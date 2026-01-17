Трудно себе представить, что Пакистан, рискующий потерять всё, и Китай, рискующий потерять многое, просто будут ждать у моря погоды, а не сделают ставку на свержение власти в Афганистане. А если к этой увлекательной игре присоединится Индия?0 комментариев
Балицкий: В Бердянске 96 домов остаются без тепла после атак ВСУ
Около 96 жилых домов в Бердянске остаются без теплоснабжения после ударов ВСУ по энергетической инфраструктуре региона, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
В Бердянске 96 жилых домов по-прежнему остаются без отопления после недавних атак украинских военных, сообщил в Telegram-канале Балицкий.
Губернатор сообщил, что восстановительные работы ведутся круглосуточно, а аварийные бригады не прекращают работу ни на минуту.
Как отметил глава региона, специалисты Фонда капремонта региона провели частичный спуск теплоносителя в домах с верхней разводкой, чтобы не допустить размораживания систем отопления. Эти работы уже завершены в 65 домах. После частичного восстановления электроснабжения начался запуск отопления еще в 234 домах.
Вместе с тем Балицкий обратил внимание, что в северо-западной части Запорожской области все еще фиксируются перебои с подачей электроэнергии. Он подчеркнул, что специалисты продолжают восстановление объектов энергоснабжения, поврежденных при ударах по инфраструктуре с 14 по 16 января.
Балицкий заявил, что в Бердянске после отключения электричества без отопления остались 280 многоквартирных домов.
В Бердянском муниципальном округе Запорожской области произошла авария, из-за которой почти 37 тыс. жителей временно лишились доступа к электричеству.