«Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.0 комментариев
ФСБ задержала мужчину за подготовку теракта в Севастополе
УФСБ: В Севастополе задержан россиянин, готовивший поджоги по заданию Украины
В Севастополе задержан 19-летний гражданин России, который по указанию украинских кураторов готовил поджоги объектов транспортной и энергетической инфраструктуры города.
В Севастополе задержан гражданин России, который по заданию украинских кураторов готовил теракт, передает РИА «Новости».
По данным крымского управления ФСБ, речь идет о 19-летнем молодом человеке, который прибыл в город для выполнения диверсионных задач.
В спецслужбе сообщили: «Задержан гражданин РФ, причастный к подготовке и совершению террористических актов на территории Севастополя. Установлено, что 19-летний мужчина по заданию украинских кураторов осуществлял разведку объектов транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса на территории города». Согласно материалам дела, он приобрел канистры, горюче-смазочные материалы для поджогов и пневматический пистолет для возможного сопротивления при задержании.
ФСБ отмечает, что мужчина действовал по указанию куратора и планировал поджоги на стратегически важных объектах Севастополя. Все детали нарушения уже переданы следственным органам для дальнейшего разбирательства и принятия мер.
Напомним, накануне в Новосибирской области задержали восемь подозреваемых в поджогах вышек связи.
За день до этого ФСБ в Петербурге предотвратила теракт против сотрудника оборонно-промышленного комплекса. А в Башкирии ФСБ задержала мужчину за подготовку диверсии на объектах топливно-энергетического комплекса.