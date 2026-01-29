YouTube начал удалять созданный ИИ низкокачественный контент

Tекст: Дмитрий Зубарев

Видеохостинг YouTube начал удалять низкокачественный контент, созданный с помощью искусственного интеллекта, передает ТАСС. С платформы уже были удалены несколько крупных каналов, среди которых CuentosFacianantes с 5,9 млн подписчиков и 1,2 млрд просмотров, а также Imperio de Jesus, на который были подписаны более 5,8 млн человек.

Как сообщает портал Kapwing, это решение последовало после расследования, которое выявило массовое появление низкокачественных роликов, сгенерированных ИИ, на популярных каналах. Кроме того, новые меры YouTube стали реакцией на недавнее заявление генерального директора компании Нила Мохана о борьбе с подобным контентом.

Мохан ранее подчеркнул, что компания намерена использовать свои наработки в области обнаружения спама и кликбейта для эффективного удаления низкокачественных и вводящих в заблуждение видео, созданных ИИ. В прошлом году YouTube уже сообщал о планах по борьбе с недостоверным контентом и удалил два канала, публиковавших фейковые трейлеры к фильмам, сгенерированные искусственным интеллектом.

