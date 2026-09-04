Дизайнера Азата Тухватуллина отправили в СИЗО за создание пирамиды «Финико»

Суд арестовал дизайнера Тухватуллина по делу финансовой пирамиды «Финико»

Tекст: Мария Иванова

Столичная инстанция удовлетворила ходатайство следствия об избрании меры пресечения для бизнесмена, передает ТАСС.

В электронной картотеке Мосгорсуда появилась соответствующая запись. «Тухватуллин А.А. (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено 1 сентября», – отмечается в документе.

Следственный департамент МВД считает арестованного одним из создателей финансовой пирамиды «Финико». Ранее в декабре 2025 года правоохранители депортировали из ОАЭ в Россию сооснователя проекта Эдварда Сабирова, которого также поместили под стражу.

Следствие установило, что Эдвард Сабиров с сообщниками запустили криминальный интернет-проект в 2018 году. Они предлагали гражданам инвестировать средства, обещая высокую прибыль, однако реальной финансовой деятельности не вели. От действий злоумышленников пострадали свыше 7,7 тыс. человек, потерявших более 1 млрд рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2026 года Турция депортировала в Россию соосновательницу финансовой пирамиды «Финико».

В декабре 2025 года власти ОАЭ передали российским правоохранителям еще одного создателя этой криминальной структуры.

В мае 2024 года суд в Казани приговорил активную участницу проекта Лилию Нуриеву к четырем с половиной годам колонии.