Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.0 комментариев
Спецслужбы Латвии пришли с обысками в русские книжные магазины
Госбезопасность Латвии провела обыски в магазинах Mnogoknig из-за русских книг
Сотрудники органов государственной безопасности обыскали четыре торговые точки сети Mnogoknig в Риге из-за подозрений в нарушении европейских санкций.
Оперативные мероприятия затронули объекты в латвийской столице и Рижском регионе, передает РИА «Новости». Поводом для следственных действий стала продажа литературы на русском языке.
Местная спецслужба подтвердила факт проведения обысков. «Служба госбезопасности… провела уголовно-процессуальные действия на четырех объектах в Риге и Рижском регионе, связанных с известной сетью книжных магазинов Mnogoknig», – отмечается в заявлении ведомства.
Расследование ведется в рамках уголовного дела, возбужденного в конце июля по факту возможного обхода ограничений Евросоюза. С первого сентября в республике действует запрет на ввоз некоторых товаров из России и Белоруссии, включая печатную продукцию.
Несмотря на введенное эмбарго, ретейлер продолжал получать российские издания через территорию других европейских государств. Стоит отметить, что значительная часть населения Латвии активно использует русский язык в повседневном общении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле власти Латвии одобрили законопроект о запрете ввоза книг из России и Белоруссии.
В июне Национальный совет по электронным СМИ республики заблокировал доступ к сайту российского книжного магазина «Лабиринт».
В конце прошлого года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обвинило Ригу в дискриминации из-за повышения налога на русскоязычную печатную продукцию.