Путин сообщил о желании американских компаний вернуться на рынок России

Путин: В США много компаний, которые хотят возобновить работу с Россией
Президент России Владимир Путин отметил, что ряд американских компаний выразили заинтересованность в восстановлении или начале сотрудничества с Россией, несмотря на сложную международную обстановку.
Владимир Путин заявил, что среди компаний США есть значительное количество заинтересованных в возобновлении или начале работы с Россией, передает РИА «Новости».
«К Азиатско-Тихоокеанскому региону относятся, скажем, и Соединенные Штаты. И там очень много заинтересантов, которые хотят возобновить или начать новую работу с нами», – отметил президент России на пленарном заседании Восточного экономического форума.
«У нас есть хорошие предложения по работе с компаниями США на Аляске», – добавил он.
Десятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября на территории Дальневосточного федерального университета. Основная тема нынешнего ВЭФ – «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».
Ранее на форуме президент России Владимир Путин заявил, что европейские компании хотят вернуться на российский рынок.
Владимир Путин подчеркнул, что Россия сохраняет открытость для сотрудничества со всеми странами и не намерена изолироваться.
Российский лидер также заявил, что двуглавый орел России смотрит не только на запад и восток, но и на юг.