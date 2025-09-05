Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.5 комментариев
Путин заявил о важности устойчивости традиционных отраслей Дальнего Востока
Президент России Владимир Путин подчеркнул на сессии ВЭФ значимость сохранения стабильного развития ключевых сфер экономики Дальнего Востока.
Президент России Владимир Путин высказал мнение о необходимости поддерживать устойчивую динамику в традиционных отраслях Дальнего Востока, передает РИА Новости. На пленарном заседании Восточного экономического форума глава государства отметил, что поддержание роста в ключевых секторах региона крайне важно.
По словам Путина, «важно сохранить устойчивую динамику в его традиционных отраслях по тем направлениям, которые уже, что называется, пошли в рост».
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ будет говорить о развитии Дальнего Востока. Продолжительность пленарного заседания с участием Путина составит два часа. Президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ на полях ВЭФ.