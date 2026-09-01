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Сотрудникам генконсульства в Бонне и Русского дома предписали покинуть ФРГ
В генконсульстве России в Бонне сообщили о требовании покинуть ФРГ
Власти Германии потребовали от сотрудников российского генконсульства в Бонне и Русского дома в Берлине вместе с семьями срочно покинуть страну.
Сотрудникам российского генконсульства в Бонне, работникам Русского дома и членам их семей предписано оперативно покинуть территорию Германии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал посольства в Берлине.
«Всем сотрудникам генконсульства и Русского дома, а также членам их семей предписано оперативно покинуть территорию ФРГ», – сказано в официальном заявлении дипмиссии.
Во вторник министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль объявил о расторжении договора, который регулирует работу Русского дома в Берлине.
Он объяснил решение необходимостью укрепления национальной безопасности. Поводом для этого стал инцидент с дроном в аэропорту Лейпцига, ответственность за который немецкие власти бездоказательно возложили на Москву.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии заявили об ужесточении въезда для граждан России. МИД ФРГ вызвал российского посла из-за инцидента с БПЛА в Лейпциге, а также объявил о закрытии генконсульства России в Бонне.