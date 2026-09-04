Авиакомпания Air Tanzania приостановила рейсы между Дар-эс-Саламом и Москвой

Tекст: Елизавета Шишкова

Африканская авиакомпания прекратила полеты в Россию с 4 сентября, передает РИА «Новости».

Пассажирам отмененных рейсов пообещали полностью вернуть деньги за билеты или бесплатно перенести вылет на другие даты.

Перевозчик планирует вернуть маршрут в расписание при улучшении обстановки. «Мы продолжаем следить за ситуацией во взаимодействии с соответствующими органами и объявим о возобновлении полетов, как только результаты оценки позволят это сделать», – подчеркнули представители компании.

Из-за неожиданного решения на Занзибаре застряли не менее 700 российских туристов. Путешественники пока не получили инструкций от туроператоров по возвращению домой, передают СМИ со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Ранее билеты на прямой рейс туда и обратно стоили от 73 до 85 тыс. рублей. Теперь перелет с пересадкой обойдется туристам минимум в 100-120 тыс. рублей, что на 40% дороже прежних тарифов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Росавиация выдала авиакомпании Air Tanzania разрешение на полеты в российскую столицу.

В начале июля первый прямой пассажирский рейс из Дар-эс-Салама совершил посадку в аэропорту Внуково.

Одновременно представители двух государств подписали меморандум о сотрудничестве в туристической сфере.