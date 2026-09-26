«Северяне» освободили Бузово Второе

Tекст: Катерина Туманова

«На Волчанском направлении, освободив Бузово-Второе, «Северяне» практически разделили окруженную группировку ВСУ на три части и продолжают ее уничтожение. Есть продвижения в районе Петропавловки и Лозовой с внешней стороны «котла», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

По словам военнослужащих, противник силами двух боевых групп 159 омбр предпринял попытку выйти из окружения в районе Нефедовки. Затея ВСУ была вскрыта разведкой, противник уничтожен комплексным огнем.

На Великобурлукском направлении бойцы завершили уничтожение окруженных сил ВСУ в районе восточнее Ольховатки.

Украинское командование срочно снимает часть подразделений 475 ошп, которые ранее были выбиты из Казачьей Лопани, и перебрасывает их на прорыв Волчанского котла, добавили бойцы.

В Сумском районе штурмовые подразделения «Северян» продвинулись в районе Марьино. Тяжелые стрелковые бои идут в районе Малой Рыбицы и Хотени. В Шосткинском районе бойцы продвинулись на двух участках в районе Толстодубово. В Краснопольском районе стрелковые бои идут в районе населенного пункта Степок.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 250 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 110 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт сообщил о подготовке российских войск к штурму Славянска. Командующий группировкой «Север» сообщил о наступлении ВС России на Сумы.

Министр обороны Белоусов проинспектировал группировку войск «Север» в зоне СВО и заслушал доклады об успешном расширении полосы безопасности.