Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.
Путин: Двуглавый орел России смотрит не только на запад и восток, но и на юг
Президент России Владимир Путин отметил в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума, что российский двуглавый орел символизирует интересы страны не только на западном и восточном направлениях, но также и на южном, передает ТАСС.
В ответ на замечание модератора о том, что головы орла должны смотреть в одну сторону, Путин заявил: «Вы сказали про то, что наш орел куда-то смотрит: восток, запад. Но есть еще и юг».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России назвал Дальний Восток лидером экономического роста страны. Глава государства отметил важность устойчивости традиционных отраслей региона.