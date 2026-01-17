Трудно себе представить, что Пакистан, рискующий потерять всё, и Китай, рискующий потерять многое, просто будут ждать у моря погоды, а не сделают ставку на свержение власти в Афганистане. А если к этой увлекательной игре присоединится Индия?3 комментария
В Харькове после взрывов разрушен объект критической инфраструктуры
В результате серии взрывов на Украине в Харькове оказался серьезно поврежден объект критической инфраструктуры, обеспечивающий город теплом и электроэнергией, сообщил мэр города Игорь Терехов.
Объект критической инфраструктуры получил значительные повреждения после взрывов в Харькове, передает ТАСС. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что разрушения настолько серьезные, что речь идет не о легком ремонте, а о масштабных последствиях для всего города.
По словам Терехова, поврежденная система обеспечивает Харьков светом и теплом, что ставит под угрозу жизнеобеспечение большого числа жителей.
«Повреждения очень значительные – и это не тот случай, когда «чуть-чуть подлатали и поехали дальше», – заявил Терехов.
Ранее украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове. Российские военные ранее уничтожили крупный объект энергетики в этом городе.
Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что на Украине не осталось ни одной электростанции, не подвергшейся ударам.