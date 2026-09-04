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Умер двукратный лауреат Каннского кинофестиваля французский режиссер Тони Гатлиф
Французский режиссер, двукратный лауреат Каннского кинофестиваля Тони Гатлиф скончался на 78-м году жизни во время работы над новым фильмом.
Французский кинематографист Мишель Буалем Дахмани, известный под творческим псевдонимом Тони Гатлиф, скончался в возрасте 77 лет, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Parisien.
«Буалем Дахмани, известный как Тони Гатлиф – французский режиссер, сценарист, композитор, актер и продюсер, скончался в возрасте 77 лет», – говорится в публикации французского издания.
Семья кинематографиста сообщила, что он умер во время работы над историческим проектом в коммуне Арль на юге Франции. Причиной смерти стали проблемы со здоровьем.
За свою карьеру Гатлиф дважды удостаивался наград Каннского кинофестиваля. В 1993 году его картина «Добрый путь» победила в номинации «Особый взгляд». В 2004 году он получил приз как лучший режиссер за фильм «Изгнанники», где выступил также сценаристом, продюсером и композитором.
Как писала газета ВЗГЛЯД, режиссер Александр Олейников скончался во время транспортировки в больницу.