Часть Одессы осталась без света из-за аварии на электросетях
Авария на энергетическом оборудовании привела к отключению электричества в части Одессы, включая Пересыпский район, и в пригородных населенных пунктов, сообщили в местном отделении энергохолдинга ДТЭК.
Часть Одессы и близлежащих населённых пунктов осталась без электроснабжения из-за аварии на энергетическом оборудовании, передает РИА «Новости».
В сообщении одесского отделения энергохолдинга ДТЭК говорится, что без света осталась часть жителей Одесского района, в частности Пересыпского района города Одессы.
Точные сроки восстановления электроснабжения пока не называются.
Ранее, 13 декабря, ДТЭК уже сообщал о повреждении 20 электроподстанций в Одесской области, из-за чего большая часть города временно лишалась тепло- и водоснабжения. Глава городской военной администрации Сергей Лысак уточнял, что отключения электроэнергии приводили к проблемам с отоплением и водопроводом, а недовольные жители города неоднократно перекрывали дороги в знак протеста против отсутствия света.
Параллельно в Киеве сохраняется сложная ситуация с энергоснабжением: продолжается режим экстренного отключения электроэнергии на левом берегу Днепра, а также в Голосеевском, Печерском, Святошинском и Соломенском районах. Энергетики продолжают ликвидировать последствия аварий и восстанавливать подачу электричества.
Ранее сообщалось, что энергетические объекты Одесской области получили повреждения в результате серии взрывов.
В Днепропетровске объявили чрезвычайную ситуацию национального масштаба после блэкаута.
Издание WSJ сообщало, что Одесса оказалась в полублокаде из-за ударов по инфраструктуре.