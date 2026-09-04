Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.0 комментариев
Украинские дроны атаковали коммунальное предприятие в Энергодаре
Беспилотники ВСУ повредили спецтехнику коммунального предприятия в Энергодаре
Украинские военные нанесли удар тремя БПЛА по коммунальному предприятию в Энергодаре, пострадавших нет. Повреждена техника: три трактора, автобус и автомобиль, сообщил мэр города – спутника Запорожской АЭС Максим Пухов.
Украинские войска нанесли удар тремя беспилотниками по коммунальному предприятию в Энергодаре, сообщил мэр города Максим Пухов в своем канале в MAX. В результате атаки пострадавших нет, однако повреждена техника учреждения.
«Сегодня ночью киевский режим атаковал базу нашего коммунального предприятия МКУ «Благоустройство и озеленение». Тремя беспилотниками повреждена техника предприятия, которая ежедневно работает на улицах Энергодара: три трактора, автобус и рабочий автомобиль», – написал глава городской администрации.
Он уточнил, что в здании выбито остекление, при этом возгораний допущено не было. Кроме того, еще один дрон противника сдетонировал при падении возле многоэтажного жилого дома, обошлось без разрушений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле украинские военные обстреляли здание котельной и продуктовый магазин в Энергодаре.
Месяцем ранее противник нанес десятки артиллерийских и дроновых ударов по гражданской инфраструктуре города.
Перед этим беспилотники ВСУ атаковали территорию местной медицинской санитарной части.