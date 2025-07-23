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Российские инженеры создали робота-компаньона «Барабашку»
В Ростове-на-Дону инженеры разработали настольного робота-«Барабашку», способного вести диалог, распознавать владельца и поддерживать при эмоциональных трудностях.
Специалисты Донского государственного технического университета (ДГТУ) представили настольного робота-компаньона «Барабашку», который предназначен для поддержки пользователей в сложных эмоциональных ситуациях, передает РИА «Новости».
Согласно информации пресс-службы вуза, устройство может выстраивать зрительный контакт, поддерживать разговор и помогать создавать доверительные отношения с собеседником.
Разработчики отмечают, что робот помогает людям преодолеть трудности, связанные с накоплением нерешенных проблем и негативных эмоций, что зачастую приводит к депрессивным состояниям. «Барабашка» способен вести длительный диалог в устной форме, а не только переписываться в чат-ботах. Как заявила выпускница Института опережающих технологий «Школа Икс» Мария Буга, функционал устройства не заменяет посещения специалиста, но позволяет пользователю выговориться и выявить причину эмоциональной нестабильности.
Исследователь пояснила, что при текстовом общении люди часто скрывают настоящие эмоции, тогда как устный разговор с роботом способствует более точному анализу состояния. Кроме того, «Барабашка» распознает конкретного пользователя не только по стилю речи, но и внешности, что обеспечивает дополнительную защиту персональных данных.
В устройстве реализованы методики когнитивно-поведенческой терапии, а также система распознавания критических тем: если пользователь произносит определённые стоп-слова, робот завершает общение и предлагает обратиться к специалисту. По словам разработчиков, это позволяет уберечь пользователя от опасных обсуждений и защитить языковую модель от переобучения.
Презентация «Барабашки» прошла на форуме «Инженеры решают» в Ростове-на-Дону. В будущем команда планирует провести испытания с участием потенциальных пользователей.
В университете отметили, что приблизительно каждый десятый житель России подвержен глубоким депрессивным состояниям из-за трудностей в финансовой, семейной или профессиональной сферах, а также из-за одиночества.
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