Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.0 комментариев
Вулин: В Сербии хотят и любят работать с Россией
На Восточном экономическом форуме лидер партии «Движение социалистов» и председатель наблюдательного совета «Сербиягаза» Александар Вулин отметил, что Сербия ценит совместную работу с Москвой за возможность сосредоточиться исключительно на экономике.
Александар Вулин на Восточном экономическом форуме высказался о двусторонних отношениях, передает ТАСС.
Политик подчеркнул, что сотрудничество опирается на взаимный интерес.
«Мы хотим работать с Россией, потому что, знаете ли, одна из причин, конечно, экономическая, это само собой разумеется. Но, кроме того, причиной, почему мы хотим и любим работать с Россией, является то, что, когда мы работаем с русскими, мы обсуждаем только экономические вопросы, а не политические», – отметил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на полях Восточного экономического форума Александр Новак и Александр Вулин обсудили продление поставок российского газа в Сербию.
Летом бывший вице-премьер балканской страны исключил возможность вступления Белграда в военный конфликт против Москвы.
Весной президенты России и Сербии по телефону рассмотрели вопросы стратегического партнерства в сфере энергетики.