В Китае объявили о создании новой ИИ-системы RoboBrain

Пекинская академия искусственного интеллекта представила RoboBrain 20 для роботов

Tекст: Мария Иванова

Пекинская академия искусственного интеллекта (BAAI) объявила о создании новой системы искусственного интеллекта с открытым исходным кодом для роботов, передает ТАСС.

Глава BAAI Ван Чжунъюань сообщил, что новая разработка под названием RoboBrain 2.0 предназначена для использования в качестве «мозгов» для различных роботов, включая гуманоидов, и позиционируется как самая мощная в мире ИИ-модель такого типа.

Ван Чжунъюань подчеркнул: «В настоящее время мы сотрудничаем с более чем 20 ведущими компаниями в секторе и ищем новых партнеров для стимулирования роста». Помимо этого он заявил, что система демонстрирует высокий пространственный интеллект, что позволяет роботам точнее определять расстояние до окружающих объектов.

Среди других возможностей, разработчики отмечают улучшенные функции планирования задач. Это дает роботам возможность самостоятельно разбивать сложные действия на отдельные этапы и выполнять их автономно.

Ранее лидер Китая Си Цзиньпин предупредил о беспрецедентных рисках искусственного интеллекта.

В Пекине в апреле прошел уникальный полумарафон с участием гуманоидных роботов разных характеристик.

Между тем американская компания Nvidia объявила о создании на Тайване первого суперкомпьютера на базе искусственного интеллекта и открытии штаб-квартиры на острове.