Первый экспертный форум Открытого диалога в НЦ «Россия» запланирован на конец января 2026

Tекст: Валерия Городецкая

Проект получил поддержку президента Владимира Путина, который отметил, что он станет шагом к созданию новой глобальной модели роста и платформой для позитивных изменений в мире, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Как рассказал заместитель руководителя администрации президента и организационного комитета НЦ «Россия» Максим Орешкин, проект объединил свыше 3 тыс. экспертов и авторов идей из 102 стран, представляющих 18 языковых групп. «Инициатива Открытого диалога шаг за шагом набирает обороты. Число авторов и экспертов превысило 3 тыс. человек из 102 стран мира, говорящих на 18 языках», – подчеркнул он, добавив, что сбор эссе для второго Открытого диалога продолжается и срок приема работ продлен до 30 января 2026 года по просьбе участников.

Участники могут представить эссе по четырем направлениям: инвестиции в человека, технологии, связанность и среду. Первый экспертный форум соберет специалистов по всем этим направлениям в пространстве Национального центра, чтобы обсудить инициативы и предложения, поступившие от авторов со всего мира. Ключевое событие Открытого диалога традиционно пройдет в апреле 2026 года.

Орешкин подчеркнул, что мероприятие становится ежегодным и его цель – укреплять горизонтальные связи между людьми, готовыми участвовать в изменениях своих стран и всего мира. Он отметил: «Широкая дискуссия обязательно состоится в следующем году, и я уверен, что она будет еще более успешной по сравнению с тем уровнем, который был достигнут в 2025 году».

Первый Открытый диалог, прошедший в Москве с 28 по 30 апреля 2025 года, стал платформой для обсуждения будущего мировой экономики и собрал почти 700 эссе из более чем 100 стран. В нем приняли участие представители науки, бизнеса, государственных структур и молодежных организаций, а более 100 гостей из 48 стран приехали на мероприятие лично. Самой популярной темой среди авторов стало направление «Инвестиции в человека», интерес к которому проявили 41% участников.

Форум также продолжил работу на ПМЭФ, где 18 июня прошла сессия по формированию новой платформы глобального роста. На сессии был представлен аналитический доклад о глобальных трендах, подготовленный Центром межотраслевой экспертизы «Третий Рим» при участии более 100 стран.