Германия ограничила въезд россиян в страну
Германия решила запретить въезд россиянам с загранпаспортами без биометрии
С 1 января 2026 года гражданам России для въезда в Германию потребуется наличие биометрического загранпаспорта.
Это следует из сообщения, опубликованного на сайте германского посольства в Москве. В диппредставительстве уточнили: «С 1 января 2026 года для въезда на территорию Германии гражданам Российской Федерации потребуется российский биометрический заграничный паспорт», передает ТАСС.
Обычные, небиометрические загранпаспорта будут действительны только при наличии в них действующей немецкой визы. Если такой визы нет, въезд в Германию по небиометрическому паспорту будет запрещен.
Ранее в МИД России сообщили, что в октябре российских граждан на границе некоторых стран Шенгена обязали проходить сбор отпечатков пальцев и фотографирование в рамках внедрения новой системы.
В сентябре АТОР посоветовала туристам получить биометрический заграничный паспорт из-за ограничений на признание пятилетних документов в ряде стран Шенгенской зоны.