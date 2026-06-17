Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.88 комментариев
Российские ученые создали алгоритм для выявления депрессии по ЭЭГ и генетике
В Сибири разработали диагностирующую депрессию с точностью 93% нейросеть
Российские специалисты впервые в мире научили искусственный интеллект распознавать раннюю стадию депрессии с точностью 93%, объединив показатели мозговой активности и генетические маркеры.
Разработка сибирских ученых станет надежной основой для автоматизированной диагностики расстройств, передает ТАСС.
Впервые специалистам удалось успешно объединить показатели электроэнцефалографии и генетические маркеры в одном алгоритме.
«Ученый Томского государственного университета Неда Фироз совместно с коллегой из Новосибирского государственного университета Александром Савостьяновым предложила новый метод диагностики ранней стадии депрессии на основе графовых нейронных сетей (GNN)», – сказано в официальном сообщении Минобрнауки РФ.
Как пояснила Неда Фироз, обычно данные мозговой активности и анализы крови оцениваются врачами по отдельности. Новая модель, названная мультимодальным сверточным трансформером, мгновенно интегрирует эти показатели в единую систему. Искусственный интеллект замечает сложнейшие сочетания признаков, выступая объективным помощником для лечащего врача.
Для обучения алгоритма специалисты использовали открытую базу данных 383 человек, из которых 34 страдали недугом, а 349 были совершенно здоровы. В 93% случаев компьютер верно отличал патологию от нормы.
Результаты успешного исследования уже опубликованы в научном журнале «Безопасность информационных технологий».
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