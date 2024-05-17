В Казани суд вынес приговор «звезде» финансовой пирамиды Finiko

Суд в Казани приговорил «звезду» финансовой пирамиды Finiko Нуриеву к 4,5 года колонии

Tекст: Вера Басилая

Нуриева заключила досудебное соглашение и сотрудничала со следствием, она просила не лишать ее свободы, и заявила о готовности работать, чтобы рассчитаться с долгами, передает «Бизнес Online».

Ее обвиняли в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере и участии в преступном сообществе.

Ранее были задержаны шестеро руководителей и активных участников финансовой пирамиды Finiko, всего злоумышленники похитили более 5 млрд рублей, они действовали с января 2018 по июль 2021 года в Татарстане и других регионах России.