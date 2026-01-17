В Харькове после взрывов разрушен объект критической инфраструктуры

Tекст: Вера Басилая

Объект критической инфраструктуры получил значительные повреждения после взрывов в Харькове, передает ТАСС. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что разрушения настолько серьезные, что речь идет не о легком ремонте, а о масштабных последствиях для всего города.

По словам Терехова, поврежденная система обеспечивает Харьков светом и теплом, что ставит под угрозу жизнеобеспечение большого числа жителей.

«Повреждения очень значительные – и это не тот случай, когда «чуть-чуть подлатали и поехали дальше», – заявил Терехов.

Ранее украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове. Российские военные ранее уничтожили крупный объект энергетики в этом городе.

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что на Украине не осталось ни одной электростанции, не подвергшейся ударам.

