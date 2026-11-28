Tекст: Вера Басилая

Специализирующийся на теории чисел исследователь Донгрюль Ким рассказал, что представленное OpenAI в октябре доказательство частного случая гипотезы Ходжа упростило его работу, избавив от ряда технических сложностей, передает Financial Times. Однако доказательство еще не прошло проверку, а его обоснование оказалось трудным для понимания.

«С чисто математической точки зрения, я думаю, хорошо, что эта задача решена. Но то, как она была решена, – я не знаю, понимает ли кто-нибудь это доказательство даже сегодня. Это ставит все в очень странное положение», – сказал Ким.

В ноябре математик компании Anthropic Левент Альпеге заявил, что с помощью ИИ получил доказательство гипотезы Римана – одной из самых известных нерешенных математических задач, сформулированной 167 лет назад и касающейся распределения простых чисел. Он отметил странность нынешней математической эпохи, когда ответы часто опережают объяснения.

Достижения ИИ вызывают восхищение, но одновременно порождают опасения по поводу невостребованности математиков, соблюдения прав интеллектуальной собственности и полезности результатов, полученных без их полного понимания. Профессор математики Имперского колледжа Лондона Ана Караяни назвала предполагаемое доказательство гипотезы Римана во многом «победой человеческой математики», поскольку оно опирается на созданные людьми математические структуры. При этом она выразила обеспокоенность возможными последствиями усиления влияния ИИ-компаний на научные институты.

По ее мнению, это может привести к росту неравенства в научной среде. Она призвала к солидарности с исследователями в других областях, включая гуманитарные науки, чтобы объединить «всех, кто занимается какой-либо интеллектуальной деятельностью». Также она подчеркнула, что в математике крайне важно знать не только что, но и почему. «Роль математики никогда не сводилась к тому, чтобы просто доказывать результаты. Она заключалась в построении структур и их понимании – во многом как в способе понять нашу Вселенную», – заключила она.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник исследователи верифицировали представленное решение гипотезы Римана.

На прошлой неделе математик из компании Anthropic Левент Альпеге заявил о нахождении доказательства гипотезы Римана при помощи модели ИИ Claude.

В сентябре OpenAI объявила о решении проблемы Навье – Стокса с помощью ИИ.