования войск беспилотных систем заявил, что в 2025 году контракт на прохождение военной службы с Вооруженными силами России заключили 422 704 человека, передает ТАСС. По словам Медведева, это окончательные данные, которыми располагают власти.

    Он также отметил, что дополнительно 32 тыс. человек подписали контракт о прохождении службы на добровольных началах, став добровольцами. Медведев добавил, что задача по комплектованию армии, поставленная верховным главнокомандующим, выполнена в полном объеме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре Медведев отмечал, что в 2026 году одним из главных направлений работы по комплектованию Вооруженных сил России контрактниками станет формирование войск беспилотных систем.

    А в ноябре замначальника войск беспилотных систем Сергей Иштуганов сообщил, что в России продолжается работа по увеличению боевого состава войск беспилотных систем и планируется создание высшего военного учебного заведения.

    Комментарии (9)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    16 января 2026, 16:32 • Новости дня
    Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко

    Суд избрал меру пресечения для Юлии Тимошенко в виде залога в 760 тыс долларов

    Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд избрал меру пресечения для Юлии Тимошенко в виде залога, позволяющую ей остаться на свободе до передачи денег, также она получила ряд ограничений.

    Киевский суд избрал для лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко меру пресечения в виде залога в размере 33,3 млн гривен (около 760 тыс. долларов), сообщает ТАСС. Такое решение было озвучено судьей на процессе, который транслировался телеканалом ТСН.

    «Частично удовлетворить ходатайство обвинения, избрать в качестве меры пресечения залог в размере 33,3 млн гривен», – заявил судья. До фактической передачи денег Тимошенко не будет помещена под стражу. Но деньги она обязана внести в течение пяти дней.

    Согласно условиям, Тимошенко также обязана не покидать пределы Киевской области, сообщать о смене места жительства и работы, воздерживаться от контактов с рядом депутатов и сдать заграничный паспорт. Прокуратура ранее требовала назначить залог в размере 50 млн гривен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на заседании суда в пятницу Тимошенко обвинила депутата Алексея Копытина в даче показаний против нее по делу о взятке. Также она заявила, что ближайшие пять лет могут стать последними для независимой Украины.

    Напомним, лидеру партии «Батькивщина» предъявили обвинения в подкупе депутатов, а в офисе ее партии в Киеве прошли обыски.

    Комментарии (10)
    17 января 2026, 06:06 • Новости дня
    Марочко сообщил об обрушении фронта ВСУ у Гуляйполя

    Tекст: Катерина Туманова

    Солдаты украинской армии начали покидать позиции у Гуляйполя, что вызвало обрушение фронта на ряде участков у Гуляйполя Запорожской области и продвижение российских войск, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Оттягивание украинских боевиков от Гуляйполя на вторую и третью линию обороны, а на некоторых участках и самовольное оставление позиций, помогают продвигаться нашим военнослужащим на данном направлении. Более того, здесь даже есть некоторые элементы обрушения фронта у противника», – сообщил он ТАСС.

    По словам Марочко, противник уже не может контролировать разрозненные отряды, пытающиеся спастись бегством.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, штурмовик «Кащей» с трофейным огнеметом захватил бункер ВСУ у Гуляйполя. В декабре 2025 года штурмовики группировки войск «Восток» захватили штаб батальона 102-й бригады теробороны Украины в Гуляйполе.

    Также стало известно, что выход войск России к городу Запорожье готовится на двух направлениях.


    Комментарии (0)
    16 января 2026, 21:54 • Новости дня
    Орбан: Украина не вернет выданный ей Европой кредит

    Орбан заявил о невозможности Украины вернуть кредит Евросоюза

    Орбан: Украина не вернет выданный ей Европой кредит
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил сомнения в способности Украины вернуть кредит ЕС и подверг критике решение Еврокомиссии о выдаче средств.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг резкой критике решение Еврокомиссии о предоставлении Украине кредита на сумму 90 млрд евро. Фрагмент его выступления был опубликован на странице политика в социальной сети X (заблокирована в РФ).

    Орбан заявил: «Они (украинцы. – прим. ред.) не отступят, когда им скажут, что они получат все, что им нужно, они попросят. Я бы даже сказал, что они потребуют, и их тон шокирует», цитирует политика РИА «Новости».

    Орбан подчеркнул, что Евросоюзу пришлось выдать этот кредит Украине из-за нехватки средств в собственном бюджете для поддержки властей в Киеве. По его словам, очевидно, что Украина не сможет вернуть полученные деньги, из-за чего бремя выплат ляжет на плечи стран-членов ЕС.

    По мнению премьер-министра, поэтому для Венгрии, Чехии и Словакии было крайне важно воздержаться от участия в принятии данного решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Венгрии заявил, что лидеры Евросоюза зря надеются на победу Украины над Россией. Орбан также отметил, что Киев не получит репараций от Москвы. А в воскресенье Орбан назвал руководство на Украине «гомункулом» из-за просьбы о выделении 800 млрд долларов.

    Напомним, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на пресс-конференции в Брюсселе заявили, что Украина вернет 90 млрд евро ЕС лишь при условии получения компенсаций от России.


    Комментарии (10)
    17 января 2026, 10:13 • Новости дня
    Глава минобороны Украины ввел систему бонусов за убийство российских солдат

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новый министр обороны Украины Михаил Федоров еще до назначения на этот пост запустил систему, при которой украинские военные получают цифровые баллы за подтвержденные убийства российских солдат и обменивают их на технику через онлайн-маркетплейс, следует из открытых данных.

    Министр обороны Украины Михаил Федоров, до назначения занимавший пост министра цифровой трансформации, внедрил систему бонусов за убийство российских солдат, передает РИА «Новости». Согласно открытым данным, эта модель действует с апреля 2023 года, когда Федоров запустил кластер военных разработок Brave1.

    Система Army of Drones Bonus предусматривает, что украинские военные подразделения загружают в программный комплекс Delta видеозаписи, подтверждающие ликвидацию российских военнослужащих. После проверки эти факты переводятся в цифровые «очки», которые командиры могут использовать для приобретения беспилотников и других роботизированных систем в онлайн-магазине Brave1 Market. Таким образом, получение новой техники напрямую связано с количеством подтвержденных убийств.

    Эксперты по военной этике резко осудили данную практику, отметив, что она превращает гибель людей в элемент балльного учета и делает человеческую жизнь частью системы военного снабжения, придавая конфликту характеристики видеоигры.

    Однако Федоров не намерен сворачивать программу. В своей публикации от 30 декабря 2025 года он заявил: «Army of Drones Bonus – это Amazon для войны», а также сообщил, что через кластер Brave1 украинские стартапы уже получили более 105 млн долларов поддержки. По его словам, маркетплейс продолжит работать и в 2026 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы Киева убили 7184 мирных жителя Донбасса.

    Пленный военнослужащий ВСУ признался в убийствах и изнасилованиях на Донбассе.

    Жителя Запорожской области задержали за призывы к убийству российских военных.

    Комментарии (7)
    16 января 2026, 16:25 • Новости дня
    Командующий «Запада» доложил о наступлении с общим фронтом более 320 км

    Tекст: Валерия Городецкая

    Войска группировки «Запад» продолжают активное наступление сразу на четырех направлениях фронта, протяженность которого превышает 320 км, сообщил командующий группировкой генерал-полковник Сергей Кузовлев в ходе доклада министру обороны России Андрею Белоусову.

    «Командующий группировкой «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил министру обороны, что войска продолжают вести активные наступательные действия на всех четырех направлениях с общим фронтом более 320 километров», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    По словам Кузовлева, в декабре подразделения «Запада» освободили шесть населенных пунктов: Кучеровку, Подолы, Куриловку, Новоплатоновку, Богуславку и Диброву, а также взяли под контроль более 155 кв. км территории. Сейчас бои идут еще в десяти населенных пунктах, где ведутся действия по их освобождению.

    Ранее Кузовлев доложил Белоусову, что Купянск полностью перешел под контроль российских войск.

    Комментарии (10)
    17 января 2026, 11:25 • Новости дня
    Кличко повторно призвал киевлян покинуть город

    Кличко повторно призвал киевлян покинуть город из-за энергокризиса

    Кличко повторно призвал киевлян покинуть город
    @ IMAGO/Agentur Wehnert/M.Gr.nzd.r/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На фоне продолжающихся перебоев с электричеством и коммунальными услугами в Киеве мэр столицы Украины Виталий Кличко вновь обратился к жителям с просьбой выехать из города.

    Мэр Киева Виталий Кличко во второй раз обратился к киевлянам с просьбой покинуть город из-за энергокризиса, передает ТАСС. Он отметил, что подобная мера позволит снизить нагрузку на инфраструктуру столицы и поможет легче пережить сложную зиму.

    В интервью агентству Reuters Кличко подчеркнул: «Эта зима будет трудной, но мы делаем все возможное и невозможное». Он отметил, что повторяет свой призыв к жителям покинуть Киев, если у них есть такая возможность.

    По словам очевидцев, в городе электричество подают лишь на два-три часа в сутки, а отопление и водоснабжение работают с перебоями. Украинские СМИ сообщают о частичном закрытии магазинов и длинных очередях около супермаркетов, которые пока продолжают работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Кличко сообщал, что Киев располагает примерно половиной необходимой электроэнергии, при нужде в 1 700 мегаватт для работы коммунальных служб для 3,6 млн жителей, и некоторые люди до 18–20 часов в сутки проводят без централизованного электроснабжения.

    Сейчас в Киеве уже пятые сутки подряд действуют аварийные отключения света и в многоэтажных домах лопаются трубы отопления.

    Ситуацию усугубляет обострение отношений между Кличко и Зеленским на фоне энергетического кризиса. Напомним, что 9 января Кличко уже призывал жителей по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением.

    Комментарии (17)
    17 января 2026, 10:48 • Новости дня
    FT сообщила о планах США расширить Совет мира на Украину

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соединённые Штаты хотят расширить полномочия Совета мира по Газе на Украину и Венесуэлу, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

    США хотят расширить полномочия Совета мира по Газе, распространив его деятельность на Украину и Венесуэлу, передает RT со ссылкой на Financial Times. В материале отмечается, что инициатива исходит от американских чиновников, которые предложили включить в компетенцию Совета мира «другие горячие точки», помимо Ближнего Востока.

    По данным источников издания, администрация Дональда Трампа рассматривает этот орган как возможную альтернативу ООН, своего рода параллельную неофициальную структуру для урегулирования конфликтов за пределами сектора Газа. При этом подчеркивается, что детали функционирования Совета мира, в том числе его юридический статус вне региона, пока остаются неясными.

    Ранее Дональд Трамп объявил о создании Совета мира, который возьмет на себя управление сектором Газа. Белый дом также опубликовал состав нового совета, детали которого сейчас обсуждаются на правительственном уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, The Financial Times сообщила, что Дональд Трамп рассматривает возможность создания Совета мира вместо Совета Безопасности ООН.

    Комментарии (3)
    17 января 2026, 12:23 • Новости дня
    Армия России освободила Прилуки в Запорожской области и Приволье в ДНР
    Армия России освободила Прилуки в Запорожской области и Приволье в ДНР
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские подразделения освободили сразу два населенных пункта – Приволье в ДНР и Прилуки в Запорожской области, в сводке Минобороны РФ отмечается значительный урон противнику.

    Российские подразделения освободили населенные пункты Приволье Донецкой Народной Республики и Прилуки Запорожской области, сообщает Минобороны РФ. Также сообщается о продвижении на других направлениях спецоперации.

    Группировка «Север» улучшила тактическое положение, нанеся удары по штурмовым и механизированным бригадам ВСУ в Сумской области, а также уничтожила живую силу противника в районах Рожковичи, Храповщина, Новая Сечь и Хотень.

    На харьковском направлении поражены подразделения трех механизированных бригад, нацгвардии и теробороны в районах Волчанские Хутора, Круглое, Григоровка и Белый Колодезь.

    Общие потери противника на этих направлениях составили до 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, два артиллерийских орудия, станцию РЭБ и склад материальных средств.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные позиции, уничтожив свыше 210 военнослужащих, бронемашину, 30 автомобилей, два артиллерийских орудия и три склада боеприпасов в Харьковской области и Красном Лимане ДНР.

    Подразделения «Южной» группировки нанесли удары по шести механизированным бригадам ВСУ и бригаде морской пехоты в районах Славянска, Краматорска, Резниковки и Константиновки, ликвидировав до 225 украинских военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 14 автомобилей и три артиллерийских орудия, включая британскую САУ «Braveheart». Уничтожен склад горючего.

    Группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю и нанесла удары по восьми бригадам и пяти полкам ВСУ, уничтожив более 440 военнослужащих, семь бронированных машин, два пикапа и артиллерийское орудие в Днепропетровской области и ДНР.

    Группировка «Восток» ликвидировала свыше 210 украинских военнослужащих, пять бронемашин и пять автомобилей в Запорожской и Днепропетровской областях, освободив Прилуки.

    Подразделения «Днепр» нанесли удары по горно-штурмовой бригаде и бригаде береговой обороны ВСУ на юге Запорожской области и в Антоновке Херсонской области, уничтожив до 50 военнослужащих, девять автомобилей, станцию РЭБ и склад материальных средств. Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили 167 объектов энергетики и транспортной инфраструктуры, а также склады боеприпасов и места подготовки беспилотников ВСУ.

    Средствами ПВО сбиты шесть снарядов HIMARS производства США, две ракеты «Нептун» и 214 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 109 558 беспилотников, 645 ЗРК, 27 170 танков и бронемашин, 1 642 РСЗО, 32 634 артиллерийских орудия и минометов, 52 076 единиц специальной военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Жовтневое в Запорожской области.

    Ранее Южная группировка очистила от противника Закотное в Донецкой народной республике. Всего за неделю войска России освободили пять сел. А в четверг за сутки ВСУ потеряли более 1300 военных.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала. что Россия в 2026 году ведет наступление на двух основных направлениях спецоперации на Украине.

    Комментарии (0)
    17 января 2026, 07:58 • Новости дня
    Посольство России высмеяло попытку немецких коллег поддержать Украину словом

    Посольство России высмеяло попытку немецких коллег поддержать Украину словом

    Tекст: Катерина Туманова

    Трудности перевода при попытке составить бравурный лозунг в поддержку Украины в исполнении немецких дипломатов, разместивших пост в соцсети, вызвал у российских коллег в Канаде всплеск креатива, юмора и иронии.

    Посольство ФРГ 16 января разместило в соцсети X пост-ответ на благодарность украинской стороны за денежную помощь.

    «Germany is standing by Ukraine», – говорится в сообщении немецких дипломатов на английском языке.

    Эту фразу заметили российские дипломаты из дипмиссии в Канаде и добавили свой комментарий, обыграв, видимо, не совсем корректный выбор слова немецких друзей Украины. Оборот stand by используется для обозначения наблюдения со стороны, выражения нежелания вмешиваться и участвовать в каких-либо действиях, когда происходит что-то плохое.

    «Очевидно, что поддерживать Украину со стороны сейчас гораздо безопаснее, чем находясь вместе с ней», – написали российские дипломаты.

    Они добавили к посту фото смеющегося бурого медведя, на заднем фоне у которого встают серые столпы дыма, видны языки огня.

    В английской версии пост выглядит как: «Obviously, standing BY the Ukraine is much safer now than standing WITH the Ukraine» – предлоги by и with со словом stand (стоять, оставаться) меняют смысл на противоположный, над чем и поиронизировали в российской дипмиссии в Канаде.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Евросоюз в 2025 году решил выделить 90 млрд евро Киеву за счет займов под гарантии собственного бюджета. При этом, как писала Bild, Германия возьмет на себя большую часть расходов по кредиту для Украины.

    Газета ВЗГЛЯД также разбиралась, почему деньги для Украины разрывают Евросоюз изнутри.

    Комментарии (0)
    16 января 2026, 17:10 • Новости дня
    Президент Чехии призвал Киев к уступкам

    Президент Чехии Петр Павел заявил о необходимости уступок Киева ради мира

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Чехии отметил, что Украине придется сделать болезненные уступки, если Киев действительно стремится к прекращению конфликта и установлению мира.

    Президент Чехии Петр Павел на пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил, что Украине придется пойти на серьезные уступки для урегулирования конфликта. Он подчеркнул, что считает необходимыми «несколько болезненных уступок, которые Украина должна сделать и готова это сделать при условии, что это приведет к миру», сообщает РИА «Новости».

    Павел не уточнил, о каких конкретно уступках идет речь, отметив лишь, что речь идет о сложных и важных решениях для украинской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, значительная часть жителей Украины также стала выражать поддержку территориальным уступкам в обмен на мирное соглашение после перебоев с электроэнергией. При этом, доля украинцев, готовых к территориальным уступкам ради завершения конфликта, выросла втрое по сравнению с 2022 годом.

    У Зеленского нет веских аргументов для оптимизма, его планы завершить конфликт к лету выглядят маловероятными, поскольку он исключает уступки по территории и отказ от курса на вступление в НАТО, отмечали сербские Novosti.

    Сам Зеленский разрешит Верховной раде назначить референдум о территориальных уступках только под давлением США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.


    Комментарии (0)
    16 января 2026, 15:16 • Новости дня
    Тимошенко обвинила депутата Копытина в показаниях против нее

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала имя депутата, который, по ее словам, дал показания против нее по делу о взятке.

    «Сейчас мы сложили все эти пазлы, и могу сказать, что эта встреча была с господином Копытиным. Это народный депутат. Господин Копытин – это не просто депутат, по этому депутату есть уголовное дело в НАБУ. И он находится под давлением НАБУ для того, чтобы, по сути, выполнять какие-то поручения НАБУ», – заявила политик, передает ТАСС.

    Тимошенко озвучила это заявление на заседании суда по избранию ей меры пресечения, трансляцию которого вел телеканал ТСН.

    Защита Тимошенко ходатайствовала о вызове Игоря Копытина в суд для дачи показаний, однако судья отказал по соображениям безопасности. Отказ фактически подтвердил слова Тимошенко.

    В конце 2025 года Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о начале расследования дела о коррупции в Верховной раде. Имена всех подозреваемых не были раскрыты, однако украинские СМИ сообщали, что среди подозреваемых находятся представители правящей партии «Слуга народа».

    Напомним, Тимошенко предъявили обвинения в подкупе депутатов, а в офисе ее партии в Киеве прошли обыски.

    Ранее Тимошенко заявила о последних пяти годах независимости Украины.

    Комментарии (0)
    16 января 2026, 15:28 • Новости дня
    Красный Крест заявил о самой тяжелой зиме на Украине с начала СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Миллионы людей на Украине сталкиваются с суровыми морозами и отсутствием отопления, а семь из десяти человек утратили сбережения, отметили в Красном Кресте.

    Заместитель главы делегации Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца на Украине Джейми Ва заявила, что нынешняя зима стала самой тяжелой для жителей страны с начала военных действий, передает ТАСС.

    На брифинге в Женеве Ва отметила, что суровые морозы и отсутствие отопления и электричества отражаются на жизни миллионов человек. Она подчеркнула: «Это самая тяжелая зима с момента эскалации конфликта: суровые морозы и отсутствие отопления и электричества сказываются на миллионах людей».

    Ва добавила, что многие семьи практически не способны справляться с текущей ситуацией, а семь из десяти граждан больше не имеют сбережений. Эти данные были получены в результате исследования, в ходе которого организация опросила тысячи домохозяйств по всей стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в пятницу депутат Верховной рады Анна Скороход рассказала о серьезных проблемах с теплоснабжением и энергетикой на Украине и посоветовала украинцам «греть друг друга» зимой.

    А накануне депутат Киевского горсовета Марина Порошенко заявила, что жители ряда домов в Киеве могут быть вынуждены покинуть свои квартиры из-за отсутствия отопления и электроснабжения.

    Также на Украине сообщили о самой сложной ситуации с энергоснабжением за всю зиму.

    Комментарии (3)
    17 января 2026, 07:15 • Новости дня
    «Северяне» рассказали, как сорвали ВСУ эвакуацию Himars в Черниговской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские бойцы группировки войск «Север» рассказали, как помешали ВСУ эвакуировать в тыл остатки пусковой установки РСЗО HIMARS в Черниговской области, за которой противник отправил автобус «спасателей» и автотрал.

    «В Черниговской области после уничтожения пусковой установки РСЗО HIMARS ВСУ пытались эвакуировать установку в тыл. Эвакуационная группа на автобусе и автотрал были уничтожены расчетами ударных БПЛА, – сообщает неофициальный Telegram-канал группы войск «Северный ветер».

    На Сумском направлении фронта штурм-подразделения «Севера» продвинулись на девяти участках, на трёх в Краснопольском и на трёх в Глуховском. Общее продвижение составило до 750 м.

    В Краснопольском районе подразделения ВСУ острую нехватку дронов всех типов, при этом украинские волонтерские организации отказывают им в оказании помощи по неизвестным причинам. На Тёткинском и Глушковском участках артиллерия «Северян» наносила удары по выявленным позициям ВСУ в районе Рыжевки.

    На Харьковском направлении в районе Старицы бойцы продвинулись на 600 м на четырех участках. В лесном массиве юго-западнее Лимана интенсивно работали авиация ВКС РФ и ТОСы – штурмовики заняли вражеский опорник, продвинувшись на 650 м.

    В Волчанских Хуторах заняли и зачистили одно промышленное здание. Продвижение составило до 250 м. На участке Меловое-Хатнее ударами авиации уничтожены позиции ВСУ в районах Григоровки и Балки. Штурмгруппы продвинулись на шести участках в лесопосадках на 600 м. На Липцовском участке фронта расчеты FPV наносили удары по автотранспорту и инженерной технике ВСУ в районе Липцов.

    «За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 75 в Сумской области и свыше 85 в Харьковской)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Комаровку в Сумской области. Освобождение Комаровки дает сигнал к новой фазе Сумской операции. ВСУ стали спешно покидать позиции в районе Старицы.

    Комментарии (0)
    ГАЗ подал иск к Starrag GmbH почти на 500 тыс. евро
    ФСБ раскрыла данные о массовых казнях нацистами душевнобольных под Ленинградом
    Италия арестовала судно с российскими металлами
    Марочко сообщил об обрушении фронта ВСУ у Гуляйполя
    Антикоррупционный суд Армении вернул Карапетяна под домашний арест
    Глава минобороны Украины ввел систему бонусов за убийство российских солдат
    Названы самые популярные имена новорожденных в начале года москвичей

    Грозят ли нефтяные качели Трампа мировым кризисом

    Нефтяной рынок штормит: цены то резко растут, то столь же молниеносно падают. Главный виновник американских горок – президент США Дональд Трамп, который строчит свои твиты. Ситуация в Венесуэле показала, что он легко может перейти от слов к делу. Теперь на первый план вышел конфликт с Ираном. Почему эта история еще не закончилась – и рынок продолжит ловить сигналы Трампа? И каковы риски нового энергетического кризиса наподобие 1970-х годов? Подробности

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Как Россия добилась перелома в боевом применении беспилотников

    2025 год стал переломным для российских Вооруженных сил с точки зрения применения малых БПЛА. Беспилотники тактического звена стали главной ударной силой российских войск. Как этого удалось добиться и какие беспилотные аппараты сегодня играют ключевую роль на поле боя в зоне спецоперации? Подробности

    Схватка за Гренландию приближает конец НАТО

    Европейские страны начали направлять в Гренландию военнослужащих с целью поддержать Данию в ее противостоянии с США. Планируется проводить совместные учения. Европейские союзники Дании предупреждают, что захват Гренландии американцами будет означать конец НАТО. Можно ли считать альянс эффективным оборонным союзом, если страны-члены начали воспринимать своего главного гаранта безопасности как угрозу? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

      Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?

    • Коридор затмений в 2026 году: точные даты, что можно и что нельзя делать в опасный период

      Каждый год с приближением коридора затмений в обществе оживают разговоры о судьбоносных переменах, кармических уроках и нестабильности. Этот интерес – на стыке древних верований и желания найти ориентиры в хаотичном мире. Несмотря на научный скепсис, многие люди продолжают учитывать эти астрологические периоды, планируя важные события на более спокойное время.

    • Открытки на старый Новый год: красивые картинки и поздравления для близких

      Чудесный праздник, растягивающий волшебство – так можно назвать старый Новый год, который отмечают в ночь на 14 января. Эта традиция – живое напоминание об истории, возникшая из-за расхождения юлианского и григорианского календарей. Сегодня это по-настоящему душевный повод собраться за столом с семьей, завершить то, что не успели, и еще раз обменяться теплыми пожеланиями. Газета ВЗГЛЯД подготовила поздравительные открытки со старым Новым годом, которыми можно поздравить родных и близких.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации