Ямпольская назвала Зеленского опасной версией Мюнхгаузена из-за слов о ракете

Tекст: Тимур Шайдуллин

Ямпольская прокомментировала нецензурный ответ украинского лидера журналистам, пишет РИА «Новости». Напомним, после выступления на Генассамблее ООН Зеленский, отвечая на вопрос о возможном визите в Москву, заявил, что прилетит «на ракете», и добавил бранное слово.

«Мы бы могли сказать, что это человек-анекдот, но, понимаете, все-таки это человек – скверный анекдот», – заявила Ямпольская на брифинге. Она отметила, что барон Мюнхгаузен, рассказывавший о полетах на ядре, был безобидным выдумщиком, в отличие от Зеленского, которого она назвала опасным для человечества.

Ямпольская также обратила внимание на языковую ситуацию на Украине. По ее словам, абсолютное большинство населения страны владеет русским языком и использует его в быту. При этом, как подчеркнула Ямпольская, простые граждане и школьники регулярно подвергаются штрафам и давлению за общение по-русски.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова также прокомментировала слова Владимира Зеленского о полете в Москву на ракете.

Ранее бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель рассказала о неспособности политика воспринимать большие объемы информации на украинском языке.

Политолог Владимир Скачко назвал использование русского языка сотрудниками СБУ доказательством провала политики насильственной украинизации.