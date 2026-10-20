Следы динозавра возрастом 120 млн лет обнаружили в Таиланде

В провинции Таиланда нашли отпечатки лап динозавра возрастом 120 млн лет

Tекст: Елизавета Шишкова

Один из следов древнего животного обнаружил тайский турист в национальном парке на северо-востоке страны. Фотографии отпечатка стали вирусными в интернете, после чего на место прибыли рейнджеры и нашли еще четыре следа, передает РИА «Новости» со ссылкой на Третий национальный телеканал Таиланда.

Во вторник специалисты-палеонтологи тайского департамента минеральных ресурсов обнаружили шестой след. Ученые проанализировали находки и установили, что отпечатки длиной 32 сантиметра оставил плотоядный динозавр с длиной тела до семи метров.

По форме следов палеонтологи предполагают, что они принадлежат сиамскому тираннозавру – дальнему родственнику Tyrannosaurus Rex. Для подтверждения этой гипотезы и более точной датировки ученым предстоит провести дополнительные исследования.

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