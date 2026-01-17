Балицкий: В Бердянске 96 домов остаются без тепла после атак ВСУ

Tекст: Вера Басилая

В Бердянске 96 жилых домов по-прежнему остаются без отопления после недавних атак украинских военных, сообщил в Telegram-канале Балицкий.

Губернатор сообщил, что восстановительные работы ведутся круглосуточно, а аварийные бригады не прекращают работу ни на минуту.

Как отметил глава региона, специалисты Фонда капремонта региона провели частичный спуск теплоносителя в домах с верхней разводкой, чтобы не допустить размораживания систем отопления. Эти работы уже завершены в 65 домах. После частичного восстановления электроснабжения начался запуск отопления еще в 234 домах.

Вместе с тем Балицкий обратил внимание, что в северо-западной части Запорожской области все еще фиксируются перебои с подачей электроэнергии. Он подчеркнул, что специалисты продолжают восстановление объектов энергоснабжения, поврежденных при ударах по инфраструктуре с 14 по 16 января.

Балицкий заявил, что в Бердянске после отключения электричества без отопления остались 280 многоквартирных домов.

В Бердянском муниципальном округе Запорожской области произошла авария, из-за которой почти 37 тыс. жителей временно лишились доступа к электричеству.

