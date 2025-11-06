В Британии у сингапурского бизнесмена изъяли скелеты динозавров

Британский суд изъял у бизнесмена Бинхая скелеты динозавров по делу об отмывании денег

Tекст: Мария Иванова

Британский суд изъял у сингапурского бизнесмена Су Бинхая скелеты трех динозавров на сумму 12,4 млн фунтов стерлингов в рамках дела об отмывании денег, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Times.

Решение принято в соответствии с законом о доходах от преступной деятельности, который позволяет конфисковать имущество, даже если обвинительный приговор не был вынесен.

Скелеты стегозавра и двух аллозавров были приобретены Бинхаем на аукционе Christie's и датируются поздним юрским периодом, примерно 145–157 млн лет назад. Их обнаружили в штате Вайоминг в 2002 году: 144 кости стегозавра собрали в скелет длиной 5,5 м, высотой 2,5 м и шириной 2 м.

Как отмечает издание, это не единственное изъятое имущество Бинхая – у него также конфискованы девять квартир в центре Лондона и коллекция из 11 произведений китайского искусства общей стоимостью 400 тыс. фунтов стерлингов.

Су Бинхай заключил мировое соглашение с Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA) по делу, возбужденному против него, его компании Su Empire Limited и супруги Чжань Вэйтуань.

В суде подробности обвинений не раскрывались, но известно, что Бинхай находится под следствием в Сингапуре по делу о предполагаемом мошенничестве на сумму 3 млрд долларов.

