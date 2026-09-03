Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.0 комментариев
Российский посол потребовал незамедлительно освободить «Профессора Молчанова»
Глава российской дипмиссии Николай Корчунов анонсировал обжалование решения норвежского суда об аресте научно-исследовательского корабля на Шпицбергене.
Дипломаты поддерживают постоянный контакт с местными властями для разрешения ситуации, передает РИА «Новости». Накануне норвежская сторона задержала судно «Профессор Молчанов» в порту Баренцбург. Основанием стал ордер, выданный по заявлению украинского предприятия «Нафтогаз».
«Настаиваем на незамедлительном освобождении судна, обеспечении безопасности его пассажиров и экипажа», – подчеркнул Корчунов. Команда и пассажиры сейчас размещены в российском поселке, где получают всю необходимую помощь.
Юристы уже готовятся оспорить наложенные ограничения в правовом поле. Представители посольства продолжают отстаивать государственные интересы и контролировать условия пребывания россиян на архипелаге.
Как писала газета ВЗГЛЯД, норвежские власти арестовали российское научное судно «Профессор Молчанов» на Шпицбергене.
Президент России Владимир Путин назвал задержание корабля актом государственного терроризма.
Представитель министерства юстиции Норвегии Франк Линюм заявил о непричастности военных к захвату судна.