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    4 сентября 2026, 08:30 • Экономика

    Бурный рост Дальнего Востока привел к парадоксальному эффекту

    Бурный рост Дальнего Востока привел к парадоксальному эффекту
    @ Илья Аверьянов/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Повышение транспортной доступности Дальнего Востока и в целом его бурный рост привели к интересному эффекту. Регион оказался в зоне риска энергодефицита. Одновременно с новыми железными дорогами и аэропортами надо строить электростанции. Причем очень много. Иначе этот рост притормозится, а России нужны широкие ворота в Китай и Азию. В чем особенность Дальнего Востока и как меняется его роль из дальнего в приоритетный регион?

    Россия активно работает над повышением транспортной и энергетической доступности Дальнего Востока, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, одна из проблем – это логистика. На Дальний Восток далеко везти – а значит, дорого, не хватает железных дорог и аэропортов, отметил Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. И вторая задача – построить новые энергетические мощности, добавил президент.

    Чтобы увеличить пропускную способность на Дальнем Востоке, который связывает Россию с Китаем и Азией, надо работать на четырех направлениях, заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин на полях Восточного экономического форума.

    Первое направление – это развитие Восточного полигона, то есть БАМа и Транссиба. За последние несколько лет их мощность была увеличена вдвое – до 180 млн тонн грузов в год, заявил вице-премьер Александр Новак.

    «Проект модернизации БАМа и Транссиба можно назвать главным для региона в условиях переориентации грузовых потоков на Восток. С 2013 по 2024 год пропускная способность магистралей выросла с 98 до 180 млн тонн грузов. Запущен третий этап модернизации. В его рамках будет снято ключевое ограничение на БАМе за счет строительства второй ветки Северомуйского тоннеля», – говорит Татьяна Кулакова, директор Института экономики транспорта и транспортной политики факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ.

    Второе направление – это развитие портовых мощностей. «Мощности портов Дальнего Востока за последние 10 лет выросли почти в два раза. Частный капитал активно участвует в развитии портовой инфраструктуры. Например, строится крупнейший в регионе «сухой порт» – транспортно-логистический центр «Артем» на принципах ГЧП. Модернизация портов дает прямой эффект, по сравнению с 2024 годом перевалка контейнеров в Дальневосточном бассейне за 2025 год выросла на 8,2%», – отмечает Кулакова. Минтранс планирует практически в два раза увеличить объемы перевалки через морские порты к 2030 году.

    Третье направление работы Минтранса – пограничные переходы, как железнодорожные, так и автомобильные. Недавно открыт погранпереход «Пограничный», который в три раза увеличил проходимость автомобилей. На очереди открытие перехода Краскино – Хасан, и в 2027 году будет открыт еще ряд погранпереходов. «Это позволит убрать все логистические ограничения», – говорит Никитин.

    Четвертое направление – цифровизация перевозок для убыстрения и комфорта. Это национальная цифровая транспортно-логистическая платформа «Лотус». Кроме того, на Дальнем Востоке запускают пилотный проект по доставке товаров дронами.

    Еще одно достижение – это повышение авиационной мобильности населения. «Расширяется программа субсидирования авиаперевозок. Серьезное внимание уделяется модернизации аэродромной сети: новые пассажирские терминалы уже введены в эксплуатацию в Хабаровске и Петропавловске-Камчатском. В результате растет пассажиропоток в аэропортах региона. Работы по реконструкции и обновлению объектов аэропортовой инфраструктуры продолжаются в рамках запланированных мероприятий», – отмечает Кулакова.

    Одновременно с развитием инфраструктуры встает вторая важная задача – надо строить энергетическую инфраструктуру региона, чтобы дальше обеспечивать высокий экономический рост и держать достигнутую планку, говорит Новак. Потому что при таком бурном развитии региона существует риск энергодефицита Дальнего Востока, замечает Путин.

    «Можно перекладывать стоимость электроэнергии со всей страны для того, чтобы сделать подешевле здесь, на Дальнем Востоке. И мы так и делаем, потому что другого пути сейчас не существует, но самое главное – строить здесь»,

    – говорит президент.

    В августе правительство Российской Федерации утвердило долгосрочную программу развития электроэнергетики на Дальнем Востоке на период до 2050 года. Согласно ей, в ближайшие 15 лет планируется ввести в эксплуатацию примерно 16 ГВт мощностей здесь, что в два раза больше, чем сегодня. То есть речь идет об удвоении энергетических мощностей под новые проекты для развития Дальнего Востока, говорит Новак.

    Он видит большой потенциал в развитии на Дальнем Востоке солнечных, ветровых, атомных и гидроэлектростанций. В частности, в регионе планируют построить пять гидроэлектростанций общей мощностью более трех ГВт. То есть речь идет о диверсификации энергобаланса, чтобы были разные источники.

    «За последние годы главный успех дальневосточной энергетики довольно парадоксален – электричество стало быстро кончаться. За пять лет энергопотребление в ДФО выросло на 21% против 12% в среднем по России, а только в 2025 году – еще на 4,8% при снижении по стране на 1,1%. Это хороший индикатор того, что новые производства действительно появляются. Но промышленная политика разогналась быстрее энергетической инфраструктуры. Поэтому предупреждение об энергодефиците вполне предметное. Уже заявленные новые инвестпроекты требуют примерно на 3 ГВт больше, чем предусмотрено действующими планами развития энергосистемы», – говорит эксперт ИРТТЭК Михаил Вакилян.

    «Дальний Восток дошел до той стадии развития, когда дешевые налоговые режимы сами по себе уже недостаточны. Для следующего этапа развития главным дефицитным ресурсом становится доступный мегаватт», – говорит Вакилян.

    В чем особенность этого региона? Почему возникают такие сложности?

    «Во-первых, на Дальнем Востоке активно строятся крупные промышленные предприятия, увеличивается приток инвестиций, строится новое жилье – и всё это требует значительно большего объема электроэнергии.

    Влияют и старые проблемы, которые впервые стали заметны еще в конце XX века. Это высокий износ генерирующих мощностей и сетей, который может приводить к частым авариям и отключениям.

    В-третьих, фактическая изолированность дальневосточной энергосистемы, когда покупать электроэнергию на оптовом рынке в других регионах в случае дефицита сложно. Не говоря уже о том, что на нормальную работу энергосистемы влияют частые ураганы, цунами, сильные снегопады зимой, высокая сейсмическая активность, что требует ее повышенной устойчивости», – говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global.

    «Здесь недостаточно просто построить несколько электростанций. На Дальнем Востоке мегаватт в одном энергоузле далеко не всегда может заменить мегаватт в другом. Огромные расстояния требуют одновременно строить генерацию и тысячи километров сетей. Станция, ЛЭП, источник топлива и новый завод должны появляться почти синхронно. Именно с этим у нас традиционно сложнее всего», – говорит Вакилян.

    Планы по развитию энергокомплекса вполне прагматичные, внимание уделяется всем источникам энергии, в том числе ВИЭ. До 2030 года планируется ввести 8,3 ГВт тепловой генерации, в том числе угольной и газовой. На более длинном горизонте предусмотрено появление шести ГЭС общей мощностью 3,77 ГВт и две АЭС на 3,2 ГВт.

    «Гидроэнергетика для Дальнего Востока естественна из-за огромного гидропотенциала, низких эксплуатационных затрат и способности ГЭС маневрировать в энергосистеме. Но крупную ГЭС нельзя заказать сегодня и получить через два года.

    Самое слабое место сейчас – деньги и время. Только капитальные затраты «РусГидро» по шести приоритетным стройкам оцениваются примерно в 890 млрд рублей.

    Поэтому вопрос уже не столько в том, какие станции нужны. Список в основном понятен. Вопрос – успеют ли их профинансировать, построить и подключить раньше, чем отсутствие электричества начнет отсеивать новые инвестиционные проекты», – предупреждает Вакилян.

    Перспективным является строительство на Дальнем Востоке, в Якутии и в Арктике малой атомной энергетики, считает Александр Воротников, доцент ИОН Президентской академии, координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики. «Энергоснабжение многих удаленных территорий Арктики, включая районы Якутии, до сих пор в значительной степени опирается на дизельную и угольную генерацию. Такая система требует регулярного северного завоза и связана с высокими расходами на доставку топлива. Строительство малых АЭС способно изменить сложившуюся модель, предоставив территориям стабильный источник энергии и одновременно сформировав энергетический фундамент для новых производственных и инфраструктурных проектов», – считает эксперт.

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