  • Новость часаДрон ВСУ ударил по автомобилю с беременной женщиной и детьми в Брянской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Приговор насильнику ставит под удар репутацию норвежской монархии
    Политолог: Мерц лжет об общей позиции США и Европы по Украине
    Колесник: Выстрел «Адмирала Григоровича» не остудит горячие британские головы
    Запад прицельно бьет по нашей национальной идентичности
    ВСУ ударили по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области
    Российские войска освободили Кутузовку в ДНР
    США прекратили действие лицензии на поставки российской нефти
    Politico: Сделка США и Ирана не спасет Европу
    В городах США начался резкий рост популярности социализма
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У дальней Азии проснулся безусловный интерес к России

    «Третья» Азия, самая удаленная от России, может оказаться для нас не только выгодным, но и наиболее комфортным внешнеэкономическим партнером.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Израиль не позволит Трампу проиграть войну с Ираном

    Говорить о том, что США полностью и абсолютно проиграли иранскую войну, пока рано. И дело даже не в том, что до подписания соглашения еще несколько дней. И не в том, что ни прессе, ни специалистам не известно полное содержание этого документа. А в том, что есть Израиль.

    0 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Как поживает внутренний русский Израиль

    Всякий попавший в Биробиджан обратит внимание на броские двуязычные – на русском и на идише – аншлаги с названиями улиц и остановок. И задастся непременным вопросом: почему эта автономная область по-прежнему называется Еврейской, если евреев, по официальным данным, здесь осталось меньше процента?

    3 комментария
    17 июня 2026, 13:53 • Новости дня

    Тбилиси выразил возмущение Лондону за упоминание санкционированного судна

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Посол Британии в Грузии Гаррет Уорд был вызван в МИД Грузии, где ему выразили возмущение из-за заявления посольства, в котором фокусировалось внимание на наложение санкций на судно SILVAR, посетившее страну в начале года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Первый заместитель министра иностранных дел Грузии Георгий Зурабашвили подчеркнул, что «нет ни единого факта нарушения Грузией режима международных санкций, а правительство Грузии сотрудничает с международными партнерами, поэтому вызывают непонимание постоянные спекуляции этими вопросами».

    «Возмутителен в этом контексте акцент заявления посольства Великобритании, в котором говорится о посещении ранее Грузии санкционированного сейчас судна. Это целенаправленно служит неправильному восприятию и вредит интересам Грузии», – отметили в МИД.

    Георгий Зурабашвили заявил о «неприемлемом» подходе, так как когда судно посещало Грузию, оно не находилось под санкциями.

    По его словам, это же судно заходило в порты Мальты, Дании, Египта, Малайзии, Индии, Китая и других стран.

    Первый замминистра отметил, что до визита в Грузию судно прошло инспекцию в Дании и не было задержано.

    «Такие манипуляции бросают тень на отношения двух стран», – заявили в МИД Грузии послу Великобритании.

    16 июня 2026, 18:15 • Новости дня
    Эксперт оценил возможности Украины создать ядерное оружие из британского урана

    Анпилогов: Начало выработки Киевом оружейного плутония будет быстро обнаружено

    Эксперт оценил возможности Украины создать ядерное оружие из британского урана
    @ United States Department of Energy/Wikipedia

    Tекст: Андрей Резчиков

    Если Украина попытается получить ядерное оружие из британского урана, то об этом сразу станет известно, что лишит Киев элемента внезапности, критичного в военном планировании, сказал газете ВЗГЛЯД Алексей Анпилогов, эксперт в области ядерной энергетики. В рамках сделки Британия выделит около 280 млн долларов на финансирование поставок обогащенного урана для Украины.

    «С военной точки зрения использование урана, который может фигурировать в соглашении между Лондоном и Киевом, для создания ядерного оружия крайне маловероятно. Да, на территории Украины исторически существует исследовательский реактор-наработчик в Киеве – сейчас он остановлен. Но технически на подобном реакторе, напомню, Северная Корея в свое время получила первый оружейный плутоний. Вопрос в том, решится ли нынешний Киев на откровенное нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    С инженерной точки зрения запустить такой реактор незаметно невозможно, подчеркивает собеседник. «Он мгновенно создает очень специфичный радиоактивный след – прежде всего инертные газы, радиоактивные изотопы, которые неизбежно поступают в атмосферу. Учитывая близость Киева к российской границе, любые системы мониторинга зафиксируют начало работы реактора практически сразу. Это значит, что попытка получить оружейный плутоний была бы немедленно обнаружена, что лишает ее всякого элемента внезапности, критичного в военном планировании», – пояснил специалист.

    Что касается самого материала: из обогащенного урана нарабатывать плутоний, безусловно, эффективнее, чем из природного. «Однако у Украины и сейчас есть ядерное топливо, которое могло бы гипотетически рассматриваться для подобных действий, и оно официально находится под контролем МАГАТЭ. Поэтому ключевой вопрос: насколько эффективно сейчас действует система контроля агентства на украинской территории и насколько полно МАГАТЭ контролирует киевский режим», – уточнил Анпилогов.

    По его словам, если отбросить фактор международного контроля, существует принципиальное ограничение: собрать урановую бомбу из этого урана невозможно. «Степень обогащения слишком низкая, а собственных мощностей, чтобы довести уран до оружейного состояния, у Украины просто нет. Показательно, что все запасы высокообогащенного урана были вывезены с Украины еще при администрации Обамы – именно из-за опасений США, что такие материалы могут попасть в руки террористов или, как тогда формулировали, «недемократических режимов предпороговых стран», которые могли бы использовать украинский уран для производства оружейного плутония», – напомнил эксперт.

    По мнению спикера, использование урана из гипотетических поставок в военных целях – событие маловероятное. «Более того, это событие, о котором мы узнаем немедленно, как только начнутся даже первые шаги по выделению оружейного плутония. Соответственно, сколь-либо значимых внезапных военных рисков для России такая ситуация не создает: любая попытка будет мгновенно вскрыта техническими средствами контроля, нарушение ДНЯО станет очевидным для всего мира, а технологической базы для быстрого создания готового устройства у Украины все равно нет», – подытожил Анпилогов.

    Ранее стало известно о подписании двухлетнего контракта между Лондоном (Британия входит в пятерку «Рейтинга недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД) и Киевом на поставку украинской компании «Энергоатом» обогащенного урана на сумму 210 млн фунтов стерлингов (281 млн долларов). Сделка была окончательно согласована во время личной встречи Кира Стармера и Владимира Зеленского в Лондоне на Даунинг-стрит.

    Контракт заключен в рамках программы UK Export Finance. Поставки топлива будет осуществлять британская компания Urenco, которая специализируется на обогащении урана. «Сделка имеет решающее значение для энергетической безопасности Украины, поскольку «Энергоатом» обеспечивает более 50% электроэнергии страны», – говорится в аннотации британской стороны.

    «Обеспечивая безопасность энергоснабжения Украины, соглашение укрепляет устойчивость страны и ее способность противостоять российским атакам на энергетическую инфраструктуру, напрямую поддерживая интересы безопасности Великобритании и евроатлантического региона», – отмечается в пояснении Лондона.

    В 2023 году Украина заключала похожий контракт с Британией на поставку ядерного топлива на 245 млн долларов. В сфере покупки обогащенного урана стороны сотрудничают с 2010 года.

    Комментарии (8)
    16 июня 2026, 12:40 • Новости дня
    Анпилогов оценил контракт Лондона и Киева на поставку урана

    Эксперт Анпилогов: Поставки британского урана не помогут Украине

    Анпилогов оценил контракт Лондона и Киева на поставку урана
    @ Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европа может отказаться от политической составляющей в работе с Киевом в атомной сфере. Это вынудит Украину покупать обогащенный уран по более высоким ценам. Но альтернатив у нее нет, страна критически зависима от помощи Запада, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области ядерной энергетики Алексей Анпилогов. Ранее был подписан британо-украинский контракт на поставку обогащенного урана.

    «Британско-голландско-немецкая Urenco – один из крупнейших в мире производителей обогащенного урана. К тому же, она – одна из немногих компаний, разработавших свой проект газовой центрифуги для разделения изотопов», – напомнил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    По его словам, сильные позиции Urenco на рынке позволяют компании диктовать свои цены на уран. «Этим объясняется довольно высокая стоимость контракта с Киевом. Но у Украины нет иного варианта – ее зависимость от западной помощи в ядерной энергетике критическая», – указал спикер. При этом, добавил он, большинство других производителей урана ориентированы в основном на покрытие внутренних потребностей своих стран. «Даже у США нет избытка обогащающих разделительных мощностей», – отметил собеседник.

    «Вероятнее всего, в рамках нынешнего контракта Лондона и Киева обогащенный уран будет поставляться американской компании Westinghouse, которая займется созданием тепловыделяющих сборок и их размещением на украинских АЭС», – предположил эксперт. Спикер обратил внимание на то, что украинские атомные станции используют классические легководные реакторы, которые работают на обогащенном уране, а не на природном.

    «Украина и в будущем будет вынуждена покупать только топливо реакторной частоты. Его стоимость будет расти. Также Европа может отказаться от политической составляющей в работе с Киевом и начать сотрудничать в рамках рыночных цен», – добавил он. Впрочем, даже нынешний контракт не создаст существенного энергетического приращения на Украине, подчеркнул собеседник.

    «Энергосистема страны полностью утратила маневренные мощности и сбалансированность. Двухлетний контракт с Британией даст возможность закрыть бытовые нужды и чуть отдалить риск блэкаутов. Не более того», – детализировал спикер. При этом, заметил он, если возникнет необходимость, Россия имеет все возможности лишить Украину и полноценной поддержки атомной энергетики. «В случае разрушения распределительных мощностей сети 750 кВ республика будет вынуждена остановить энергоблоки», – резюмировал Анипилогов.

    Ранее канцелярия премьер-министра Британии Кира Стармера сообщила о подписании двухлетнего контракта с Киевом на поставку украинской компании «Энергоатом» обогащенного урана на сумму 210 млн фунтов стерлингов (281 млн долларов). Контракт заключен в рамках программы UK Export Finance. Поставки топлива будет осуществлять британская компания Urenco. «Сделка имеет решающее значение для энергетической безопасности Украины, поскольку «Энергоатом» обеспечивает более 50% электроэнергии страны», – говорится в аннотации британской стороны.

    «Обеспечивая безопасность энергоснабжения Украины, соглашение укрепляет устойчивость страны и ее способность противостоять российским атакам на энергетическую инфраструктуру, напрямую поддерживая интересы безопасности Великобритании и евроатлантического региона», – отмечается в пояснении Лондона.

    В 2023 году Украина заключала похожий контракт с Британией на поставку ядерного топлива на 245 млн долларов. В сфере покупки обогащенного урана стороны сотрудничают с 2010 года. Также, газета ВЗГЛЯД объясняла планы Rolls-Royce построить мини-АЭС на Украине.

    Комментарии (6)
    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операциq на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

    Комментарии (0)
    14 июня 2026, 15:31 • Новости дня
    Рейтинг британского премьера Стармера рухнул до исторического минимума

    Рейтинг британского премьера Стармера упал до исторического минимума

    Рейтинг британского премьера Стармера рухнул до исторического минимума
    @ Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава британского правительства Кир Стармер побил антирекорд доверия населения на фоне массового недовольства граждан ростом цен, миграционной политикой и кризисом системы здравоохранения.

    Уровень одобрения деятельности политика опустился до рекордной отметки минус 47 баллов, передает РИА «Новости». «Стармер остается самым непопулярным (премьером – ред.) в истории», – приводит агентство данные телеканала Sky News, который ссылается на исследование компании More in Common.

    Второе место в антирейтинге занял лидер партии зеленых Зак Полански с показателем минус 25. На третьей строчке расположился руководитель правой политической силы Reform UK Найджел Фарадж, чей уровень поддержки за последние недели резко обрушился до минус 20.

    Лидеры консерваторов и либерал-демократов Кеми Баденок и Эд Дейви получили восемь и десять отрицательных баллов соответственно. Основными причинами недовольства жителей Британии стали инфляция, проблемы в медицине и наплыв мигрантов. Точные сроки проведения опроса и статистическая погрешность не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Лейбористская партия лишилась около 250 мест в местных советах Англии.

    Заместитель министра внутренних дел Британии Джесс Филлипс покинула свой пост в знак протеста против политики премьера.

    Более 80 депутатов призвали Кира Стармера уйти в отставку.

    Комментарии (9)
    16 июня 2026, 02:37 • Новости дня
    Британия собралась снабжать Украину ураном два года

    Канцелярия Стармера объявила о двухлетних поставках урана на Украину

    Британия собралась снабжать Украину ураном два года
    @ Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Великобритания намерена два года поставлять Украине обогащенный уран для обеспечения работы АЭС, сообщила канцелярия премьер-министра Кира Стармера.

    По данным канцелярии, общая стоимость поставок обогащенного урана составит 210 млн фунтов (280 млн долларов), передает РИА «Новости».

    «Великобритания будет обеспечивать работу украинских атомных электростанций следующие два года», – говорится в сообщении на официальном сайте канцелярии.

    Сообщается, что финансирование пройдет через UK Export Finance – британское экспортное кредитное агентство, а непосредственным поставщиком урана выступит компания Urenco, которая будет работать по контракту с украинским оператором «Энергоатом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2023 году сообщалось, что украинская энергетическая компания ДТЭК обсуждает с британской фирмой Rolls-Royce вопрос строительства атомных мини-станций на Украине.

    Комментарии (5)
    15 июня 2026, 15:45 • Новости дня
    Грузия объяснила начало переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС
    Грузия объяснила начало переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС
    @ Aleksander Polyakov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Решение ЕС открыть первый кластер переговоров о членстве с Украиной и Молдавией, но не с Грузией, объясняется исключительно «политическим нарративом» и отражает разочарование Грузии в Европе, заявил Генсек правящей «Грузинской мечты», столичный градоначальник Каха Каладзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Действия евробюрократов – это не та Европа, в которую мы стремились, – сказал он. – Полностью демонтирована справедливость, на нас смотрят сверху и грозят пальчиком, а мы такого категорически не потерпим».

    По его словам, решение Брюсселя начать переговоры с Киевом и Кишиневом – это «политический нарратив».

    «Никто не смотрит, какой у нас прогресс, какие реформы. Как можно предпочитать Грузии Украину и Молдавию? По всем параметрам, по любой статистике Грузия – страна-лидер, опережающая в развитии многие европейские государства», – сказал Каладзе.

    «В ответ на нашу прагматичную политику мы слышим от евробюрократов шантаж, инсинуацию, ложь. И все потому что мы, маленькая страна, посмели вести независимую политику, защищая собственные интересы, не присоединились к (антироссийским) санкциям, не открыли «второй фронт»», – заявил мэр Тбилиси.

    В мае Каладзе рассказал о давлении Евросоюза из-за отказа Тбилиси поддерживать антироссийские санкции.

    Осенью 2024 года Еврокомиссия отказалась рекомендовать начало переговоров о приеме республики в объединение.

    В ответ грузинские власти заморозили вопрос евроинтеграции до 2028 года.

    Комментарии (2)
    15 июня 2026, 06:28 • Новости дня
    Назван главный конкурент Стармера за лидерство в правящей партии Британии

    Times: Бернэм бросит вызов Стармеру при победе на выборах в парламент Британии

    Назван главный конкурент Стармера за лидерство в правящей партии Британии
    @ Carl Recine/REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Мэр Большого Манчестера Энди Бернэм готов после довыборов в парламент Великобритании в округе Мейкерфилд оперативно запустить процедуру смены лидера правящей Лейбористской партии Британии, пишет Times со ссылкой на источники в окружении Бернэма.

    Комментируя планы Бернэма бросить вызов лидеру Лейбористской партии и премьеру Британии Киру Стармеру в случае победы на довыборах, Times пишет, что первоначально команда политика собиралась выждать несколько месяцев, но отставки в правительстве заставили соратников Бернэма ускорить сценарий.

    Источник из окружения мэра заявил: «Теперь они хотят начать процесс как можно быстрее и даже рассматривают возможность заявить в ночь после довыборов, что они бросят вызов премьер-министру». Источники пояснили, что идея состоит в максимально быстром старте внутрипартийной процедуры, если Бернэм получит мандат Палаты общин, передает ТАСС.

    Ранее опросы общественного мнения показали, что мэр Большого Манчестера является фаворитом на довыборах в парламент Британии от округа Мейкерфилд на севере Англии. По данным компании More in Common, опросившей 515 местных жителей с 18 мая по 12 июня, за Бернэма готовы проголосовать 45%, за его основного оппонента из правопопулистской Reform UK Роберта Кеньона – 40%.

    Для запуска процедуры смены лидера Лейбористской партии один депутат от лейбористов в Палате общин, заручившийся поддержкой 20% членов фракции, то есть 81 парламентария на данный момент, должен направить письменное заявление генеральному секретарю партии.

    После этого все члены Лейбористской партии голосуют за предпочитаемого кандидата, и избранный лидер автоматически становится главой правительства без проведения всеобщих выборов в стране. Голосование на довыборах в округе Мейкерфилд назначено на 18 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Стармер на фоне политического кризиса и ухода ключевых фигур оборонного ведомства пообещал остаться на посту и бороться за свою должность.

    На фоне объявления об уходе с поста министра обороны Джона Хили его заместитель Алистер Карнс подал в отставку.

    Комментарии (0)
    15 июня 2026, 23:30 • Новости дня
    Лукашенко: Два года назад я предупреждал Лондон о развитии конфликта на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что еще более двух лет назад предупреждал представителей Великобритании о возможном развитии конфликта на Украине и оказался прав.

    «Два с лишним года тому назад. Мы обсуждали многие проблемы, в том числе конфликт на Украине. И я высказывал свою точку зрения и потом встречался с новыми руководителями соответствующих ведомств Великобритании, которые признали, что я был прав», – сказал Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya English.

    По его словам, предложенный им путь мирного урегулирования тогда не был принят, после чего ситуация усложнилась. Лукашенко отметил, что еще тогда предупреждал: война может привести к непредсказуемым последствиям и алогичному развитию событий, и добавил, что именно так все и произошло – передает РИА «Новости».

    Глава белорусского государства также выразил поддержку позиции США по Украине. Он согласился с тем, что европейские страны должны сами думать, как завершить конфликт на Украине, а не рассчитывать, что американцы придут и расставят «все фишки на места», и подчеркнул, что полностью разделяет такой подход.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко заявил о своих предложениях украинскому руководству в первые дни конфликта пойти на соглашение ради сохранения Донбасса.

    Белорусский лидер в интервью Al Arabiya предложил провести трехсторонние переговоры.

    В том же интервью он допустил прекращение боевых действий на Украине уже в 2026 году при наличии политической воли нескольких лидеров.

    Комментарии (0)
    16 июня 2026, 14:15 • Новости дня
    Захарова высмеяла новости о поджоге дома британского премьера украинцами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД сыронизировала над приговором лондонского суда, признавшего граждан Украины виновными в попытке уничтожить имущество главы правительства Британии.

    Накануне Центральный уголовный суд Лондона признал двух украинских граждан виновными в попытке поджога дома премьер-министра Кира Стармера в 2025 году, передает РИА «Новости».

    Дипломат обратила внимание на то, что выходцы из этой страны регулярно совершают преступления по всему миру.

    Представитель внешнеполитического ведомства предложила угадать, кого местные журналисты сделают крайними в этой ситуации. Среди вариантов она назвала самих поджигателей, спецслужбы Британии или российских граждан.

    «Правильный ответ: салат-латук – гроза британских премьеров, одолевший Лиз Трасс», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Осенью 2022 года букмекеры в Британии принимали ставки на то, сможет ли Лиз Трасс продержаться на посту дольше 35 дней. Именно за такое время полностью разлагается салат-латук. В итоге политик ушла в отставку всего через шесть дней после запуска шуточной видеотрансляции с овощем.

    Напомним, суд в Лондоне признал двух выходцев с Украины виновными в поджоге имущества британского премьера.

    Британская полиция ранее задержала пятого подозреваемого по этому уголовному делу.

    Местные спецслужбы также расследовали возможную причастность России к этим преступлениям.

    Комментарии (0)
    14 июня 2026, 17:39 • Новости дня
    В Лондоне гитариста The Rolling Stones обязали перекрасить розовую входную дверь

    Tекст: Дарья Григоренко

    Муниципалитет лондонского района Вестминстер обязал 79-летнего гитариста рок-группы The Rolling Stones Ронни Вуда изменить цвет входной двери его особняка, посчитав розовый оттенок неуместным для исторической застройки, сообщили СМИ.

    Как пишет газета The Mail on Sunday, представители власти центрального района британской столицы сочли, что яркий цвет нарушает архитектурный облик фешенебельного квартала Мейда-Вейл. Особняк стоимостью семь млн фунтов стерлингов, что составляет 9,4 млн долларов по текущему курсу, музыкант приобрел в 2017 году, передает ТАСС.

    «Кто-то сфотографировал дверь и сказал: «Такой цвет нельзя использовать». Ронни обратился в совет, и там согласились: «Нет, такой цвет нельзя использовать – покрасьте ее в черный». Это раздражает», – рассказал источник из окружения артиста.

    Журналисты подчеркивают ироничность ситуации: одна из самых знаменитых композиций The Rolling Stones носит название Paint It Black. В тексте песни лирический герой буквально требует закрасить красную дверь черным цветом, не желая видеть никаких других оттенков.

    Вуд проживает в доме с супругой Салли и двумя десятилетними дочерьми. В составе легендарной группы, продавшей более 250 млн копий альбомов, также продолжают выступать 82-летние Мик Джаггер и Кит Ричардс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае итальянская полиция разогнала вечеринку фронтмена The Rolling Stones Мика Джаггера.

    В конце прошлого года в США опубликовали фотографии музыканта в компании бывшего американского президента Билла Клинтона.

    Комментарии (0)
    16 июня 2026, 05:10 • Новости дня
    В Британии раскритиковали власти за захват танкера Smyrtos в Ла-Манше

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Недавние действия Лондона по захвату танкера Smyrtos с нефтью из Усть-Луги в проливе Ла-Манш вызвали волну критики со стороны ряда британских экспертов.

    Перехват судна из так называемого «теневого флота России» состоялся на фоне серьезного правительственного кризиса в Британии, передает АБН24 со ссылкой на Daily Express.

    На прошлой неделе в отставку подали министр обороны Джон Хили и глава вооруженных сил Эл Карнс. Причиной ухода политиков стали острые разногласия по вопросам военных расходов.

    По данным издания, захват танкера сочли попыткой премьер-министра Кира Стармера продемонстрировать жесткость управления.

    «Отставной высокопоставленный офицер назвал операцию крайне циничным трюком, призванным создать впечатление стойкости премьер-министра после катастрофической недели», – отмечают авторы материала.

    Бывший офицер Королевского флота Том Шарп выразил возмущение происходящим. Он напомнил, что с марта мимо берегов проследовало более 100 подобных кораблей, однако власти бездействовали. Эксперт уверен, что приказ о задержании был отдан исключительно ради создания иллюзии контроля над оборонным ведомством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские военные перехватили в проливе Ла-Манш нефтяной танкер Smyrtos. Незадолго до этого инцидента министр обороны королевства Джон Хили подал в отставку из-за недостатка финансирования ведомства. Посольство России в Лондоне сообщило об отсутствии россиян среди членов экипажа задержанного судна.

    Комментарии (0)
    16 июня 2026, 09:49 • Новости дня
    Дуров раскритиковал планы Британии запретить соцсети для детей

    Дуров предупредил об опасности запрета соцсетей для подростков в Британии

    Дуров раскритиковал планы Британии запретить соцсети для детей
    @ Tatan Syuflana/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Инициатива британского правительства заблокировать доступ к социальным сетям для пользователей младше 16 лет может подвергнуть несовершеннолетних еще большим рисками, заявил основатель Telegram Павел Дуров.

    Павел Дуров в своем Telegram-канале выразил несогласие с намерениями властей Британии ограничить использование социальных платформ подростками. «Запрет социальных сетей для детей только подвергает их большей опасности», – уверен предприниматель.

    Бизнесмен пояснил, что подобные ограничения подтолкнут юных пользователей к применению VPN-сервисов. Это, в свою очередь, откроет им доступ к гораздо более опасному нелегальному контенту.

    По словам основателя мессенджера, у родителей уже есть необходимые инструменты для контроля цифровых привычек детей, такие как родительский контроль и ограничения экранного времени. Однако многие предпочитают давать малышам планшеты, чтобы те вели себя тихо, и никакое государственное регулирование эту проблему не решит.

    Согласно новому закону, всем пользователям соцсетей в Британии придется подтверждать достижение 16-летнего возраста с помощью удостоверения личности, сканирования лица или банковской карты. Дуров отметил, что в стране ежегодно арестовывают тысячи людей за политические публикации, и задался вопросом, направлен ли новый закон на защиту детей или на поиск новых поводов для арестов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Великобритании Кир Стармер запланировал ограничить доступ детей к социальным сетям.

    Основатель Telegram Павел Дуров связал подобные инициативы с низким рейтингом одобрения политиков.

    Американский миллиардер Илон Маск ранее возмутился рекордным числом задержаний за публикации в британском сегменте интернета.

    Комментарии (0)
    16 июня 2026, 15:16 • Новости дня
    Грузия призвала страны-кандидаты в ЕС к совместному сопротивлению Брюсселю

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал все страны-кандидаты в Евросоюз совместно воспротивиться планам Брюсселя ущемлять права новых членов при вступлении в объединение, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    На пресс-конференции он выразил надежду на то, что такие совместные усилия «остановят рассмотрение Евросоюзом идеи сегрегации наций», а также отметил, что обсудил этот вопрос во время встречи 16 июня в Тбилиси с президентом Сербии Александром Вучичем.

    «Необходимо возвысить голос против этой возмутительной идеи», - сказал глава высшего законодательного органа Грузии.

    «Настал момент всем девяти странам-кандидатам выступить против этих планов Брюсселя», – отметил Шалва Папуашвили.

    По его словам, при личном общении лидеры многих стран-кандидатов «высказывают разочарование политикой Брюсселя по отношению к ним, так как чувствуют себя обманутыми».

    «Мы, страны-кандидаты, должны говорить друг с другом. Мы не объекты политики расширения ЕС, а мы участники процесса», – заявил он.

    Ранее председатель парламента Грузии подверг резкой критике планы Евросоюза ограничить права для новых членов, заявив об изменении в этом случае фундаментальных основ объединения.

    Комментарии (0)
    16 июня 2026, 10:36 • Новости дня
    Британия ввела санкции против российских банков

    Tекст: Ольга Иванова

    Британские власти расширили антироссийский санкционный список, добавив в него десятки юридических и физических лиц, а также морские суда.

    Британия внесла в санкционный список 43 компании и физических лиц, а также 27 судов, которые якобы связаны с Россией, передает ТАСС.

    Власти королевства ввели рестрикции в отношении 32 юридических и 11 физических лиц.

    Санкции затронули 27 судов, включая три танкера для перевозки сжиженного природного газа. Кроме того, ограничения распространены на девять человек, которых Лондон считает сотрудниками Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ.

    В обновленный антироссийский список также попали финансовые организации. Британские власти внесли в него «Яндекс банк», «WB банк», банк «Вятич» и «Еврофинанс Моснарбанк».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае британские власти расширили санкционный список на десять человек и восемь организаций.

    В сентябре прошлого года Лондон ввел ограничения против ряда оборонных предприятий и 70 судов.

    В июле того же года правительство Соединенного Королевства внесло в черный список 134 танкера.

    Комментарии (0)
    15 июня 2026, 15:10 • Новости дня
    Суд Лондона признал украинцев виновными в поджоге дома премьера

    Tекст: Мария Иванова

    В Лондоне завершился процесс над двумя выходцами с Украины, которых признали виновными в серии поджогов имущества премьера Британии Кира Стармера.

    Британский суд присяжных Центрального уголовного суда Олд-Бейли признал двух выходцев с Украины виновными в поджоге автомобиля и объектов недвижимости, связанных с премьером Киром Стармером, передает ТАСС. Заседания присяжных шли с конца апреля.

    Как уточняет телеканал Sky News, виновными признаны 22-летний гражданин Украины Роман Лавринович и 27-летний выходец с Украины, гражданин Румынии Станислав Карпюк. Оба отрицали все выдвинутые обвинения. Третий фигурант, 35-летний украинец Петр Починок, был оправдан по обвинению в сговоре с целью поджога с намерением подвергнуть опасности жизнь людей.

    Речь шла о поджоге двери частного дома Стармера стоимостью 2 млн фунтов, что составляет около 2,7 млн долларов, в районе Кентиш-таун на севере Лондона, старого автомобиля Toyota RAV4 премьера и квартиры в районе Ислингтон, принадлежавшей ему с 1991 по 1997 год. Эти инциденты произошли с 8 по 12 мая 2025 года. После победы лейбористов на выборах в июле 2024 года Стармер переехал с семьей в резиденцию на Даунинг-стрит.

    Во время слушаний прокурор сообщил, что Лавринович общался через соцсеть Telegram с человеком по кличке El Money. По данным следствия, анализ переписки показал, что украинец был завербован, получал указания и ему обещали вознаграждение за поджоги. Приговор осужденным судья огласит позднее, на это обычно уходит от нескольких дней до нескольких недель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Лондона задержала пятого подозреваемого по делу о поджоге дома премьера Британии и еще двух объектов, связанных с политиком.

    Гражданину Украины Роману Лавриновичу предъявили обвинения в попытке поджога дома премьера Кира Стармера и еще двух объектов в Лондоне.

    Британские спецслужбы расследуют возможную причастность России к трем поджогам недвижимости, связанной с Киром Стармером.

    Комментарии (0)
    16 июня 2026, 11:57 • Новости дня
    Вучич восхитился экономическими успехами Грузии

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Президент Сербии Александр Вучич в Тбилиси во время официального визита восхитился экономическими успехами Грузии и сообщил о скором подписании между двумя странами Соглашения о свободной торговле, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «У Грузии огромные достижения в плане экономического роста, показатель в этом году достиг 9,3%, чего нет нигде в Европе», – сказал он на совместном с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе брифинге.

    «Мы учимся у вас, как добиваться таких показателей, многие страны внимательно изучают опыт Грузии», – отметил президент Сербии.

    Александр Вучич сообщил, что во время визита в Грузию 15-16 июня стороны приняли решение ускорить процесс подготовки и подписания Соглашения о свободной торговле, для чего осталось решить небольшое количество вопросов.

    В свою очередь, Ираклий Кобахидзе назвал президента Сербии «особым лидером, твердо защищающим суверенитет и независимость своей страны, религиозные ценности».

    По его словам, две страны связаны «общими ценностями, многовековым христианским наследством».

    Премьер-министр Грузии, которая не признала Косово, сообщил о продолжении политики признания территориальной целостности Сербии.

    «Грузия готова расширить наше партнерство в «Срединном коридоре», который связывает Европу и Азию», – также отметил Ираклий Кобахидзе.

    Комментарии (0)
    Главное
    Страны G7 собрались наладить на Украине выпуск ракет большой дальности
    Опрос: Американцы растеряли гордость за страну
    ВС России уничтожили шведский десантный катер ВСУ
    Белоруссия раскрыла данные о 40 погибших в составе ВСУ боевиков
    Представлен новый франко-германский танк CAPINT
    Ученые раскрыли секрет идеальной памяти в глубокой старости
    Названо вызвавшее самые большие проблемы на ЕГЭ по русскому языку слово

    Как низко упадут цены на нефть из-за США и Ирана

    Иран и США договорились в пятницу на этой неделе подписать соглашение и открыть Ормузский пролив. Только на новостях о будущих соглашениях цены на нефть упали до трехмесячного уровня – 80 долларов за баррель. Остается главный вопрос: как глубоко может подешеветь нефть? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина в Гааге проиграла России пролив и море

    Постоянная палата третейского суда в Гааге отклонила все ключевые претензии Киева к Москве – о статусе Азовского моря и Керченского пролива, о незаконности Крымского моста и о компенсациях. Спор, который Украина инициировала почти десять лет назад, завершился полной победой России. Эксперты называют решение беспрецедентным: оно впервые фиксирует новые границы страны на международном уровне и навсегда закрывает Азовское море для иностранных военных кораблей. Подробности

    Перейти в раздел

    Дальнобойными ударами Россия наказывает украинскую пехоту за скученность

    В последние дни ВСУ несут значительные потери в Харьковской и Сумской областях – прежде всего, в результате дальнобойных ударов ВС РФ по ближнему тылу противника. Что заставляет ВСУ концентрировать личный состав в одной точке, которая становится мишенью для российских авиабомб, – и какую операцию российские войска проводят в данном районе? Подробности

    Перейти в раздел

    Приговор насильнику ставит под удар репутацию норвежской монархии

    Норвежская монархия переживает настоящее потрясение: сын кронпринцессы получил реальный тюремный срок за серию избиений и изнасилований. Впрочем, у матери насильника тоже в свое время была бурная молодость. Скандал будет иметь последствия и для норвежской королевской семьи, а может быть, и в целом для образа всех монархий в Европе. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

      Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операциq на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

    • Враги России соблазняют Трампа

      В Франции стартует саммит G7, одним из гостей которого стал Владимир Зеленский. Задача гостей и хозяев, как они себе ее видят, это перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа. Получится ли? И чего вообще ждать от Вашингтона?

    • Европа и Зеленский выставили России ультиматум

      По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как поливать огород в жару: правила полива помидоров, огурцов и других овощей летом

      Полив огорода в жару требует особого подхода. В сильную жару овощные культуры быстро теряют влагу, а ошибки при поливе могут привести к пожелтению листьев, остановке роста, болезням и снижению урожайности. Чтобы помидоры, огурцы, перец и другие овощи хорошо переносили жару, важно соблюдать режим полива, использовать воду подходящей температуры и учитывать потребности каждой культуры. Рассказываем, как правильно поливать огород в жаркую погоду и сколько воды нужно растениям для нормального роста и плодоношения.

    • Зола для огурцов и помидоров: как применять, разводить и подкармливать растения

      Древесная зола считается одним из самых популярных натуральных удобрений для огурцов и помидоров. Она содержит калий, кальций, фосфор и около тридцати других микроэлементов, которые помогают растениям формировать завязи, укрепляют иммунитет и улучшают вкус плодов. Разбираемся, как правильно использовать золу на грядках, когда вносить подкормки и каких ошибок следует избегать.

    • Народные праздники июня 2026 года по дням: что можно и нельзя делать, приметы и запреты

      Народные праздники июня 2026 года связаны с началом лета, активными полевыми работами, наблюдениями за погодой и подготовкой к будущему урожаю. На каждый день месяца в народном календаре существуют свои традиции, приметы, запреты и советы, которые наши предки соблюдали веками. Рассказываем, какие народные праздники отмечают в июне 2026 года, что можно и нельзя делать в эти дни, а также какие приметы считались самыми важными.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации