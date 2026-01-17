Трудно себе представить, что Пакистан, рискующий потерять всё, и Китай, рискующий потерять многое, просто будут ждать у моря погоды, а не сделают ставку на свержение власти в Афганистане. А если к этой увлекательной игре присоединится Индия?0 комментариев
В Харькове прогремели взрывы в третий раз подряд
В Харькове на востоке Украины зафиксировали новые взрывы, что стало уже третьим подобным происшествием за последнее время.
Украинское издание «Общественное. Новости» сообщило, что два взрыва вновь прогремели в Харькове, сообщает украинское издание «Общественное. Новости», передает ТАСС. Это уже третий подобный инцидент за последнее время – ранее тот же источник дважды информировал о взрывах в городе.
Кроме того, в ряде областей восточной и центральной части Украины – Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской – объявлена воздушная тревога.
Ранее российские военные уничтожили крупный объект энергетики в Харькове.