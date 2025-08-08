Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

В пятницу, посещая могилы грузинских солдат на одном из кладбищ в Тбилиси, председатель кабмина Грузии сказал, что «саакашвилевские власти поставили свои подписи под резолюцией ПАСЕ и выводами международной комиссии (швейцарской дипломатки) Хайди Тальявини, которые являются неопровержимыми подтверждениями начала прежним режимом войны».

«От этих документов им никуда не сбежать», – сказал он.

По словам Ираклия Кобахидзе, «это было предательство, которое нанесло тяжелейший удар национальным интересам страны».

Также он напомнил о приказе тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили об объявлении военных действий, в котором указано, что российские войска перешли границу Грузии 8 августа.

По словам Ираклия Кобахидзе, в резолюции ПАСЕ и документе Хайди Тальявини по хронологии фактов указано, что «прежний грузинский режим начал артиллерийский обстрел Цхинвали 7 августа 2008 года, после чего на второй день последовал вход российских войск в Грузию».

Премьер-министр Грузии напомнил, что с утра 8 августа прежние власти «с гордостью вещали о взятии одного села за другим, продвигаясь к Цхинвали и войдя в Цхинвали, направляясь к Рокскому тоннелю».

Ираклий Кобахидзе отметил, что это не была оборонительная операция со стороны Грузии.

«Нам прямо говорили о восстановлении конституционного порядка и наступательных действиях для этого. Партия Саакашвили совершила тяжелейшее предательство, в связи с чем погибло более 400 человек – за родину и ее национальные интересы», – сказал он.

При этом премьер-министр Грузии обвинил Россию в «незаконной оккупации 20 процентов территоории Грузии».

«Ничто не оправдывает действия России», – сказал он.

Ранее в пятницу премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал заказчиков войны-2008 с Россией.