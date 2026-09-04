Российские ученые создали распознающую человеческие эмоции нейросеть

В Петербурге разработали нейросеть для распознавания эмоций и черт личности

Tекст: Мария Иванова

Специалисты лаборатории естественного языка НИУ ВШЭ вместе с коллегами из РАН и Сбербанка создали уникальную нейросеть для анализа человеческого поведения, передает РИА «Новости».

Инновационная модель одновременно оценивает эмоции, выявляет личностные черты и фиксирует неуверенность собеседника.

«Разработанная модель искусственного интеллекта получает информацию о поведении человека сразу по нескольким каналам. Она анализирует видео, голос и содержание речи, а также сгенерированное описание мимики, взгляда, позы и жестов», – сообщили в пресс-службе петербургского кампуса НИУ ВШЭ. Система способна комплексно оценивать воспринимаемые черты личности и выявлять поведенческую амбивалентность.

Доцент школы информатики, физики и технологий вуза Дмитрий Рюмин уточнил, что обучение алгоритмов проходило на суперкомпьютере «Харизма». Руководитель проекта Елена Рюмина пояснила, что для разных задач использовались отдельные массивы данных. Это позволило объединить общие компоненты и повысить точность распознавания эмоций на незнакомой информации.

Разработчики видят большой потенциал применения технологии в цифровых образовательных системах и интеллектуальных интерфейсах. В будущем планируется создание персонализированных цифровых аватаров, способных адаптировать свое поведение под эмоциональное состояние конкретного пользователя.

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