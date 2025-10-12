Первый министр Шотландии пообещал провести новый референдум о независимости

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, новый референдум о независимости Шотландии проведут, если правящая Шотландская национальная партия (ШНП) получит абсолютное большинство в местном парламенте по итогам выборов в следующем году, передает ТАСС.

Суинни отметил, что в 2011 году большинство ШНП в шотландском парламенте привело к референдуму. Однако в 2016 и 2021 годах ШНП не получила большинство, хотя выступающие за независимость партии вместе имели более половины мест.

Он добавил, что правительство Британии мешает Шотландии определять конституционное будущее. «Такие вопросы нужно решать на референдуме, когда людей спрашивают напрямую», – заключил Суинни.

