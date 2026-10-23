Фальков призвал не запрещать искусственный интеллект в вузах

Глава Минобрнауки отчитался о заполнении бюджетных мест в вузах почти на 100%

Tекст: Дмитрий Зубарев

Высшим учебным заведениям необходимо перестроить обучение таким образом, чтобы нейросети служили инструментом развития критического мышления студентов, а не заменяли его, передает РИА «Новости».

«Понятно, что искусственный интеллект, и мы с вами придерживаемся такого тезиса, не следует ни слепо запрещать в университетах, ни некритично внедрять. То есть нужна золотая середина», – сказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков на расширенном заседании Совета Российского союза ректоров в Москве.

Кроме того, глава ведомства сообщил, что в российских вузах бюджетные места заполнены почти на 100%. Он отметил, что таких показателей удалось достичь благодаря повышению качества планирования.

Фальков также добавил, что в 2027 году Минобрнауки планирует увеличить ведущим отечественным университетам количество бюджетных мест по специальностям, востребованным у победителей олимпиад.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил о сокращении 97 тыс. платных мест по 40 специальностям.

Ранее Москва и Пхеньян подписали соглашение о взаимном признании образования.

Заместитель главы Минобрнауки Константин Могилевский сообщил о поступлении свыше 100 тыс. заявок от абитуриентов из других стран.