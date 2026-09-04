Сбербанк зафиксировал резкое снижение оттока наличности из российских банков

Сбербанк сообщил о сокращении оттока наличности из банков на треть

Tекст: Мария Иванова

Ситуация со спросом на наличные деньги в России в августе заметно улучшилась по сравнению с июлем, передает РИА «Новости».

Зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов на полях Восточного экономического форума сообщил, что отток наличности из банков сократился примерно на треть.

«В целом в августе динамика была лучше, чем в июле. Отток наличности был примерно на треть меньше. Это, конечно, позитивный сигнал», – подчеркнул представитель банка, отвечая на вопрос о повышенном спросе на наличные. Он добавил, что важно оценивать долю наличного оборота в контексте денежной массы предыдущих месяцев, где также наблюдается улучшение.

По словам Скворцова, летний рост потребности в наличности был обусловлен сезонными тратами населения, включая расходы на путешествия за рубеж. Дальнейшую динамику во многом определит четвертый квартал. Ранее Центробанк отмечал, что рост объема наличных является естественным процессом при растущей экономике. Сейчас доля наличных денег в денежной массе составляет около 15%, тогда как пять лет назад этот показатель достигал 20%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центробанк объяснил ускорение роста объема наличных денег компенсацией за предыдущие два года.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков спрогнозировал постепенный спад интереса граждан к бумажным деньгам.

Весной финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов выразил обеспокоенность ростом доли наличных расчетов.