Air Tanzania сообщила о возобновлении полетов в Москву с 7 сентября

Tекст: Елизавета Шишкова

Танзанийский авиаперевозчик принял решение вернуть в расписание полеты из Дар-эс-Салама в российскую столицу, передает ТАСС.

В компании заявили: «Авиакомпания Air Tanzania Company Limited (ATCL) рада сообщить клиентам и общественности о возобновлении регулярных рейсов между Дар-эс-Саламом и Москвой с понедельника, 7 сентября 2026 года».

Представители перевозчика пояснили, что возвращение маршрутов стало возможным после завершения плановой оценки рисков операционной обстановки. Для пассажиров вновь открыто бронирование на рейсы TC422 и TC423.

Кроме того, клиенты, которые уже оплатили перелет в период временной приостановки авиасообщения, получили возможность перебронировать свои билеты на новые даты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Росавиация выдала танзанийскому перевозчику разрешение на полеты в Москву.

В начале июля в столичном аэропорту Внуково приземлился первый прямой рейс из Дар-эс-Салама.

Четвертого сентября африканская авиакомпания временно прекратила авиасообщение с Россией.