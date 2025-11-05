Германия ограничила въезд россиян в страну

Германия решила запретить въезд россиянам с загранпаспортами без биометрии

Tекст: Дарья Григоренко

Это следует из сообщения, опубликованного на сайте германского посольства в Москве. В диппредставительстве уточнили: «С 1 января 2026 года для въезда на территорию Германии гражданам Российской Федерации потребуется российский биометрический заграничный паспорт», передает ТАСС.

Обычные, небиометрические загранпаспорта будут действительны только при наличии в них действующей немецкой визы. Если такой визы нет, въезд в Германию по небиометрическому паспорту будет запрещен.

Ранее в МИД России сообщили, что в октябре российских граждан на границе некоторых стран Шенгена обязали проходить сбор отпечатков пальцев и фотографирование в рамках внедрения новой системы.

В сентябре АТОР посоветовала туристам получить биометрический заграничный паспорт из-за ограничений на признание пятилетних документов в ряде стран Шенгенской зоны.