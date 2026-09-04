Силовики задержали криминального авторитета Татаренкова за убийства в 1990-е

В Хакасии арестовали криминального авторитета Татаренкова за двойное убийство

Tекст: Мария Иванова

Следователи возобновили расследование уголовного дела о расправе над двумя жителями республики в 1993 году, передает РИА «Новости».

Масштабная работа правоохранителей позволила установить личности участников преступной группировки из Саяногорска. Выйти на след подозреваемых помогли признательные показания одного из сообщников, отбывающего пожизненное лишение свободы.

По версии следствия, осенью 1993 года Владимир Татаренков решил устранить двух знакомых для укрепления криминального авторитета. Он привлек трех исполнителей, которые вооружились автоматами и устроили засаду на трассе Саяногорск – Черемушки.

«Заняв позиции для огневого поражения, они ожидали сигнал от Татаренкова по радиостанции. Получив подтверждение о приближении нужного автомобиля, исполнители открыли огонь по транспортному средству, в салоне которого находились потерпевшие. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте происшествия», – сообщили в ведомстве.

Сейчас Владимир Татаренков и его подельник находятся под стражей, им предъявлено обвинение в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах. Известно, что в 2012 году криминальный авторитет уже получал 13 лет тюрьмы за аналогичные преступления и вышел на свободу в 2020 году.

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