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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Пределы германского милитаризма определяет внешняя сила

    Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?

    7 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

    2 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Дворянин Чаадаев научил релокантов ненавидеть Родину

    Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!

    74 комментария
    26 сентября 2026, 18:13 • Новости дня

    ВС России поразили сухогруз с грузами для ВСУ в Одессе

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска поразили судно типа «сухогруз», доставлявшее грузы для украинской армии, на переходе морем в порт Одессы, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженные силы России продолжают наносить удары по объектам портовой инфраструктуры и логистическим центрам Украины, передает Минобороны.

    В ведомстве уточнили, что целями становятся морские суда, задействованные в интересах украинской армии. В частности, на переходе морем в порт Одессы было поражено судно типа «сухогруз». Отмечается, что оно осуществляло доставку грузов для вооруженных сил Украины.

    Российские вооруженные силы уничтожили автомобильный мост в населенном пункте Маяки Одесской области, использовавшийся для доставки военных грузов украинским подразделениям.

    Российские военные поразили киевский дата-центр разведки и логистический узел в Требухове, а также сухогруз с военными грузами в Черноморске.

    20 сентября российские военные поразили сухогруз с военным имуществом в порту Одессы.

    25 сентября 2026, 21:55 • Новости дня
    Командующий группировкой «Север» сообщил о наступлении ВС России на Сумы

    Генерал Никифоров доложил Белоусову о наступлении группировки «Курск» на Сумы

    Командующий группировкой «Север» сообщил о наступлении ВС России на Сумы
    @ Виктор Антонюк/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Командующий группировкой войск «Север» Евгений Никифоров проинформировал министра обороны Андрея Белоусова о продвижении группировки «Курск» в Сумской области на город Сумы для создания зоны безопасности.

    Белоусов совершил рабочую поездку в зону СВО, Никифоров доложил ему о создании полосы безопасности в приграничье Сумской и Харьковской областей, передает ТАСС. «Группировка «Курск» ведет наступательные действия на территории Сумской области с общим направлением на Сумы», – заявил Никифоров.

    Напомним, министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Север» в зоне спецоперации и заслушал доклады об успешном расширении полосы безопасности.

    На Сумском направлении российские военные освободили десять населенных пунктов.

    Несколькими днями ранее артиллерия группировки «Север» усилила удары по позициям противника в данном регионе.

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    26 сентября 2026, 01:53 • Новости дня
    ВКС России ударили десятком ФАБ-500 по позициям «Птиц Мадьяра» в Херсоне

    ВКС России сбросили ФАБ-500 на позиции ВСУ на острове Корабел

    ВКС России ударили десятком ФАБ-500 по позициям «Птиц Мадьяра» в Херсоне
    @ РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская авиация сбросила более десяти авиабомб ФАБ-500 на позиции украинского подразделения «Птицы Мадьяра» в Херсоне, уничтожив живую силу и технику, рассказал военнослужащий с позывным Приморск.

    «Силы оперативно-тактической авиации ВС РФ ночью нанесли массированный удар более чем десятью авиабомбами ФАБ-500 по позициям киевских боевиков на острове Корабел в Херсоне», – рассказал он РИА «Новости».

    Приморск уточнил, что в результате огневого поражения уничтожено крупное скопление личного состава и техники ВСУ, включая силы украинского  террористического подразделения «Птицы Мадьяра», а также националистов и наемников.

    «Всего уничтожено более взвода боевиков, порядка трех единиц бронированной техники и множество оборудования для управления БПЛА», – добавил военнослужащий.

    Разведчики 18-й армии группировки «Днепр» скорректировали удар с помощью беспилотников и обеспечили объективный контроль.

    Сейчас под контролем ВС России находится около 75% территории Херсонской области, вошедшей в состав страны после референдума 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВКС России ударили ФАБами по Маякам и Светличному.  До этого ВКС России ударили ФАБ-1500 по пунктам управления БПЛА в районе Хотени в Сумской области и Дружковке в ДНР, а также уничтожили украинские пункты БПЛА бомбами ФАБ-1500.

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    26 сентября 2026, 12:26 • Видео
    Россия начала отключение Украины от интернета

    В столице Украины начались перебои со связью, включая интернет. Это последствие российских ударов по дата-центра и телекоммуникационной инфраструктуры. Но почему они стали успешными только сейчас?

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    26 сентября 2026, 09:13 • Новости дня
    Российские войска поразили мост снабжения ВСУ под Одессой

    ВС России поразили мост снабжения ВСУ в Одесской области

    Российские войска поразили мост снабжения ВСУ под Одессой
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские вооруженные силы уничтожили автомобильный мост в населенном пункте Маяки Одесской области, использовавшийся для доставки военных грузов украинским подразделениям, сообщили в Минобороны.

    Российские военные нанесли удар по автомобильному мосту в Одесской области, который использовался для снабжения украинской армии, передает Минобороны в MAX.

    «Поражен автомобильный мост в населенном пункте Маяки, задействованный для переброски грузов военного назначения подразделениям ВСУ», – заявили в ведомстве.

    В ночь на субботу Вооруженные силы России продолжили атаки беспилотниками на портовую и транспортную инфраструктуру, а также логистические центры, работающие в интересах украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад российские военные уничтожили в Одесской области судно с западным оружием.

    Неделей ранее Вооруженные силы России поразили понтонную переправу через реку Днестр.

    В августе массированный удар привел к перекрытию автомобильного моста в населенном пункте Маяки.

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    26 сентября 2026, 03:37 • Новости дня
    Военный эксперт сообщил о подготовке российских войск к штурму Славянска

    Марочко: ВС России готовятся к штурму Славянска и Краматорска

    Военный эксперт сообщил о подготовке российских войск к штурму Славянска
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские войска активно готовятся к штурму восточных рубежей Славянско-Краматорской агломерации, нанося существенный урон подразделениям ВСУ в этих городах, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Хочу отметить, подготовительные мероприятия в Славянске и Краматорске уже ведутся не один день. В целом можно говорить, что мы сейчас наносим серьезный ущерб противнику именно в этих городах», – заявил он ТАСС.

    По информации Марочко, после успешной зачистки Николаевки и выравнивания линии фронта российские войска смогут начать штурм восточных окраин Славянско-Краматорской агломерации.

    Он добавил, что для стабилизации обстановки под Красным Лиманом в ДНР командование ВСУ перебросило 3-й армейский корпус и подразделение запрещенной в России террористической организации «Азов».

    Ожидая потерю позиций, украинская сторона также направляет в этот район дополнительные резервные силы, подытожил эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силовики сообщили об усилении принудительной эвакуации детей из Славянска. Офицер запаса Дандыкин сообщил о старте решающих сражений в зоне СВО и вынужденной обороне ВСУ в Красном Лимане.

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    26 сентября 2026, 14:41 • Новости дня
    Спящий украинский солдат пропустил российских военных и сдался в плен

    Спящие украинские военные попали в плен к российским бойцам под Харьковом

    Спящий украинский солдат пропустил российских военных и сдался в плен
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский военнослужащий уснул во время несения дежурства в блиндаже, пропустив бойцов ВС России, рассказал солдат ВСУ Михаил Скляр, сдавшийся в плен группировке войск «Запад» в Харьковской области.

    Инцидент произошел в Харьковской области, где бойцы сдались группировке войск «Запад», передает ТАСС. На опубликованной Министерством обороны России видеозаписи пленный рассказал подробности своего задержания.

    «По очереди с напарником дежурили. Я дежурил в свою смену. Разбудил напарника, сказал, что его очередь. Сам лег спать. Потом просыпаюсь, смотрю, он рядом со мной спит. И слышу голоса возле входа в блиндаж. Мужики крикнули: «Мужики, сдавайтесь, или мы сейчас закинем вам туда две гранаты»», – сообщил солдат.

    Пленный добавил, что российские военные потребовали сложить оружие и отдать средства связи. После выполнения этих условий оба украинских бойца благополучно сдались в плен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный солдат ВСУ Михаил Скляр пожаловался на строительство укрытий под постоянными ударами российских войск.

    Ранее группировка войск «Север» приступила к ликвидации остатков украинских сил в Харьковской области.

    В Курской области российские военные взяли в плен заснувшего на позиции снайпера противника.

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    26 сентября 2026, 15:07 • Новости дня
    Российские дроны взяли под полный контроль небо над Добропольем
    Российские дроны взяли под полный контроль небо над Добропольем
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские расчеты беспилотных систем группировки «Центр» обеспечили полный контроль над небом на Добропольском направлении, уничтожая вражеские пункты управления и технику.

    Российские операторы беспилотников группировки войск «Центр» установили полный контроль над воздушным пространством на Добропольском направлении, сообщает Минобороны.

    Военнослужащие не только успешно перехватывают любые воздушные цели противника, но и наносят точечные удары. В результате этих действий ликвидируются вражеские пункты управления вместе с военной техникой.

    «На Доброполье жарко: небо под полным контролем наших дроноводов», – комментирует действия армии России военное ведомство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская группировка войск «Центр» завершила окружение крупного узла обороны ВСУ в Доброполье. Затем наши бойцы продолжили уничтожение блокированной группировки украинской армии в этом городе.

    Накануне подразделения беспилотной авиации пресекли попытки прорыва противника из образовавшегося котла.

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    26 сентября 2026, 01:25 • Новости дня
    Захарова назвала «дипломатическим фиаско» итоги Карпатской восьмерки на Украине

    Захарова: Карпатская восьмерка кончилась «дипломатическим фиаско»

    Захарова назвала «дипломатическим фиаско» итоги Карпатской восьмерки на Украине
    @ Yurii Rylchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Саммит Карпатской восьмерки на Украине обернулся дипломатическим провалом Украины, поскольку лидеры соседних стран отказались поддерживать военные и энергетические инициативы Владимира Зеленского, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В Ивано-Франковской области с 18 по 20 сентября прошли заседания «инаугурационного» саммита так называемой Карпатской восьмерки, куда вошли Австрия, Венгрия, Польша, Сербия, Словакия, Румыния, Украина и Чехия. Инициатором создания формата выступил лидер киевского режима Владимир Зеленский, позиционируя его как площадку для геополитического диалога.

    В ответ лидеры соседних стран дали понять, что не собираются спешить с совместным строительством энергообъектов. Прозвучали и более жесткие оценки, указывающие на то, что Банковой не удастся втянуть государства региона в дальнейшие военные авантюры.

    «Саммит» завершился дипломатическим фиаско. Киевскому режиму не удалось инициировать создание устойчивого регионального формата. Ряд евростолиц предпочли на высшем уровне дистанцироваться от этого откровенного фарса. Сдержанностью на напористые заходы Зеленского ответили Венгрия, Словакия и Чехия, лидеры которых проигнорировали мероприятие», – заявила Захарова, чей комментарий приводит МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Румынии на саммите Карпатской восьмерки отвлекал Зеленского носками. Премьер Венгрии Мадьяр назвал Украину деревней и объяснил отказ от «Карпатской восьмерки».

    «Карпатская восьмерка» Зеленского рассыпалась на первом саммите.

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    26 сентября 2026, 08:21 • Новости дня
    Российские беспилотники уничтожили центр связи Starlink в Киеве

    Российские войска поразили инфраструктуру связи и порты на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские беспилотники нанесли ночные удары по логистическим центрам, портам и инфраструктуре связи на Украине, включая киевский центр поддержки спутниковой системы Starlink, сообщило Минобороны России.

    Российские войска продолжили ночные атаки беспилотниками по портовой, транспортной и логистической инфраструктуре Украины, сообщает Минобороны. Целями стали объекты, обеспечивающие деятельность украинской армии.

    В Киеве был поражен центр обработки данных «Космонова». Этот объект поддерживал работу мобильного интернета и систем спутниковой связи Starlink для нужд вооруженных сил.

    В Одессе и Одесской области удары пришлись по портовому пункту в Вилково, через который поставлялось европейское оружие. Также поражен автомобильный мост в Маяках и логистический центр «Новая почта», где хранились военные грузы. В акватории Черного моря уничтожен сухогруз с военным снаряжением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 22 сентября российские военные поразили логистические центры и судно с оружием в Одессе. Днем ранее армия России уничтожила склад военной продукции в Киевской области. До этого Министерство обороны отчиталось о ночных ударах беспилотниками по украинским портам.

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    26 сентября 2026, 12:34 • Новости дня
    ПВО России за сутки сбила 1222 украинских беспилотника
    ПВО России за сутки сбила 1222 украинских беспилотника
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Средствами ПВО за минувшие сутки сбиты четыре управляемые авиабомбы, два снаряда американской РСЗО HIMARS и 1222 беспилотника.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение используемым в интересах ВСУ объектам транспортной инфраструктуры, а также цехам производства и местам хранения БПЛА и комплектующих к ним, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 246 342 беспилотника, 672 ЗРК, 31 033 танка и других бронемашин, 1 781 боевая машина РСЗО, 36 561 орудие полевой артиллерии и минометов, 72 889 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в субботу сообщалось, что российские войска поразили мост снабжения ВСУ под Одессой.

    Также российские беспилотники уничтожили центр связи Starlink в Киеве.

    ВС России за неделю нанесли два массированных и семь групповых ударов.

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    26 сентября 2026, 16:39 • Новости дня
    От удара дрона ВСУ по кафе в Херсонской области погибли две девушки
    От удара дрона ВСУ по кафе в Херсонской области погибли две девушки
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Целенаправленная атака вражеского дрона полностью уничтожила заведение общепита в поселке Аскания-Нова в Херсонской области, при этом были убиты две молодые девушки.

    Дрон Вооруженных сил Украины атаковал кафе в Херсонской области. В итоге были убиты две девушки и еще два человека получили тяжелые ранения, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем канале в Максе.

    «Вечером 25 сентября беспилотник киевского режима ударил по кафе «День-ночь» в Аскании-Нова Чаплинского округа», – констатировал глава области.

    Здание оказалось полностью разрушено. Спасатели извлекли из-под завалов тела погибших девушек 2004 и 2006 годов рождения.

    Тяжелые осколочные ранения и сотрясение мозга получили еще двое пострадавших. Медики оперативно доставили раненых мужчину 1993 года рождения и юную местную жительницу в центральную районную больницу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 сентября в результате атаки украинских войск на территорию Каховского округа Херсонской области погибла девочка, а ее родители получили ранения.

    В тот же день в результате удара ВСУ по пассажирскому автобусу погибла член участковой комиссии № 220 Нижнесерогозского района области.

    До этого Сальдо сообщил о гибели 545 мирных жителей региона из-за регулярных обстрелов.

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    26 сентября 2026, 12:05 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковские Петропавловку и Лозовую, сумское Марьино

    ВС России освободили харьковские Петропавловку и Лозовую, сумское Марьино

    Российские войска освободили харьковские Петропавловку и Лозовую, сумское Марьино
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля, сообщили в Минобороны.

    В ходе расширения внешней зоны контроля взяты под контроль населенные пункты Петропавловка и Лозовая, говорится в канале Max Минобороны.

    Ведутся бои за освобождение Хрипунов, Грачовки и Рубленого в Харьковской области. Также формирования противника уничтожаются рядом с Нестерным, Шевченково и Варваровкой.

    В районе Нефедовки в результате огневого поражения были сорваны две попытки выхода из окружения группы до десяти боевиков.

    Потери ВСУ в кольце окружения за минувшие сутки составили свыше 50 военнослужащих, бронемашина, квадроцикл и пусковая установка РСЗО.

    Кроме того, в Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны около Светличного, Ковалей, Морозовой Долины, Шаповаловки, Жуковв Ярв и Великого Бурлука.

    В Сумской области в ходе наступления взято под контроль Марьино, отчитались в Минобороны.

    Нанесено поражение живой силе и технике аэромобильной, механизированной бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Эсмани, Кияницы, Вакаловщины и Бояро-Лежачей.

    Всего же в зоне ответственности группировки за последние сутки противник потерял свыше 245 военнослужащих, бронемашину, два орудия полевой артиллерии и пусковую установку РСЗО.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны у Глущенково, Андреевки, Лесной Стенки, Червоного Оскола, Грушевки, Яремовки Харьковской области и Райгородка Донецкой Народной Республики (ДНР).

    Потери ВСУ при этом составили свыше 220 военнослужащих, танк, американская бронемашина MaxxPro и станция РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Дружковки, Славянска, Василевской Пустоши, Николаевки, Краматорска, Белокузьминовки и Червонозоряного ДНР.

    Противник потерял до 160 военнослужащих и артиллерийское орудие.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии около Белозерского, Роганскогог, Андреевки, Нововодяного, Сергеевки, Бокового, Веселого Поля и Горняка ДНР.

    В Доброполье подразделения 51-й общевойсковой армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в западной и восточной частях города. За сутки были уничтожены до 40 боевиков. В течение суток противник попыток прорыва из окружения не предпринимал.

    Всего в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили до 415 военнослужащих, четыре бронемашины и станция РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в субботу сообщалось, что «северяне» освободили Бузово Второе и разделили группировку ВСУ натрое.

    ВС России за неделю взяли под контроль 13 населенных пунктов в зоне СВО.

    Два дня назад российские войска освободили Доброполье Малое в ДНР и запорожскую Светлую Долину.

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    26 сентября 2026, 15:41 • Новости дня
    Телеканал Минобороны Украины прекратил вещание после ударов по Киеву

    Телеканалы «Армия.ТВ» и «Новини Live» на Украине прекратили вещание после атаки

    Телеканал Минобороны Украины прекратил вещание после ударов по Киеву
    @ Yevhen Kotenko/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Главный телеканал Минобороны Украины «Армия.ТВ» и информационный ресурс «Новини Live» прервали эфиры на фоне масштабного поражения серверных инфраструктур в Киеве.

    Центральный телеканал Министерства обороны Украины «Армия.ТВ» полностью прекратил выход в эфир, передает «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    Причиной внезапной остановки работы стали недавние результативные удары по киевским дата-центрам, где располагалось серверное оборудование.

    Помимо главного военного медиаресурса, телевизионные трансляции также вынужденно остановил украинский канал «Новини Live». Дальнейшие перспективы восстановления телевизионного сигнала и работоспособности пораженных инфраструктурных объектов пока остаются неизвестными.

    Масштабные перебои в работе интернета и хостинг-площадок зафиксированы в украинской столице и ряде других регионов страны из-за повреждения узлового оборудования.

    Ранее Минобороны сообщило о поражении в Киеве центра обработки данных «Космонова». Этот объект обеспечивал работу мобильного интернета и поддержку системы спутниковой связи Starlink в интересах Вооруженных сил Украины.

    В субботу украинские телеканалы заявили о сбоях в вещании после взрывов в дата-центрах. Двумя днями ранее российская армия поразила предоставлявшие вычислительные мощности для ВСУ дата-центры «Киевстар» и «Парковый».


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    26 сентября 2026, 15:19 • Новости дня
    Guardian сообщила о неспособности Киева сбивать новые российские беспилотники

    Guardian заявила о бессилии украинской ПВО перед реактивными дронами России

    Guardian сообщила о неспособности Киева сбивать новые российские беспилотники
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина не может справиться с новыми российскими беспилотниками, пишет The Guardian.

    Вооруженные силы Украины не могут справиться с новыми беспилотными аппаратами России, передает РИА «Новости».

    Газета The Guardian обратила внимание на острую нехватку систем противовоздушной обороны. «Киев не в силах противостоять нарастающей волне новых российских реактивных беспилотников, включая «Герань-5», – говорится в публикации.

    Журналисты отмечают критический дефицит перехватчиков для комплексов Patriot, которые необходимы для защиты от баллистических и крылатых ракет. Журнал Economist добавил, что проблемы будут только усугубляться. Выяснилось, что российские предприятия смогли наладить масштабное производство реактивных двигателей вопреки прогнозам западных аналитиков.

    Украинский уполномоченный по вопросам санкционной политики Владислав Власюк признавал ранее, что страна не способна самостоятельно выпускать дроны-перехватчики для скоростных целей. В результате армия полностью зависит от западных поставок зенитных ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британская пресса назвала революционным переход российских сил к использованию реактивных беспилотников.

    Испытания новых украинских дронов-перехватчиков завершились провалом из-за потери управления на высоких скоростях.

    Вооруженные силы Украины полностью исчерпали запасы американских ракет для зенитных комплексов Patriot.

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    26 сентября 2026, 08:27 • Новости дня
    Российская ПВО сбила 645 украинских беспилотников за ночь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские системы противовоздушной обороны отразили масштабную атаку, уничтожив 645 украинских беспилотников над 15 регионами страны за минувшую ночь, сообщило Минобороны России.

    В течение прошедшей ночи, с 20:00 25 сентября до 08:00 26 сентября, дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 645 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, передает Минобороны.

    Массированная атака была отражена над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тульской областей. Кроме того, беспилотники сбиты над Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями.

    Также вражеские дроны были уничтожены над Республикой Крым и акваториями Черного и Азовского морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 18 сентября российские средства противовоздушной обороны перехватили 629 украинских беспилотников. Днем 16 сентября военные уничтожили 68 вражеских дронов над восемью регионами страны. В ночь на 9 сентября системы ПВО поразили 596 беспилотных летательных аппаратов.

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    26 сентября 2026, 11:23 • Новости дня
    При атаке беспилотников на Кубани погибли три человека
    При атаке беспилотников на Кубани погибли три человека
    @ Павел Селезнев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Краснодарском крае жертвами падения обломков беспилотных летательных аппаратов стали три человека, еще двое получили ранения, сообщили власти региона.

    Три человека погибли и еще двое получили ранения в результате падения обломков беспилотников в Северском районе Краснодарского края, сообщает оперштаб региона.

    «По уточненным данным, в Северском районе из-за падения обломков БПЛА погибло три и пострадало два человека», – говорится в сообщении штаба.

    Возникшие на территории местных предприятий пожары уже ликвидированы. Также зафиксированы обрывы проводов на железнодорожной сети, однако к настоящему моменту движение поездов полностью восстановлено. Из-за инцидента около 26 тыс. жителей остались без электроэнергии, сейчас ведутся ремонтные работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о гибели людей при атаке беспилотников на Северский район.

    В начале сентября жертвами массированного налета дронов на Новороссийск стали четыре человека.

    А в конце августа из-за падения обломков аппарата на территорию железнодорожной станции Афипская погибли двое мирных жителей.

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