Путин оценил развитие стратегического взаимодействия России и Китая

Путин заявил о динамичном развитии энергетического сотрудничества с Китаем

Tекст: Мария Иванова

«Отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой продолжают развиваться по восходящей», – отметил глава государства в приветствии участникам восьмого Российско-Китайского энергетического бизнес-форума, передает сайт Кремля.

Российская Федерация уверенно удерживает первое место по объемам поставок нефти и природного газа китайским потребителям. Кроме того, Москва находится в числе главных экспортеров угля и сжиженного природного газа.

Глава государства добавил, что в Китае успешно завершается возведение нескольких энергоблоков атомных электростанций по российскому дизайну. Страны также ведут совместную разработку технологических инноваций для повышения эффективности и экологической безопасности добычи углеводородов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне российский лидер анонсировал подготовку масштабных совместных проектов с Пекином в сфере энергетики.

До этого председатель КНР Си Цзиньпин назвал развитие двусторонних отношений стратегическим выбором обоих государств.

Также Москва завершает возведение энергоблоков российского дизайна на китайских атомных электростанциях.