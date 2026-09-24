Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.0 комментариев
Ямпольская сравнила Зеленского с бароном Мюнхгаузеном
Ямпольская назвала Зеленского опасной версией Мюнхгаузена из-за слов о ракете
Советник президента России Елена Ямпольская назвала Владимира Зеленского опасным аналогом барона Мюнхгаузена после его слов о готовности прилететь в Москву на ракете.
Ямпольская прокомментировала нецензурный ответ украинского лидера журналистам, пишет РИА «Новости». Напомним, после выступления на Генассамблее ООН Зеленский, отвечая на вопрос о возможном визите в Москву, заявил, что прилетит «на ракете», и добавил бранное слово.
«Мы бы могли сказать, что это человек-анекдот, но, понимаете, все-таки это человек – скверный анекдот», – заявила Ямпольская на брифинге. Она отметила, что барон Мюнхгаузен, рассказывавший о полетах на ядре, был безобидным выдумщиком, в отличие от Зеленского, которого она назвала опасным для человечества.
Ямпольская также обратила внимание на языковую ситуацию на Украине. По ее словам, абсолютное большинство населения страны владеет русским языком и использует его в быту. При этом, как подчеркнула Ямпольская, простые граждане и школьники регулярно подвергаются штрафам и давлению за общение по-русски.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова также прокомментировала слова Владимира Зеленского о полете в Москву на ракете.
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